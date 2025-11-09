La compañía Dreyer’s Grand Ice Cream retiró del mercado miles de barras heladas Häagen-Dazs Chocolate Dark Chocolate Mini Bars vendidas en más de 30 estados de Estados Unidos. La medida se tomó después de detectar que algunos de estos productos podrían contener trazas de trigo no declaradas en el etiquetado, según informaron las autoridades federales.

El retiro voluntario fue anunciado el 3 de noviembre y publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) un día después, afectando únicamente a las cajas de seis unidades con el código de lote LLA519501 y la fecha de consumo preferente del 31 de enero de 2027.

La empresa aseguró que ningún otro producto o lote de Häagen-Dazs está involucrado en el retiro.

El error se habría producido al empacar productos en cajas que no advertían sobre el alérgeno. (Foto: FDA.Gov)

Según la información oficial, las barras afectadas fueron distribuidas a las cadenas Kroger y Giant Eagle, en estados como California, Ohio, Pensilvania y Virginia.

Dreyer’s explicó que el error ocurrió cuando barras que contenían trigo fueron empacadas por equivocación en cajas que no advertían sobre ese alérgeno.

“Aquellos con alergia o sensibilidad severa al trigo corren el riesgo de una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos”, señaló la empresa en un comunicado.

El retiro afecta tiendas en más de 30 estados, aunque no se han reportado casos de reacciones o daños. (Foto referencial: Freepik)

El retiro afecta tiendas Kroger en más de 30 estados, entre ellos Alabama, Arizona, Colorado, Michigan, Tennessee y Washington. Además, se distribuyeron algunas cajas a Giant Eagle, con presencia en Indiana, Maryland, Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental.

El código del lote aparece debajo de la fecha “Best By 31 JAN 2027” en el envase.

Dreyer’s aclaró que, hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedades o lesiones relacionadas con el consumo de los helados.

La compañía aseguró que trabaja junto a la FDA y pidió a los consumidores revisar los códigos de lote antes de consumir el producto. (Foto referencial: Freepik)

“Estamos retirando este producto porque puede contener trigo en un empaque que no indica su presencia en la etiqueta”, explicó la compañía.

Añadió que, aunque la investigación sigue en curso, creen que “productos con trigo fueron colocados en el empaque equivocado al inicio de una producción”.

La empresa informó además que colabora estrechamente con la FDA en el proceso de retiro y que los consumidores pueden comunicarse con el servicio al cliente a través del correo dreyers@casupport.com o al teléfono 800-767-0120, disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. (hora del Este).

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!