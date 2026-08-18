Dreyer’s Grand Ice Cream anunció un retiro voluntario de varias barras de fruta Outshine después de detectar la posible presencia de fragmentos de vidrio en algunos productos. La medida afecta a presentaciones de seis unidades de 2.5 onzas que fueron distribuidas en establecimientos comerciales de todo Estados Unidos.

Según un comunicado de prensa, el retiro incluye cinco variedades: fresa, sandía, uva, mandarina y cereza negra. Para saber si un producto está incluido en la medida, los consumidores deben revisar el código UPC y la fecha de consumo preferente que aparecen en la parte inferior del empaque.

En el caso de las barras de fresa, el código UPC afectado es 041548610047 y las fechas correspondientes son el 30 de septiembre, 31 de octubre o 30 de noviembre de 2027.

La medida afecta cinco sabores distribuidos en tiendas de Estados Unidos: fresa, sandía, uva, mandarina y cereza negra. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Las de sandía tienen el UPC 041548413624 y fechas del 30 de junio o 31 de julio de 2027, mientras que las de mandarina llevan el código 041548612041 y fecha del 31 de octubre de 2027.

También fueron identificadas dos versiones de las barras de uva. Una tiene el UPC 041548244044, con fechas del 30 de septiembre o 31 de octubre de 2027, y la otra presenta el código 041548000121, con fecha del 31 de julio de 2027.

La información disponible sobre el retiro también incluye la variedad de cereza negra entre los productos afectados.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La compañía recomienda que cualquier persona que tenga alguno de los productos incluidos en el retiro no lo consuma. Las barras deben desecharse o devolverse al establecimiento donde fueron compradas para solicitar un reembolso completo.

Hasta el momento, Dreyer’s Grand Ice Cream indicó que no se han reportado lesiones ni enfermedades relacionadas con los productos retirados. No obstante, la empresa pidió a cualquier persona que considere que pudo haber resultado afectada que busque orientación de un profesional médico de inmediato.

Los consumidores deben revisar el código UPC y la fecha del producto antes de consumirlo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

“La seguridad, calidad e integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra máxima prioridad”, escribió Dreyer’s. “Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esta medida pueda causar a nuestros consumidores y clientes minoristas”.

“Seguimos comprometidos con mantener los más altos estándares de seguridad y calidad alimentaria y con ganarnos la confianza de nuestros consumidores y clientes todos los días”, agregó la compañía.

Para resolver otras dudas relacionadas con el retiro, los consumidores pueden comunicarse con Dreyer’s a través del contacto proporcionado por la empresa.

Lista de productos afectados y códigos de lote