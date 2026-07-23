Midwest Poultry Services retiró del mercado más de 1,5 millones de huevos por una posible contaminación con salmonela. (Foto referencial: Magnific)
Midwest Poultry Services retiró del mercado más de 1,5 millones de huevos por una posible contaminación con salmonela. (Foto referencial: Magnific)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron sobre el retiro del mercado de 1.589.577 huevos debido a un posible riesgo de contaminación con Salmonella. La medida fue anunciada por Midwest Poultry Services, L.P. y afecta a huevos blancos y huevos marrones libres de jaula comercializados bajo distintas marcas en varios estados del país.

publicado en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los productos fueron vendidos bajo marcas como Kroger, Simple Truth y Country Morning, entre otras.

Los huevos se distribuyeron tanto a supermercados como al sector de servicios de alimentos en Arkansas, Luisiana, Mississippi, Nuevo México, Oklahoma y Texas.

La empresa explicó que el problema fue detectado mediante pruebas preventivas y aseguró que hasta el momento no se han reportado personas enfermas.

Aunque no detalló cuál fue la causa específica de la posible contaminación, indicó que el retiro involucra la producción de dos granjas ubicadas en Texas y que actualmente no está distribuyendo huevos frescos procedentes de esas instalaciones.

Los productos fueron distribuidos en seis estados y vendidos bajo varias marcas reconocidas. (Foto referencial: Freepik)
Los productos fueron distribuidos en seis estados y vendidos bajo varias marcas reconocidas. (Foto referencial: Freepik)

Cómo identificar los huevos retirados

Los huevos afectados fueron producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, y presentan fechas de consumo preferente o de venta comprendidas entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026.

Además, solo están incluidos en el retiro aquellos cartones que tengan impresos los códigos P-1950 o 0840962, junto con una fecha juliana entre 157 y 184. Estos códigos aparecen impresos con tinta en uno de los laterales del envase.

A continuación, revista la lista de productos afectados:

Descripción del productoCódigo de identificaciónUPCRango de Fecha JulianaFecha de consumo preferente / Venta antes del:
Kroger Large 12 huevosP-1950 o 840962011110609038157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Kroger Large 18 huevosP-1950 o 840962011110609335157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Kroger Large 60 huevosP-1950011110609144157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Kroger Extra Large 12 huevosP-1950 o 840962011110609045157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Kroger Medium 12 huevosP-1950 o 840962011110609021157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Kroger Medium 30 huevosP-1950011110609809157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Kroger Jumbo 12 huevosP-1950 o 840962011110609052157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Simple Truth Cage Free Medium Brown 12 huevosP-1950011110870230157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Simple Truth Cage Free Large Brown 12 huevosP-1950011110797704157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Simple Truth Cage Free Large Brown 18 huevosP-1950011110893109157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Simple Truth Cage Free Large Brown 24 huevosP-1950011110150974157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Brookshire’s Large 12 huevosP-1950092825095552157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Brookshire’s Large 18 huevosP-1950092825095569157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Brookshire’s Large 36 huevosP-1950092825109808157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Brookshire’s Large 60 huevosP-1950092825095637157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Brookshire’s Large 6 huevosP-1950092825095644157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Brookshire’s Extra Large 18 huevosP-1950092825095606157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Brookshire’s Jumbo 12 huevosP-1950092825095583157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Country Morning Large 12 huevosP-1950078566200004157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Country Morning Large 18 huevosP-1950078566005036157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Country Morning Large 2 ½ docenasP-1950079307005162157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Country Morning Extra Large 12 huevosP-1950078566001021157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Country Morning Medium 12 huevosP-1950078566001045157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Country Morning Jumbo 12 huevosP-1950078566001014157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Sunups Medium 2 ½ docenasP-1950028621304987157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Grade AA Large Bulk X 30 docenasP-1950N/A157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Grade A Large Bulk X 15 docenasP-1950N/A157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Grade A Large Bulk - TICTACP-1950N/A157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Grade A Large Bulk - BROWN - TICTACP-1950N/A157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Grade A Medium Bulk X 30 docenasP-1950N/A157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Grade A Medium Bulk X 15 docenasP-1950N/A157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Grade A Extra Large Bulk X 15 docenasP-1950N/A157 a 18420 jul – 17 ago, 2026
Grade A Jumbo Bulk 20 huevosP-1950N/A157 a 184

Qué deben hacer los consumidores

Las autoridades recomiendan que cualquier persona que haya comprado alguno de los huevos incluidos en el retiro no los consuma. En su lugar, debe devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos para recibir un reembolso completo.

La FDA recuerda que consumir alimentos contaminados con Salmonella puede provocar salmonelosis, una enfermedad transmitida por los alimentos cuyos síntomas más comunes incluyen fiebre, diarrea y dolor abdominal.

Estas molestias pueden aparecer entre seis horas y seis días después de consumir el producto y, aunque la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento, algunos casos pueden requerir hospitalización.

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