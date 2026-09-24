Más de 167,000 libras de carne cruda fueron retiradas del mercado en Estados Unidos después de que las autoridades detectaran que los productos habían sido elaborados sin inspección federal. El retiro involucra carne de cerdo, res y cabra distribuida a establecimientos de distintos puntos del país.

La empresa Star Meat Delivery Inc., con sede en Carolina del Norte, retiró aproximadamente 167,639 libras de estos productos, según un aviso publicado el 22 de septiembre de 2026 por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS).

¿Qué carnes fueron retiradas?

Los productos afectados fueron distribuidos a granel bajo la etiqueta de A&D Foods, un distribuidor de Georgia que recibió la carne para enviarla a tiendas y restaurantes de todo Estados Unidos. La lista incluye diferentes presentaciones de carne de cabra, rabo de res, chorizo de cerdo, chuletas de cerdo, costillas de res y otros productos.

La carne fue empacada en cajas de cartón después de ser sellada al vacío; sin embargo, las autoridades advirtieron que los productos podrían no conservar la misma información de etiquetado cuando fueron vendidos individualmente, ya que algunos establecimientos pudieron colocar sus propios adhesivos con precios e instrucciones para una manipulación segura.

Los productos fueron elaborados sin inspección federal y algunos llevan una marca de inspección falsa con el número “EST. 1363”. (Foto referencial: Magnific)

Lista de productos retirados

N° Categoría Producto Retirado Presentación y Empaque Peso / Contenido 1 Cabra GOAT CUT 1-1/2″ Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 2 Cabra GOAT BURN SKIN ON CUT 1-1/2″ Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 3 Res SLICE RIBEYE 4oz Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 4 Res BEEF CHUCK THIN SLICED KBQ 4 MM Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 20.00 lbs 5 Res BEEF OXTAIL CUT Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 6 Res BEEF SHORT RIBS SLD 3/8″ REGULAR Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 7 Res SHANKS BONE IN CUT 1.5 Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 8 Cerdo PORK GROUND Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 9 Cerdo PORK CHORIZO Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 10 Cerdo PORK CHOP B/I Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 11 Cerdo PORK FEET CUT 8 PCS Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 12 Cerdo PORK FEET CUT 6 PCS Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 13 Cerdo PORK RIB PIECES PREM 1″ Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 14 Cerdo PORK BOSTON DICED Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 15 Cerdo PORK BOSTON SLICE 1 INCH Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 20.00 lbs 16 Mixto / Menudo Menudo Mix Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 30.00 lbs 17 Cerdo PORK BOSTON THIN SLICED 3.5MM Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 20.00 lbs 18 Cerdo PORK HOCK SLICED Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío 10.00 lbs 19 Res Beef Ribs 4Bone 2″ C. Cut P/Caldo Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío Peso variable 20 Res Beef Short Rib Thin Sliced Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío Peso variable 21 Cerdo Pork Boston Butt Sliced 4MM Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío Peso variable 22 Res Beef Short Ribs SLD 3/8″ Premium C. Cut Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío Peso variable 23 Res Beef Feet Cut Cajas de cartón con peso variable, empaquetado individual al vacío Peso variable

La carne llevaba una marca de inspección falsa

El FSIS explicó que descubrió el problema durante sus actividades de vigilancia. Los productos incluidos en el retiro llevan una marca de inspección considerada falsa y el número de establecimiento “EST. 1363”, pese a que ese número no cuenta con una autorización federal de inspección.

“Los productos sujetos al retiro llevan marcas de inspección falsas con el número de establecimiento ‘EST. 1363’, que no cuenta con una autorización federal de inspección”, señaló la agencia.

La agencia también advirtió que cualquier producto que tenga ese número de establecimiento debe considerarse mal etiquetado y no seguro para el consumo.

El retiro fue clasificado como Clase I, la categoría utilizada por el FSIS cuando existe una probabilidad razonable de que el consumo de un producto pueda provocar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

Hasta ahora no se han confirmado enfermedades o lesiones relacionadas con su consumo. (Foto referencial: Freepik)

¿Por qué no se debe consumir esta carne?

El USDA explicó que los alimentos elaborados sin inspección pueden contener alérgenos no declarados, bacterias dañinas u otros contaminantes capaces de representar un riesgo para la salud. Por ese motivo, la agencia pidió a consumidores, comercios y restaurantes que no consuman, vendan ni sirvan los productos afectados.

“Cualquier producto que lleve la falsa marca de establecimiento ‘EST. 1363’ debe considerarse mal etiquetado y no seguro para comer”, advirtieron.

Hasta el momento de la publicación del aviso, no se habían confirmado casos de enfermedades o lesiones relacionados con el consumo de estos productos. Aun así, el FSIS indicó que las personas preocupadas por una posible enfermedad o lesión deben comunicarse con un profesional de la salud.

¿Qué hacer si tienes uno de estos productos?

El FSIS expresó su preocupación por la posibilidad de que parte de la carne retirada todavía permanezca en refrigeradores o congeladores de consumidores, tiendas y restaurantes. Quienes hayan comprado alguno de los productos afectados deben evitar consumirlo, venderlo o servirlo.

La recomendación oficial es desechar los productos o devolverlos. Las carnes fueron producidas en distintas fechas, hasta el 22 de septiembre de 2026, por lo que la agencia señaló que podría actualizar posteriormente la lista de productos incluidos en el retiro.

El FSIS también realizará verificaciones para comprobar que Star Meat Delivery Inc. retire los productos de los establecimientos y notifique a sus clientes. Los consumidores que tengan dudas sobre seguridad alimentaria pueden comunicarse con la línea de atención de carne y aves del USDA al 888-MPHotline o escribir a MPHotline@usda.gov.

Los problemas relacionados con productos cárnicos, avícolas o de huevo también pueden reportarse mediante el sistema electrónico de denuncias del FSIS.