Los residentes de ciertas zonas de California fueron alertados sobre un retiro de huevos del mercado, luego de que un distribuidor local emitiera una advertencia por posible contaminación.

La medida fue tomada por Veg Farms, una empresa con sede en Dixon, tras una notificación del Departamento de Salud Pública de California (CDPH).

El retiro incluye cartones de 12 unidades y bandejas de 30 huevos con fecha de venta del 22 de diciembre o anterior, así como productos con fechas julianas 328 o anteriores.

De acuerdo con las autoridades, los huevos potencialmente afectados llevan el código de manipulador 2136 y fueron distribuidos a varios restaurantes y mercados de agricultores.

Los productos afectados incluyen paquetes de 12 y 30 unidades con fechas de venta del 22 de diciembre o anteriores. (Foto referencial: Freepik)

Un portavoz de Veg Farms explicó al medio local KCRA3 que “el equipo de procesamiento de la compañía contaminó las aproximadamente 1,515 docenas de huevos, no el grupo de gallinas de la granja”. Con esto, la empresa busca evitar inquietudes sobre el estado de su producción avícola.

Fue en este aviso donde se confirmó que los productos retirados fueron enviados a ciudades como Sacramento y Davis, por lo que pidieron a los residentes de esas áreas tomar precauciones.

La compañía señaló que ya eliminó todos los lotes afectados de los puntos de venta, pero recomienda que cualquier consumidor que haya adquirido estos huevos los deseche de inmediato.

Hasta ahora, no se reportaron casos de personas enfermas vinculados a esta contaminación.

La empresa confirmó que el problema provino de su equipo de procesamiento y pidió a los consumidores desechar los huevos. (Foto referencial: Freepik)

Cabe agregar que, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), una infección por Salmonella puede causar fiebre, diarrea, calambres estomacales, náuseas, vómitos y dolor de cabeza. En la mayoría de casos, los síntomas desaparecen sin tratamiento, aunque la enfermedad puede ser grave o incluso mortal en bebés, adultos mayores, personas inmunodeprimidas o quienes tienen anemia falciforme.

Los expertos señalan que la bacteria causa daño al llegar al intestino, donde afecta la capacidad del cuerpo para absorber agua, lo que genera una pérdida de líquidos que se manifiesta como diarrea y calambres.

Este retiro forma parte de varios reportados este año por riesgo de Salmonella; incluso, a inicios de mes, la cadena Wegmans retiró dos variedades de frutos secos mezclados. Para reducir riesgos, recomiendan leer etiquetas, lavarse las manos y desechar alimentos que puedan estar contaminados.

Aunque no se reportaron casos de enfermedad, las autoridades advierten que la Salmonella puede causar síntomas severos en poblaciones vulnerables. (Foto referencial: AFP)

Cómo conservar los huevos en casa

La forma más recomendada para conservar los huevos en casa es refrigerarlos a una temperatura constante de 4 °C (40 °F) o menos. Almacenarlos en frío ralentiza el crecimiento bacteriano y el deterioro de su calidad, prolongando su frescura.

Los expertos sugieren guardarlos en los estantes internos del refrigerador, en lugar de en el compartimento de la puerta, ya que esta última sufre constantes fluctuaciones de temperatura con cada apertura. Lo ideal es mantenerlos en su envase original de cartón, ya que este los protege de olores fuertes (que pueden penetrar la cáscara porosa) y de la humedad.

Además de la temperatura, es clave evitar acciones que comprometan la barrera protectora natural del huevo. Nunca se deben lavar los huevos antes de guardarlos, ya que la cáscara posee una capa muy fina (la cutícula) que sella los poros e impide la entrada de bacterias. Si están sucios, se deben limpiar suavemente con un paño seco justo antes de utilizarlos.

Desecha inmediatamente cualquier huevo que presente grietas o esté roto, pues su defensa natural es susceptible a la contaminación. Finalmente, procura utilizar siempre los huevos que llevan más tiempo almacenados para asegurar una rotación adecuada.

