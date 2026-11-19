Varios sándwiches de desayuno comercializados en Estados Unidos fueron incluidos en una ampliación de retiro del mercado debido a una posible contaminación con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede causar infecciones graves. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que la empresa Fresh & Ready Foods LLC extendió la medida preventiva para incorporar nuevos productos elaborados en Longview, Texas. La alerta también contempla alimentos distribuidos en Oregon y Washington.

¿Qué sándwiches fueron retirados del mercado?

La compañía había retirado inicialmente 2.414 sándwiches fabricados en Renton, Washington; sin embargo, el martes se anunció la ampliación de la medida, que ahora incluye productos de las marcas Fresh To You y Meals Made in Minutes. El problema está relacionado con unos panecillos regulados por la FDA que habían sido retirados previamente por el fabricante C.H. Guenther & Son.

Entre los productos afectados figuran los sándwiches Fresh To You Sausage, Egg & Cheese Biscuit, en paquetes de 5,7 onzas (aproximadamente 161 gramos), con fechas “Fresh Thru” del 12 al 22 de noviembre. Asimismo, se incluyó el producto Mmm! Meals Made in Minutes Biscuit & Sausage Gravy, de 9,5 onzas (aproximadamente 269 gramos), con fechas de vencimiento del 12 al 18 de noviembre.

Además, están comprendidos los sándwiches de salchicha, huevo y queso de 4,6 onzas (unos 130 gramos), empacados en envolturas transparentes y vendidos en Oregon y Washington entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre, principalmente en salas de descanso, máquinas expendedoras y cafeterías.

La alerta incluye productos elaborados en Texas y alimentos distribuidos en Texas, Oregon y Washington. (Foto: FDA)

Las autoridades recomiendan no consumir los alimentos afectados y desecharlos o devolverlos al lugar de compra. (Foto: FDA)

¿Por qué preocupa la contaminación con Listeria?

Las autoridades federales pidieron a los consumidores de Texas, Oregon y Washington que no consuman los alimentos incluidos en el retiro y que los desechen de inmediato. La preocupación se debe a que la bacteria Listeria monocytogenes puede provocar listeriosis, una infección que representa un riesgo especial para los adultos mayores, las personas con sistemas inmunitarios debilitados, las mujeres embarazadas y los recién nacidos.

En personas sanas, la infección puede ocasionar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza y náuseas; no obstante, durante el embarazo las consecuencias pueden ser mucho más graves: la listeriosis puede provocar abortos espontáneos, muerte fetal, partos prematuros o infecciones potencialmente mortales en los recién nacidos si la bacteria atraviesa la placenta y llega al feto.

¿Qué deben hacer quienes compraron estos alimentos?

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) advirtió que algunos de los productos podrían seguir guardados en refrigeradores o congeladores de consumidores y establecimientos comerciales. Por ello, recomendó no comerlos, venderlos ni servirlos. Quienes los hayan comprado deben desecharlos o devolverlos al establecimiento donde los adquirieron.

Hasta el momento, no se reportaron personas enfermas relacionadas con estos productos. Para resolver dudas sobre seguridad alimentaria, los consumidores pueden comunicarse con la línea gratuita del USDA al 888-674-6854 o escribir a MPHotline@usda.gov.

También pueden presentar reportes sobre problemas con productos cárnicos, avícolas o derivados del huevo mediante el sistema oficial Electronic Consumer Complaint Monitoring System, disponible las 24 horas.