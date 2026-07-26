La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro a nivel nacional de cuatro lotes de Cetirizine Hydrochloride, un antihistamínico de venta libre utilizado para tratar las alergias y comercializado como versión genérica de Zyrtec. La medida se tomó después de detectar una posible contaminación cruzada con ranitidina, un medicamento empleado para aliviar la acidez y la indigestión.

De acuerdo con la FDA, las tabletas contaminadas podrían representar un peligro para las personas que presentan hipersensibilidad a los ingredientes de la ranitidina.

En esos casos existe una “probabilidad razonable” de sufrir “eventos adversos graves, incluidas reacciones severas de hipersensibilidad y anafilaxia que se manifiestan con hipotensión, dificultad para respirar, dificultad para tragar, inflamación de la garganta y el rostro, picazón generalizada, urticaria y pérdida del conocimiento, todas ellas potencialmente mortales.”

Hasta el momento, la agencia federal indicó que no se han reportado efectos adversos relacionados con este retiro, aunque recomienda a los consumidores revisar si poseen alguno de los productos afectados.

¿Cómo se descubrió el problema y cuáles son los lotes retirados?

La contaminación fue detectada cuando un técnico de farmacia observó pequeños puntos rojos en las tabletas mientras contaba el medicamento antes de entregarlo a un cliente. Tras el hallazgo, se presentó un informe que permitió iniciar la investigación y el retiro preventivo.

Los productos retirados fueron distribuidos en todo Estados Unidos por Rising Pharma Holdings Inc., con sede en Nueva Jersey. Se vendían en frascos con 100 tabletas de 5 mg, tienen fecha de vencimiento en octubre de 2028 y corresponden a los siguientes números de lote: GY825029, GY825030, GY825031 y GY825032.

El defecto fue descubierto por un técnico de farmacia que observó puntos rojos en las tabletas. (Foto: hapabapa/iStock)

Qué hacer si tienes este medicamento

La FDA recomienda revisar la etiqueta del frasco para confirmar el nombre del producto, el fabricante y el número de lote.

Si el medicamento coincide con alguno de los lotes retirados, lo más prudente es dejar de utilizarlo y consultar con un profesional de la salud o con la farmacia donde fue adquirido para conocer las opciones de reemplazo o devolución.

¿Cuáles son los lotes de cetirizina retirados por la FDA?

La FDA informó que el retiro afecta únicamente a cuatro lotes específicos de Cetirizine Hydrochloride Tablets USP 5 mg, distribuidos por Rising Pharma Holdings Inc.

Todos los productos fueron fabricados por Unique Pharmaceutical Laboratories, se comercializaron en envases de 100 tabletas y tienen fecha de vencimiento en octubre de 2028.