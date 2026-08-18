Dreyer’s Grand Ice Cream anunció un retiro voluntario de varias barras de fruta Outshine después de detectar la posible presencia de fragmentos de vidrio en algunos productos. La medida afecta a presentaciones de seis unidades de 2.5 onzas que fueron distribuidas en establecimientos comerciales de todo Estados Unidos.
Según un comunicado de prensa, el retiro incluye cinco variedades: fresa, sandía, uva, mandarina y cereza negra. Para saber si un producto está incluido en la medida, los consumidores deben revisar el código UPC y la fecha de consumo preferente que aparecen en la parte inferior del empaque.
En el caso de las barras de fresa, el código UPC afectado es 041548610047 y las fechas correspondientes son el 30 de septiembre, 31 de octubre o 30 de noviembre de 2027.
Las de sandía tienen el UPC 041548413624 y fechas del 30 de junio o 31 de julio de 2027, mientras que las de mandarina llevan el código 041548612041 y fecha del 31 de octubre de 2027.
También fueron identificadas dos versiones de las barras de uva. Una tiene el UPC 041548244044, con fechas del 30 de septiembre o 31 de octubre de 2027, y la otra presenta el código 041548000121, con fecha del 31 de julio de 2027.
La información disponible sobre el retiro también incluye la variedad de cereza negra entre los productos afectados.
¿Qué deben hacer los consumidores?
La compañía recomienda que cualquier persona que tenga alguno de los productos incluidos en el retiro no lo consuma. Las barras deben desecharse o devolverse al establecimiento donde fueron compradas para solicitar un reembolso completo.
Hasta el momento, Dreyer’s Grand Ice Cream indicó que no se han reportado lesiones ni enfermedades relacionadas con los productos retirados. No obstante, la empresa pidió a cualquier persona que considere que pudo haber resultado afectada que busque orientación de un profesional médico de inmediato.
“La seguridad, calidad e integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra máxima prioridad”, escribió Dreyer’s. “Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esta medida pueda causar a nuestros consumidores y clientes minoristas”.
“Seguimos comprometidos con mantener los más altos estándares de seguridad y calidad alimentaria y con ganarnos la confianza de nuestros consumidores y clientes todos los días”, agregó la compañía.
Para resolver otras dudas relacionadas con el retiro, los consumidores pueden comunicarse con Dreyer’s a través del contacto proporcionado por la empresa.
Lista de productos afectados y códigos de lote
|Producto (6 unidades / 2.5 oz)
|Códigos de lote y fecha de consumo preferente
|UPC
|Outshine Strawberry (Fresa)
|LLA616903 – 30 SEP 2027
LLA617003 – 30 SEP 2027
LLA617103 – 30 SEP 2027
LLA617203 – 30 SEP 2027
LLA617303 – 30 SEP 2027
LLA617403 – 30 SEP 2027
LLA617503 – 30 SEP 2027
LLA617603 – 30 SEP 2027
LLA620303 – 31 OCT 2027
LLA620403 – 31 OCT 2027
LLA620503 – 31 OCT 2027
LLA620603 – 31 OCT 2027
LLA620703 – 31 OCT 2027
LLA620803 – 31 OCT 2027
LLA620903 – 31 OCT 2027
LLA621003 – 31 OCT 2027
LLA621103 – 31 OCT 2027
LLA621203 – 31 OCT 2027
LLA621303 – 30 NOV 2027
LLA621403 – 30 NOV 2027
LLA621503 – 30 NOV 2027
LLA621603 – 30 NOV 2027
041548610047
|Outshine Grape (Uva - Lote A)
|LLA616803 – 30 SEP 2027
LLA616903 – 30 SEP 2027
LLA619703 – 31 OCT 2027
LLA619803 – 31 OCT 2027
LLA619903 – 31 OCT 2027
LLA620003 – 31 OCT 2027
LLA620103 – 31 OCT 2027
LLA620203 – 31 OCT 2027
LLA620303 – 31 OCT 2027
041548244044
|Outshine Watermelon (Sandía)
|LLA617603 – 30 JUN 2027
LLA617703 – 30 JUN 2027
LLA617803 – 30 JUN 2027
LLA617903 – 30 JUN 2027
LLA618003 – 30 JUN 2027
LLA618103 – 30 JUN 2027
LLA618203 – 31 JUL 2027
LLA618303 – 31 JUL 2027
LLA618403 – 31 JUL 2027
LLA618503 – 31 JUL 2027
LLA619003 – 31 JUL 2027
LLA619103 – 31 JUL 2027
LLA619203 – 31 JUL 2027
LLA619303 – 31 JUL 2027
LLA619403 – 31 JUL 2027
LLA619503 – 31 JUL 2027
041548413624
|Outshine Grape (Uva - Lote B)
|LLA618503 – 31 JUL 2027
LLA618603 – 31 JUL 2027
LLA618703 – 31 JUL 2027
LLA618803 – 31 JUL 2027
LLA618903 – 31 JUL 2027
LLA619003 – 31 JUL 2027
041548000121
|Outshine Tangerine (Mandarina)
|LLA619603 – 31 OCT 2027
LLA619703 – 31 OCT 2027
041548612041