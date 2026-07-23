Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron sobre el retiro del mercado de 1.589.577 huevos debido a un posible riesgo de contaminación con Salmonella. La medida fue anunciada por Midwest Poultry Services, L.P. y afecta a huevos blancos y huevos marrones libres de jaula comercializados bajo distintas marcas en varios estados del país.

De acuerdo con el aviso publicado en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los productos fueron vendidos bajo marcas como Kroger, Simple Truth y Country Morning, entre otras.

Los huevos se distribuyeron tanto a supermercados como al sector de servicios de alimentos en Arkansas, Luisiana, Mississippi, Nuevo México, Oklahoma y Texas.

La empresa explicó que el problema fue detectado mediante pruebas preventivas y aseguró que hasta el momento no se han reportado personas enfermas.

Aunque no detalló cuál fue la causa específica de la posible contaminación, indicó que el retiro involucra la producción de dos granjas ubicadas en Texas y que actualmente no está distribuyendo huevos frescos procedentes de esas instalaciones.

Los productos fueron distribuidos en seis estados y vendidos bajo varias marcas reconocidas. (Foto referencial: Freepik)

Cómo identificar los huevos retirados

Los huevos afectados fueron producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, y presentan fechas de consumo preferente o de venta comprendidas entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026.

Además, solo están incluidos en el retiro aquellos cartones que tengan impresos los códigos P-1950 o 0840962, junto con una fecha juliana entre 157 y 184. Estos códigos aparecen impresos con tinta en uno de los laterales del envase.

A continuación, revista la lista de productos afectados:

Descripción del producto Código de identificación UPC Rango de Fecha Juliana Fecha de consumo preferente / Venta antes del: Kroger Large 12 huevos P-1950 o 840962 011110609038 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Kroger Large 18 huevos P-1950 o 840962 011110609335 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Kroger Large 60 huevos P-1950 011110609144 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Kroger Extra Large 12 huevos P-1950 o 840962 011110609045 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Kroger Medium 12 huevos P-1950 o 840962 011110609021 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Kroger Medium 30 huevos P-1950 011110609809 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Kroger Jumbo 12 huevos P-1950 o 840962 011110609052 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Simple Truth Cage Free Medium Brown 12 huevos P-1950 011110870230 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Simple Truth Cage Free Large Brown 12 huevos P-1950 011110797704 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Simple Truth Cage Free Large Brown 18 huevos P-1950 011110893109 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Simple Truth Cage Free Large Brown 24 huevos P-1950 011110150974 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Brookshire’s Large 12 huevos P-1950 092825095552 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Brookshire’s Large 18 huevos P-1950 092825095569 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Brookshire’s Large 36 huevos P-1950 092825109808 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Brookshire’s Large 60 huevos P-1950 092825095637 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Brookshire’s Large 6 huevos P-1950 092825095644 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Brookshire’s Extra Large 18 huevos P-1950 092825095606 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Brookshire’s Jumbo 12 huevos P-1950 092825095583 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Country Morning Large 12 huevos P-1950 078566200004 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Country Morning Large 18 huevos P-1950 078566005036 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Country Morning Large 2 ½ docenas P-1950 079307005162 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Country Morning Extra Large 12 huevos P-1950 078566001021 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Country Morning Medium 12 huevos P-1950 078566001045 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Country Morning Jumbo 12 huevos P-1950 078566001014 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Sunups Medium 2 ½ docenas P-1950 028621304987 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Grade AA Large Bulk X 30 docenas P-1950 N/A 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Grade A Large Bulk X 15 docenas P-1950 N/A 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Grade A Large Bulk - TICTAC P-1950 N/A 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Grade A Large Bulk - BROWN - TICTAC P-1950 N/A 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Grade A Medium Bulk X 30 docenas P-1950 N/A 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Grade A Medium Bulk X 15 docenas P-1950 N/A 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Grade A Extra Large Bulk X 15 docenas P-1950 N/A 157 a 184 20 jul – 17 ago, 2026 Grade A Jumbo Bulk 20 huevos P-1950 N/A 157 a 184

Qué deben hacer los consumidores

Las autoridades recomiendan que cualquier persona que haya comprado alguno de los huevos incluidos en el retiro no los consuma. En su lugar, debe devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos para recibir un reembolso completo.

La FDA recuerda que consumir alimentos contaminados con Salmonella puede provocar salmonelosis, una enfermedad transmitida por los alimentos cuyos síntomas más comunes incluyen fiebre, diarrea y dolor abdominal.

Estas molestias pueden aparecer entre seis horas y seis días después de consumir el producto y, aunque la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento, algunos casos pueden requerir hospitalización.