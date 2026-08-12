La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro de varios productos de guacamole, salsa y dips de Taylor Farms que fueron vendidos en tiendas Target. La medida se tomó debido a una posible contaminación con Salmonella relacionada con los jalapeños utilizados para preparar estos alimentos.

Entre los productos afectados se encuentran Taco Dip, Mango Pico De Gallo, Spicy Guacamole, Pico de Gallo y Authentic Guacamole.

El retiro aplica a diferentes estados: Taco Dip fue retirado en Florida, Ohio y Texas; Mango Pico De Gallo y Spicy Guacamole en Ohio y Texas; mientras que Pico de Gallo y Authentic Guacamole fueron retirados únicamente en Texas.

Los productos tienen fechas de vencimiento comprendidas entre el 7 y el 14 de agosto.

¿Qué provocó el retiro de los productos?

De acuerdo con el anuncio de la FDA, los jalapeños contaminados fueron producidos en una granja ubicada en Sinaloa, México, que suministra productos a Coast Citrus Distributors. Posteriormente, estos jalapeños fueron utilizados por Taylor Farms en diferentes alimentos preparados.

Los mismos jalapeños también fueron distribuidos a las cadenas de comida mexicana Qdoba y Chipotle.

Además de los productos de Target, otros alimentos incluidos en el retiro fueron comercializados en supermercados como Trader Joe’s, Whole Foods, Walmart, Hannaford y Kroger, algunos bajo marcas propias de estas tiendas.

La FDA advierte que la Salmonella puede causar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, además de complicaciones graves en algunos casos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Qué síntomas puede causar la Salmonella?

La FDA advierte que la Salmonella es un microorganismo que puede provocar infecciones graves y, en algunos casos, mortales, especialmente entre niños pequeños, adultos mayores, personas frágiles y quienes tienen un sistema inmunitario debilitado.

En personas sanas, los síntomas habituales incluyen “fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal”.

La agencia también señala que, “En circunstancias poco frecuentes, la infección por Salmonella puede provocar que el microorganismo llegue al torrente sanguíneo y cause enfermedades más graves, como infecciones arteriales, endocarditis y artritis”.

Por este motivo, los consumidores deben revisar los productos que tengan en casa y evitar consumir aquellos incluidos en el retiro.

Taylor Fresh Foods informó a la FDA que “ya no obtiene productos de este agricultor y que surtirá los pedidos de proveedores alternativos”.

La compañía, que emplea a unas 20,000 personas y produce alimentos frescos en Estados Unidos, Canadá, México y Europa occidental, fue contactada para conocer su posición sobre el retiro.

Otro brote relacionado con Taylor Farms

El retiro por Salmonella ocurre poco después de otro importante brote relacionado con productos de Taylor Farms. En julio, la FDA identificó lechuga distribuida por la compañía como la fuente de un brote de Cyclospora, un parásito que infecta el intestino delgado y puede causar ciclosporiasis.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) describen entre los principales síntomas de esta infección la “diarrea acuosa” y las “evacuaciones frecuentes y a veces explosivas”.

La mayoría de las personas se recupera sin tratamiento, aunque el brote registrado en julio alcanzó 6,358 casos en 15 estados, según una actualización de la FDA del 5 de agosto.

Los consumidores pueden consultar la lista completa de productos retirados, así como los estados afectados, en los avisos oficiales de la FDA.

Es importante verificar las fechas de vencimiento y la descripción de los alimentos antes de consumirlos, especialmente si fueron comprados recientemente.

Productos afectados por alertas de retiro del mercado