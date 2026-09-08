Más de 1,500 libras de carne de cerdo lista para consumir fueron retiradas del mercado estadounidense después de detectarse un posible riesgo de contaminación con Listeria monocytogenes. El producto importado fue distribuido en Nueva York, Nueva Jersey y otros seis estados, por lo que las autoridades piden revisar los paquetes antes de consumirlos.

El retiro involucra 1,513 libras de guanciale, un producto italiano elaborado con papada de cerdo curada. Las compañías Prime Line Distributors Inc., de Fort Lauderdale, Florida, y Ferrarini USA Inc., con sede en Hoboken, Nueva Jersey, retiraron los productos luego de que una muestra diera positivo para Listeria monocytogenes durante una reinspección rutinaria de importación.

El caso fue clasificado como retiro Clase I, la categoría de mayor advertencia del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Esta clasificación se utiliza cuando existe una probabilidad razonable de que el consumo del producto pueda provocar consecuencias graves para la salud.

Entre los productos afectados se encuentran paquetes de “Prime Line Distributors, Inc. Guanciale Pork Jowl Product of Italy”, vendidos en diferentes presentaciones. Los envases llevan el número de lote 263311US y una fecha de consumo preferente del 16 de mayo de 2027.

Los productos fueron distribuidos en ocho estados y podrían permanecer en establecimientos comerciales o de servicios de alimentos. (Foto: USDA)

Cuáles son los productos involucrados

También fueron retirados productos comercializados bajo la marca Ferrarini. Entre ellos figuran paquetes de “Guanciale Pork Jowl Product of Italy” y “Ferrarini Guanciale Dry-Cured Pork Jowl”, que comparten el mismo número de lote y la misma fecha indicada en los productos de Prime Line.

Para identificar los artículos afectados, los consumidores pueden revisar estos datos del empaque:

Lote: 263311US.

263311US. Fecha de consumo preferente: 16 de mayo de 2027.

16 de mayo de 2027. Producto: guanciale o papada de cerdo curada.

guanciale o papada de cerdo curada. Número de establecimiento: IT 1937 L CE.

IT 1937 L CE. Origen: Italia.

¿En qué estados se distribuyó?

La carne retirada llegó a establecimientos de distintos puntos del país. Los productos de Prime Line fueron enviados a locales de servicios de alimentos y comercios minoristas en Florida, mientras que los de Ferrarini fueron distribuidos a establecimientos y distribuidores en California, Florida, Idaho, Illinois, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Texas.

Por este motivo, las autoridades están pidiendo especial precaución a comercios y establecimientos que pudieran conservar alguno de estos productos.

“FSIS está preocupado de que algunos productos puedan estar en refrigeradores y congeladores de establecimientos de servicios de alimentos y comercios minoristas”, señaló el organismo, que instó a las empresas a “no servir ni vender estos productos”.

Hasta el momento, no se han reportado personas enfermas por consumir esta carne, según informó el FSIS; sin embargo, la recomendación es no consumir los productos involucrados y seguir las indicaciones oficiales en caso de encontrarlos en casa o en un establecimiento.

Las autoridades recomiendan no vender ni servir los productos involucrados. (Foto: USDA)

¿Por qué preocupa la Listeria?

La Listeria monocytogenes puede provocar listeriosis, una infección que puede resultar especialmente peligrosa para adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados, mujeres embarazadas y recién nacidos.

Entre los posibles síntomas se encuentran fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión y pérdida del equilibrio.

En mujeres embarazadas, la infección puede provocar complicaciones graves, entre ellas aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o una infección potencialmente mortal en el recién nacido.

Las personas mayores y aquellas con defensas bajas también pueden desarrollar infecciones graves e incluso mortales, por lo que el retiro busca evitar que los productos afectados lleguen a ser consumidos.