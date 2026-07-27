Las autoridades recomiendan a los pacientes revisar si su medicamento forma parte de los lotes retirados. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Las autoridades recomiendan a los pacientes revisar si su medicamento forma parte de los lotes retirados. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado de varios lotes de levotiroxina sódica, un medicamento recetado con frecuencia para tratar el hipotiroidismo y ayudar a reducir el tamaño de la glándula tiroides cuando está agrandada. La medida afecta productos distribuidos en todo el país.

, las tabletas fueron retiradas porque funcionaban como “medicamentos subpotentes”, es decir, contenían una cantidad inferior del ingrediente activo necesario para que el tratamiento fuera completamente eficaz. Esto podría reducir la efectividad del medicamento en algunos pacientes.

¿Qué medicamentos fueron retirados?

El retiro involucra productos fabricados y distribuidos por Major Pharmaceuticals, además de algunos lotes distribuidos por Cardinal Health.

En total, la notificación de la FDA incluye 12 presentaciones y dosis diferentes de levotiroxina sódica, aunque la agencia no precisó cuántas tabletas forman parte del retiro.

señala que este medicamento se utiliza para tratar el hipotiroidismo, una afección en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas, además de ayudar a disminuir el tamaño de una tiroides agrandada en determinados pacientes.

La FDA detectó que las tabletas contenían menos ingrediente activo del necesario, reduciendo su eficacia. (Foto referencial: Magnific)
La FDA detectó que las tabletas contenían menos ingrediente activo del necesario, reduciendo su eficacia. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué dice la FDA sobre el riesgo?

La FDA clasificó la medida como un el pasado 13 de julio. Este tipo de retiro significa que los productos afectados “pueden causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, o que la probabilidad de consecuencias graves para la salud es remota”.

Las autoridades recomiendan a los pacientes revisar si su medicamento forma parte de los lotes retirados y consultar con su médico o farmacéutico antes de suspender el tratamiento o realizar cualquier cambio en la medicación.

Detalles del retiro de levotiroxina sódica

A continuación, revisa los detalles del retiro iniciado por Major Pharmaceuticals:

  • ID del Evento: 99399
  • Tipo de Retiro: Voluntario (iniciado por la firma)
  • Tipo de Producto: Medicamentos
  • Distribución: A nivel nacional en los Estados Unidos
  • Fecha de Inicio: 13 de julio de 2026
  • Estado: En curso

Lista de productos afectados:

Descripción del ProductoNúmero de RetiroClasificaciónInformación de Lote
Levotiroxina Sódica, 25 mcg (NDC: 0904-6949-61)D-0700-2026Clase IIN02212 (Exp. 07/2026)
Levotiroxina Sódica, 50 mcg (NDC: 0904-6950-61)D-0701-2026Clase IIN02200 (Exp. 10/2026)
Levotiroxina Sódica, 75 mcg (NDC: 0904-6951-61)D-0702-2026Clase IIN02172, N02296, N02288 (Exp. 07/2026 y 12/2026)
Levotiroxina Sódica, 88 mcg (NDC: 0904-6952-61)D-0703-2026Clase IIN02310 (Exp. 01/2027)
Levotiroxina Sódica, 112 mcg (NDC: 0904-6954-61)D-0704-2026Clase IIN02203 (Exp. 09/2026)
Levotiroxina Sódica, 125 mcg (NDC: 0904-6955-61)D-0705-2026Clase IIN02266 (Exp. 11/2026)
Levotiroxina Sódica, 150 mcg (NDC: 0904-6956-61)D-0706-2026Clase IIN02167 (Exp. 07/2026)
Levotiroxina Sódica, 25 mcg (Dist. Cardinal Health)D-0707-2026Clase IILotes de bolsa: N02212A, N02212B (Exp. 07/2026)
Levotiroxina Sódica, 50 mcg (Dist. Cardinal Health)D-0708-2026Clase IILotes de bolsa: N02200A, N02200B (Exp. 10/2026)
Levotiroxina Sódica, 75 mcg (Dist. Cardinal Health)D-0709-2026Clase IILotes de bolsa: N02172A, N02172B, N02288A, N02288B
Levotiroxina Sódica, 125 mcg (Dist. Cardinal Health)D-0710-2026Clase IILotes de bolsa: N02266A, N02266B (Exp. 11/2026)
Levotiroxina Sódica, 150 mcg (Dist. Cardinal Health)D-0711-2026Clase IILotes de bolsa: N02167A (Exp.

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