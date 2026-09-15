Whole Foods Market retiró de sus tiendas determinados quesos de la marca Fromagerie Coop de Mean Cabricharme después de detectar un alérgeno de huevo que no aparecía declarado en las etiquetas. La alerta fue anunciada el 11 de septiembre y difundida a través de la Food and Drug Administration (FDA).

El problema afecta a productos que contienen lisozima de huevo, una proteína presente en la clara de huevo que puede representar un riesgo para las personas alérgicas o con una sensibilidad severa a este alimento.

¿Qué quesos fueron retirados?

Uno de los productos involucrados es el Fromagerie Coop de Mean Cabricharme Raw Milk – Aged 60 days, identificado con el código PLU 57953. El retiro comprende todos los productos con fechas de consumo preferente hasta el 7 de octubre de 2026, inclusive.

También fue retirado el Belgian Cabricharme, identificado con el código PLU 54670 y con las mismas fechas de vencimiento. El primero se comercializó en California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island, mientras que el segundo fue vendido en California y Arizona.

Los quesos fueron cortados y envueltos en plástico por libra y se ofrecieron en el área de quesos especiales de las tiendas Whole Foods.

De acuerdo con el anuncio, los productos fueron comercializados en 18 establecimientos ubicados en siete estados.

Los productos fueron vendidos en 18 tiendas de siete estados de Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Por qué representa un riesgo?

El principal problema es que el huevo no aparecía en la etiqueta. La compañía advirtió sobre las posibles consecuencias para consumidores con alergia o sensibilidad grave a este alimento.

“Las personas que tienen alergia o sensibilidad grave a los huevos corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen este producto”, señaló el anuncio.

Whole Foods indicó que los productos afectados ya fueron retirados de las tiendas y que, hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con su consumo. La empresa explicó que un miembro de su equipo descubrió el problema de etiquetado que desencadenó el retiro.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Quienes tengan alguno de los quesos incluidos en la alerta pueden obtener un reembolso completo en el lugar donde realizaron la compra. No es necesario devolver el producto, pero la compañía pidió a los consumidores que lo destruyan.

“Los clientes que compraron el producto no necesitan devolverlo, pero se les recomienda destruirlo”, indica el anuncio.

Este retiro ocurre mientras también se anunciaron otras alertas alimentarias en Estados Unidos, incluida una relacionada con productos de queso crema y ensaladas listas para consumir debido a una posible contaminación con Listeria monocytogenes.

En ese caso, la empresa Made Fresh Salads, con sede en Nueva York, detuvo la producción de los productos afectados mientras investigaba junto con la FDA.