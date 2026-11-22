Más de 51.000 unidades de pastas dentales y enjuagues bucales comercializados para niños y adultos fueron retirados del mercado estadounidense luego de que pruebas federales detectaran la presencia de hormonas en muestras de estos productos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que la empresa ORL Labs LLC, con sede en Scottsdale, Arizona, inició el retiro voluntario de seis artículos de su línea ORL Organic Oral Care.

Según un informe de cumplimiento de la FDA, la compañía tomó esta medida después de recibir una notificación de la agencia sobre la presencia de progesterona, estradiol o dehidroepiandrosterona (DHEA) en algunas muestras. Las dos primeras son hormonas sexuales femeninas, mientras que la DHEA es una sustancia que el organismo utiliza para producir estrógeno y testosterona.

El retiro arrancó el 12 de octubre y el 6 de noviembre quedó clasificado como Clase II, una categoría que contempla posibles efectos adversos temporales o reversibles, con un riesgo mínimo de consecuencias graves.

La medida incluye pastas dentales y enjuagues bucales para niños y adultos distribuidos en todo Estados Unidos. (Foto referencial: Freepik)

Cuáles son los productos afectados por la alerta de la FDA

La medida comprende 51.762 unidades distribuidas en todo el país, con fechas de vencimiento que van desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2028.

Producto Presentación Unidades afectadas Pasta dental natural ORL Organic Oral Care – Fresh Mint Tubo de 4 oz 19.247 Pasta dental natural ORL Organic Oral Care – Cinnamint Tubo de 4 oz 7.202 Pasta dental natural ORL Organic Oral Care – Bubblegum Kids Tubo de 4 oz 3.976 Enjuague bucal ORL Organic Oral Care – Fresh Mint Botella de 16,9 oz 12.081 Enjuague bucal ORL Organic Oral Care – Cinnamint Kids Botella de 16,9 oz 6.140 Enjuague bucal ORL Organic Oral Care – Bubblegum Kids Botella de 16,9 oz 3.116 Total — 51.762

Datos adicionales del retiro:

Empresa: ORL Labs LLC (Scottsdale, Arizona)

ORL Labs LLC (Scottsdale, Arizona) Línea: ORL Organic Oral Care

ORL Organic Oral Care Inicio del retiro: 12 de octubre

12 de octubre Clasificación: Clase II (6 de noviembre)

Clase II (6 de noviembre) Fechas de vencimiento: desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2028

desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2028 Distribución: todo Estados Unidos

La FDA no detalló qué hormonas se encontraron en cada muestra ni las concentraciones detectadas. Tampoco explicó cómo se produjo la contaminación cruzada. Los números de lote correspondientes a cada presentación pueden consultarse en el informe oficial de cumplimiento de la FDA, donde se encuentra el listado específico de los artículos retirados.

Qué deben hacer los consumidores que compraron estos productos

De acuerdo con el documento de la FDA, ORL Labs no publicó un comunicado de prensa sobre el retiro, sino que notificó a los distribuidores y al público mediante cartas. El informe tampoco incluyó instrucciones específicas sobre cómo desechar los productos ni información acerca de posibles reembolsos.

Los consumidores que tengan dudas pueden comunicarse con ORL Labs a través del teléfono 844-675-5227 o del correo electrónico orl@orlcares.com.