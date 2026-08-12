La FDA anunció el retiro de varios productos de guacamole, salsa y dips de Taylor Farms vendidos en Target por una posible contaminación con Salmonella. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La FDA anunció el retiro de varios productos de guacamole, salsa y dips de Taylor Farms vendidos en Target por una posible contaminación con Salmonella. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro de varios productos de guacamole, salsa y dips de Taylor Farms que fueron vendidos en tiendas . La medida se tomó debido a una posible contaminación con Salmonella relacionada con los jalapeños utilizados para preparar estos alimentos.

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Entre los productos afectados se encuentran Taco Dip, Mango Pico De Gallo, Spicy Guacamole, Pico de Gallo y Authentic Guacamole.

El retiro aplica a diferentes estados: Taco Dip fue retirado en Florida, Ohio y Texas; Mango Pico De Gallo y Spicy Guacamole en Ohio y Texas; mientras que Pico de Gallo y Authentic Guacamole fueron retirados únicamente en Texas.

Los productos tienen fechas de vencimiento comprendidas entre el 7 y el 14 de agosto.

¿Qué provocó el retiro de los productos?

, los jalapeños contaminados fueron producidos en una granja ubicada en Sinaloa, México, que suministra productos a Coast Citrus Distributors. Posteriormente, estos jalapeños fueron utilizados por Taylor Farms en diferentes alimentos preparados.

Los mismos jalapeños también fueron distribuidos a las cadenas de comida mexicana Qdoba y Chipotle.

Además de los productos de Target, otros alimentos incluidos en el retiro fueron comercializados en supermercados como Trader Joe’s, Whole Foods, Walmart, Hannaford y Kroger, algunos bajo marcas propias de estas tiendas.

La FDA advierte que la Salmonella puede causar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, además de complicaciones graves en algunos casos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La FDA advierte que la Salmonella puede causar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, además de complicaciones graves en algunos casos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Qué síntomas puede causar la Salmonella?

La FDA advierte que la Salmonella es un microorganismo que puede provocar infecciones graves y, en algunos casos, mortales, especialmente entre niños pequeños, adultos mayores, personas frágiles y quienes tienen un sistema inmunitario debilitado.

En personas sanas, los síntomas habituales incluyen “fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal”.

La agencia también señala que, “En circunstancias poco frecuentes, la infección por Salmonella puede provocar que el microorganismo llegue al torrente sanguíneo y cause enfermedades más graves, como infecciones arteriales, endocarditis y artritis”.

Por este motivo, los consumidores deben revisar los productos que tengan en casa y evitar consumir aquellos incluidos en el retiro.

Taylor Fresh Foods informó a la FDA que “ya no obtiene productos de este agricultor y que surtirá los pedidos de proveedores alternativos”.

La compañía, que emplea a unas 20,000 personas y produce alimentos frescos en Estados Unidos, Canadá, México y Europa occidental, fue contactada para conocer su posición sobre el retiro.

Otro brote relacionado con Taylor Farms

El retiro por Salmonella ocurre poco después de otro importante brote relacionado con productos de Taylor Farms. En julio, , un parásito que infecta el intestino delgado y puede causar ciclosporiasis.

describen entre los principales síntomas de esta infección la “diarrea acuosa” y las “evacuaciones frecuentes y a veces explosivas”.

La mayoría de las personas se recupera sin tratamiento, aunque el brote registrado en julio alcanzó 6,358 casos en 15 estados, según una actualización de la FDA del 5 de agosto.

Los consumidores pueden consultar la lista completa de productos retirados, así como los estados afectados, en los avisos oficiales de la FDA.

Es importante verificar las fechas de vencimiento y la descripción de los alimentos antes de consumirlos, especialmente si fueron comprados recientemente.

Productos afectados por alertas de retiro del mercado

Tienda(s)MarcaDescripciónConsumir preferentemente antes deUPCEstados de distribución
HannafordNINGUNADiced Jalapenos 3.75oz08/07/2026 - 08/14/2026030223082712ME, NY
HannafordNINGUNARice and Bean Burrito 12.5oz08/07/2026 - 08/11/2026030223082736MA, ME, NH, NY, VT
KrogerPrivate SelectionSpicy Roast Beef Sandwich PS 8.53oz08/07/2026 - 08/12/2026011110678171AL, AR, GA, LA, MS, SC, TN, TX
KrogerNINGUNASpicy Jarlsberg Dip 10oz08/07/2026 - 08/15/2026030223114826IL, IN, KS, KY, LA, MI, MO, NE, OH, TX, WV
KrogerNINGUNASpicy Pimento Cheese Dip 10oz08/07/2026 - 08/15/2026030223116448IL, IN, KS, KY, LA, MI, MO, NE, OH, TX, WV
Stop and Shop y HannafordNINGUNAPico de Gallo Salsa 7oz08/07/2026 - 08/14/2026688267575778MA, ME, NY
TargetTaylor Farms / Sin marcaTaco Dip 20oz08/12/2026 - 08/13/2026030223073581FL, OH, TX
TargetTaylor Farms / Sin marcaMango Pico De Gallo 11oz08/08/2026 - 08/13/2026030223073543OH, TX
TargetTaylor Farms / Sin marcaSpicy Guacamole 13oz08/07/2026 - 08/13/2026030223073574OH, TX
TargetTaylor FarmsPico de Gallo 16oz08/07/2026 - 08/14/2026030223073536TX
TargetTaylor FarmsAuthentic Guacamole 13oz08/07/2026 - 08/12/2026030223073567TX
Trader Joe’sTrader Joe’sFiesta Style Salad Shrimp 11.11oz08/07/2026 - 08/12/2026000000818377TX
WalmartFreshness GuaranteedHot (or Spicy) Pico De Gallo Spicy 10oz08/08/2026 - 08/16/2026681131276351FL, IL, LA, MN, NE, OK, WI
WalmartFreshness GuaranteedMild Pico De Gallo 10oz08/08/2026 - 08/16/2026681131276344FL, IL, LA, MN, NE, OK, TX, WI
Whole FoodsNINGUNASalsa Fresca Medium 12oz08/07/2026 - 08/16/2026030223075080IL, TX
Whole FoodsNINGUNAPico de Gallo Mild 10oz08/07/2026 - 08/16/2026030223075097IL, TX
Whole FoodsNINGUNAPico de Gallo Spicy 10oz08/07/2026 - 08/16/2026030223075608IL, TX
Whole FoodsNINGUNASalsa Roja Medium 12oz08/07/2026 - 08/16/2026030223075639IL, TX
Whole FoodsNINGUNASalsa Roja Medium 12oz08/07/2026 - 08/16/2026030223075646IL, TX
Whole FoodsNINGUNAPineapple Mango Salsa Mild 10oz08/07/2026 - 08/14/2026030223075653IL, TX

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