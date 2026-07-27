La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado de varios lotes de levotiroxina sódica, un medicamento recetado con frecuencia para tratar el hipotiroidismo y ayudar a reducir el tamaño de la glándula tiroides cuando está agrandada. La medida afecta productos distribuidos en todo el país.

Según la FDA, las tabletas fueron retiradas porque funcionaban como “medicamentos subpotentes”, es decir, contenían una cantidad inferior del ingrediente activo necesario para que el tratamiento fuera completamente eficaz. Esto podría reducir la efectividad del medicamento en algunos pacientes.

¿Qué medicamentos fueron retirados?

El retiro involucra productos fabricados y distribuidos por Major Pharmaceuticals, además de algunos lotes distribuidos por Cardinal Health.

En total, la notificación de la FDA incluye 12 presentaciones y dosis diferentes de levotiroxina sódica, aunque la agencia no precisó cuántas tabletas forman parte del retiro.

Mayo Clinic señala que este medicamento se utiliza para tratar el hipotiroidismo, una afección en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas, además de ayudar a disminuir el tamaño de una tiroides agrandada en determinados pacientes.

La FDA detectó que las tabletas contenían menos ingrediente activo del necesario, reduciendo su eficacia. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué dice la FDA sobre el riesgo?

La FDA clasificó la medida como un retiro de Clase II el pasado 13 de julio. Este tipo de retiro significa que los productos afectados “pueden causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, o que la probabilidad de consecuencias graves para la salud es remota”.

Las autoridades recomiendan a los pacientes revisar si su medicamento forma parte de los lotes retirados y consultar con su médico o farmacéutico antes de suspender el tratamiento o realizar cualquier cambio en la medicación.

Detalles del retiro de levotiroxina sódica

A continuación, revisa los detalles del retiro iniciado por Major Pharmaceuticals:

ID del Evento: 99399

99399 Tipo de Retiro: Voluntario (iniciado por la firma)

Voluntario (iniciado por la firma) Tipo de Producto: Medicamentos

Medicamentos Distribución: A nivel nacional en los Estados Unidos

A nivel nacional en los Estados Unidos Fecha de Inicio: 13 de julio de 2026

13 de julio de 2026 Estado: En curso

Lista de productos afectados: