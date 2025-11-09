Un lote de fórmula para bebés está siendo retirado del mercado en todo Estados Unidos debido a un brote de botulismo infantil. El sábado 8 de noviembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que la empresa ByHeart Inc. decidió retirar voluntariamente dos lotes de su producto Whole Nutrition Infant Formula. La medida se tomó tras varios casos de botulismo infantil que podrían estar relacionados con el uso de esta fórmula.

Según la FDA, desde agosto se registraron cerca de 83 casos de botulismo infantil en el país.

Aunque se sabe que 13 de esos bebés habrían consumido fórmula de ByHeart en algún momento, la agencia aclaró que no se ha encontrado una conexión directa entre ningún tipo de fórmula infantil y los casos reportados.

“El botulismo es extremadamente poco común en productos lácteos o fórmulas para bebés, y suele encontrarse de forma natural en el suelo, algunas verduras y el polvo”, explicó la FDA en su comunicado.

Desde agosto se registraron más de 80 casos de botulismo en bebés. Algunos de ellos habrían consumido el producto. (Foto referencial: Freepik)

Las autoridades federales, junto con el Departamento de Salud Pública de California, están investigando el origen del brote.

El botulismo infantil es una enfermedad rara pero potencialmente mortal, causada por toxinas producidas por la bacteria Clostridium botulinum. Estas toxinas pueden ingresar al organismo del bebé a través del intestino y afectar su sistema nervioso.

Los síntomas del botulismo infantil pueden incluir estreñimiento, debilidad general, dificultad para alimentarse o tragar, párpados caídos, pupilas lentas, tono muscular bajo y problemas respiratorios.

La FDA recomienda a los padres que estén atentos a cualquier señal de estos síntomas y contacten de inmediato a un médico si los notan.

La empresa aseguró que no se hallaron toxinas ni bacterias en sus pruebas, pero decidió retirar los lotes como medida preventiva. (Foto referencial: Freepik)

El retiro afecta específicamente los lotes 251261P2 y 251131P2 de la fórmula ByHeart, con fecha

de vencimiento del 1 de diciembre de 2026. La información puede ser verificada en la parte inferior de la lata.

La FDA informó además que todos los productos de ByHeart dieron resultados negativos en pruebas de contaminación y que ningún otro producto de la marca está implicado en el retiro.

Mia Hunt, presidenta de ByHeart, declaró que “la seguridad y el bienestar de cada bebé que usa nuestra fórmula es nuestra prioridad más alta”.

Las familias que compraron las latas afectadas deben suspender su uso y solicitar un reemplazo gratuito. (Foto referencial: Freepik)

Agregó que la empresa está actuando “por precaución” y que la decisión se basa en su compromiso con la transparencia y la seguridad.

“Aunque ni nuestras pruebas ni las de las autoridades han encontrado esporas o toxinas de Clostridium botulinum en nuestros productos, decidimos retirar estos lotes para eliminar cualquier posible riesgo”, afirmó Hunt.

La FDA pidió a los consumidores dejar de usar la fórmula y desecharla. Las latas serán reemplazadas sin costo para las familias afectadas.

