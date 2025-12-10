Un lote de masa comestible para galletas con chispas de chocolate de la marca Doughy fue retirado del mercado después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) detectara un posible riesgo de Salmonella.

La agencia inició un informe de cumplimiento el 11 de noviembre y lo clasificó el 5 de diciembre como un retiro de Clase I, su categoría más alta, lo que significa que el consumo del producto podría causar consecuencias graves para la salud.

Según la revista People, el retiro fue emitido por Hudson River Foods Corp., la empresa matriz, y afecta a 113 envases de masa Doughy de 12 onzas. Los productos retirados tienen fecha de vencimiento o “Best By” del 4 de julio de 2026 y fueron enviados a clientes en 15 estados.

Estos son todos los estados afectados:

Texas

New York

Pennsylvania

Florida

New Jersey

Illinois

Montana

California

Massachusetts

Ohio

Arizona

Oregon

North Carolina

Maryland

Colorado

Hasta ahora no se han reportado enfermedades relacionadas con este producto. La empresa tampoco realizó una declaración oficial.

Las autoridades recuerdan que la Salmonella es una de las causas más comunes de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos.

Según los CDC, provoca alrededor de 1.35 millones de infecciones al año. Los síntomas suelen incluir diarrea, fiebre, náuseas, vómitos y dolores abdominales, y pueden aparecer entre horas y días después de consumir el alimento contaminado.

Aunque la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento, la infección puede ser peligrosa para ciertos grupos. Los niños pequeños, los adultos mayores, quienes tienen el sistema inmunológico debilitado, o adultos mayores de 50 años a más con condiciones médicas previas pueden desarrollar complicaciones serias y requerir hospitalización.

El CDC explica que “la mayoría de las personas con infección por Salmonella presentan diarrea acuosa que puede contener sangre o moco, y calambres estomacales que pueden ser intensos”. Además, algunos pacientes pueden presentar dolor de cabeza, vómitos o pérdida de apetito.

La FDA recordó que su sistema de clasificación ayuda a entender la gravedad de un retiro. La Clase I, como en este caso, se aplica cuando existe un riesgo significativo para la salud. La Clase II se refiere a efectos temporales o reversibles, mientras que la Clase III cubre problemas de bajo riesgo.

Las autoridades recomiendan a los consumidores que tengan este producto en casa no consumirlo y desecharlo o devolverlo al lugar donde lo compraron.

Qué hago si encuentro un producto retirado del mercado

Si identificas un producto retirado del mercado por la FDA debido a riesgo de contaminación por Salmonella, la acción más importante es nunca consumirlo. Debes desechar inmediatamente el producto de forma segura (por ejemplo, sellándolo en una bolsa antes de tirarlo) o devolverlo al punto de venta para solicitar un reembolso, siguiendo siempre las instrucciones específicas de la empresa o del aviso de retiro.

Es indispensable revisar el código de lote o la fecha de caducidad del producto para confirmar que coincide con la lista oficial de artículos retirados.

Posteriormente, debe enfocarse en prevenir la contaminación cruzada. Lava y desinfecta rigurosamente todas las superficies, utensilios y recipientes que hayan estado en contacto con el producto sospechoso.

Si tú o un familiar consumió el producto retirado y presenta alguno de los síntomas comunes de la Salmonella, tales como diarrea, fiebre, náuseas y vómitos, debes buscar atención médica de inmediato e informar sobre el retiro del mercado para asegurar un diagnóstico y tratamiento adecuados.

