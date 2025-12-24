Más bolsas de camarones congelados fueron retiradas del mercado en Estados Unidos por una posible contaminación radiactiva. La medida se suma a una serie de retiros similares registrados en los últimos meses.

Según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), el viernes 19 de diciembre la empresa Direct Source Seafood retiró aproximadamente 83.800 bolsas de camarones crudos congelados importados desde Indonesia. Los productos se vendían bajo las marcas Market 32 y Waterfront Bistro.

La FDA explicó que los camarones, disponibles en bolsas de 1 y 2 libras, “pueden haber sido preparados, empacados o almacenados en condiciones insalubres, lo que habría permitido su contaminación con cesio-137”. El cesio-137 (Cs-137) es un radioisótopo artificial creado por el ser humano.

Las bolsas retiradas fueron distribuidas en supermercados Price Chopper, Jewel-Osco, Albertsons, Safeway, Lucky y Supermarket en 17 estados, entre ellos Colorado, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Montana, Dakota del Norte, Nevada, Oregón, Utah y Wyoming.

Los productos estuvieron a la venta a partir del 30 de junio de 2025 y tienen fechas de consumo preferente que van del 22 al 27 de abril de 2027.

Este no es un caso aislado. En agosto, camarones crudos congelados vendidos en Walmart fueron retirados por rastros de Cs-137.

En las semanas siguientes, Southwind Foods y Beaver Fisheries también retiraron decenas de miles de bolsas, y en septiembre AquaStar Corp amplió el retiro a casi 70.000 bolsas vendidas en tiendas Kroger en todo el país.

De acuerdo con la FDA, el principal efecto para la salud tras una exposición repetida a bajas dosis de Cs-137 es “un mayor riesgo de cáncer, como resultado del daño al ADN dentro de las células vivas del cuerpo”.

El organismo aclaró que este material puede encontrarse en el ambiente en niveles bajos, pero recomendó a los consumidores no comer los camarones afectados, desecharlos o devolverlos a la tienda para recibir un reembolso completo, aunque hasta ahora no se han reportado enfermedades.

Qué hacer si encuentro un producto retirado del mercado

Si identificas un producto retirado del mercado, la acción más importante es nunca consumirlo. Debes desechar inmediatamente el producto de forma segura (por ejemplo, sellándolo en una bolsa antes de tirarlo) o devolverlo al punto de venta para solicitar un reembolso, siguiendo siempre las instrucciones específicas de la empresa o del aviso de retiro.

Es indispensable revisar el código de lote o la fecha de caducidad del producto para confirmar que coincide con la lista oficial de artículos retirados.

Posteriormente, debes enfocarte en prevenir la contaminación cruzada. Lava y desinfecta rigurosamente todas las superficies, utensilios y recipientes que hayan estado en contacto con el producto sospechoso.

Si tú o un familiar consumió el producto retirado y presenta algún síntoma de riesgo, debes buscar atención médica de inmediato e informar sobre el retiro del mercado para asegurar un diagnóstico y tratamiento adecuados.

