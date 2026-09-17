Casi 2.700 cajas de seis tipos de jabón de manos fueron retiradas del mercado por una posible contaminación bacteriana. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Casi 2.700 cajas de seis tipos de jabón de manos fueron retiradas del mercado por una posible contaminación bacteriana. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

Seis tipos de jabón de manos fueron incluidos en un retiro del mercado en Estados Unidos debido a una posible contaminación bacteriana. La medida involucra casi 2.700 cajas de productos fabricados o distribuidos por la empresa Intercon Chemical Co., con sede en St. Louis, según un (FDA).

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Los productos fueron enviados a 20 destinatarios: 19 establecimientos mayoristas y un minorista ubicados en 15 estados. Entre ellos se encuentran Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Maryland, Carolina del Sur, Wisconsin, Georgia, Pensilvania, California, Illinois, Iowa, Nueva York, Texas y Washington.

El informe de la FDA no identifica cuáles fueron los establecimientos mayoristas o distribuidores involucrados.

Dos de los jabones fueron señalados específicamente por una posible contaminación con varias bacterias, mientras que los otros cuatro fueron retirados por una posible contaminación bacteriana. (Foto referencial: Magnific)
Dos de los jabones fueron señalados específicamente por una posible contaminación con varias bacterias, mientras que los otros cuatro fueron retirados por una posible contaminación bacteriana. (Foto referencial: Magnific)

Detalles del Evento de Retiro

Revisa la información del registro oficial de la FDA sobre el retiro voluntario de jabones de manos en el mercado estadounidense:

CampoDetalle
ID del Evento99466
Voluntario / ObligatorioVoluntario: Iniciado por la empresa
Tipo de ProductoCosméticos
Notificación inicial al públicoDos o más de los siguientes: Correo electrónico, Fax, Carta, Comunicado de prensa, Teléfono, Visita
EstadoEn curso
Patrón de Distribución20 consignatarios (19 mayoristas y 1 minorista) ubicados en NC, MS, ND, NE, MD, SC, WI, GA, PA, CA, IL, IA, NY, TX, WA
Empresa que realiza el retiroIntercon Chemical Co, 1100 Central Industrial Dr, Saint Louis, MO 63110-2306, Estados Unidos
Fecha de inicio del retiro29/06/2026
Fecha de clasificación11/09/2026

Estos son los seis productos retirados

El retiro comenzó inicialmente el 29 de junio e incluye seis presentaciones diferentes de jabón de manos. La lista proporcionada en el informe comprende productos de distintas marcas y tamaños:

  • Summit 150 Foaming Hand Soap, de 28,7 onzas líquidas. Fabricado para R.I. Williams Company. UPC: 810080570030.
  • Vestis Foaming Hand Soap, Fresh Pear Scent, de 33,8 onzas líquidas. Distribuido por Vestis. UPC: 810080570405.
  • Laura Lynn Honey Apple Crisp Liquid Hand Soap, de 8 onzas líquidas. Distribuido por Ingles Markets. UPC: 086854074305.
  • Laura Lynn Foaming Pear Scent Hand Soap with Moisturizers, de 7,5 onzas líquidas. Distribuido por Ingles Markets. UPC: 08685407408.
  • Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, de 28,7 onzas líquidas. Fabricado para Intercon Chemical Company. UPC: 789745002981.
  • Clearly Better by Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, de 1.000 mililitros (34 onzas líquidas). Fabricado para Intercon Chemical Company. UPC: 789745002615.
La FDA detalló los productos afectados, aunque su informe no identifica a los distribuidores mayoristas involucrados. (Foto referencial: Magnific)
La FDA detalló los productos afectados, aunque su informe no identifica a los distribuidores mayoristas involucrados. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué bacterias fueron identificadas?

La FDA señaló específicamente a dos de los productos por una posible contaminación con Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas monteilii, Serratia marcescens y Serratia nematodiphila. Se trata de Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe y Clearly Better by Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe.

En cuanto a los otros cuatro productos incluidos en el retiro, el motivo indicado en el informe fue una “posible contaminación bacteriana”, sin que el documento proporcionado especifique bacterias concretas para esas presentaciones.

La información disponible procede del informe de cumplimiento de la FDA citado en el reporte. La medida, por tanto, comprende productos que llegaron a distintos puntos de distribución en 15 estados y abarca varias marcas, tamaños y presentaciones.

Para identificar un producto concreto, los datos más útiles son su nombre, tamaño y código UPC, que permiten distinguir las presentaciones incluidas en el retiro de otras similares.

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