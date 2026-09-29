Miles de libras de salchichas de cerdo congeladas fueron retiradas del mercado en Estados Unidos debido a la posible presencia de fragmentos de plástico. La compañía Fontanini Foods LLC, con sede en Illinois, retiró aproximadamente 2.320 libras del producto después de recibir dos quejas de consumidores relacionadas con el alimento.

De acuerdo con el anuncio publicado el 25 de septiembre por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los reportes señalaban la presencia de “plástico duro y transparente encontrado en el producto de salchicha”. A partir de estas denuncias se inició el retiro preventivo de los productos afectados.

¿Qué producto fue retirado?

El retiro corresponde a cajas de cartón de 10 libras de Fontanini Pork Sausage Links, unas salchichas de cerdo crudas y congeladas. Los productos involucrados llevan impreso en la caja el código “ITEM 393” y una etiqueta de envío con la indicación “PACKED ON 06/23/2026”, correspondiente al 23 de junio de 2026.

Además, las cajas afectadas pueden identificarse mediante el número de establecimiento “EST. 6944”, que aparece en la marca de inspección del USDA. Los productos fueron elaborados el 23 de junio de 2026 y distribuidos a operadores de servicios de alimentación en California, Florida, Michigan y Nevada, principalmente para restaurantes y otros establecimientos similares.

El USDA clasificó este retiro como Clase I, una categoría utilizada cuando existe una situación de riesgo sanitario en la que hay una probabilidad razonable de que el consumo del producto pueda provocar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte; sin embargo, la agencia aclaró que hasta el momento no existen reportes confirmados de lesiones o reacciones adversas relacionadas con el consumo de estas salchichas.

Los alimentos fueron enviados a establecimientos de servicio de alimentos en California, Florida, Michigan y Nevada. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué deben hacer los restaurantes?

El FSIS advirtió que algunos de los productos podrían encontrarse todavía en congeladores de restaurantes y otros establecimientos de servicio de alimentos. “FSIS está preocupado de que algunos productos puedan estar en los congeladores de servicios de alimentos y restaurantes”, señaló la agencia en su anuncio.

Por ese motivo, los establecimientos que puedan tener las salchichas afectadas no deben servirlas. El organismo recomendó desechar los productos retirados o devolverlos, mientras que las personas que crean haber sufrido una lesión relacionada con el consumo deben comunicarse con un profesional de la salud.

Fontanini Foods aclaró que el producto no se comercializó directamente a consumidores en tiendas minoristas.

“Este producto se vendió exclusivamente a operadores de servicios de alimentos y no estuvo disponible para compra directa por parte de los consumidores en tiendas minoristas”, declaró un portavoz de la compañía a la revista People en un comunicado enviado por correo electrónico. “Todos los clientes de servicios de alimentos que recibieron el producto afectado fueron notificados directamente”.

El FSIS indicó que supervisa el proceso para comprobar que la empresa responsable notifique a sus clientes y adopte medidas para evitar que los alimentos retirados continúen disponibles. La agencia también señaló que incorporará a su sitio web cualquier establecimiento minorista que eventualmente sea vinculado con este retiro.

Otro retiro de carne fue anunciado recientemente

Este caso se suma a otro retiro de Clase I anunciado días antes por el FSIS. El 22 de septiembre, Star Meat Delivery Inc. retiró aproximadamente 167.639 libras de productos crudos de cerdo, carne de res y cabra debido a que habían sido producidos sin la inspección correspondiente.

Según el FSIS, esos productos llevaban una marca de inspección del USDA falsa, con el número de establecimiento “EST. 1363”, que no cuenta con una autorización federal de inspección. La agencia indicó que cualquier producto que lleve ese número debe considerarse mal etiquetado y no apto para el consumo. En este segundo caso tampoco se habían confirmado enfermedades o lesiones relacionadas con los alimentos retirados.