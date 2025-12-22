Cerca de 1.930 libras de kielbasa navideña lista para consumir producida por Olympia Provisions fueron retiradas del mercado en Estados Unidos por una posible contaminación con fragmentos de metal, lo que generó una alerta sanitaria de alto riesgo.

El 18 de diciembre, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de EE. UU. (FSIS) anunció el retiro del producto tras recibir una queja de un consumidor, quien aseguró haber encontrado metal en la salchicha. Afortunadamente, no se reportaron lesiones.

La kielbasa afectada fue elaborada el 14 de octubre y distribuida en tiendas minoristas de Washington, Oregón y California, además de venderse a nivel nacional a través de internet. Debido a que pasaron casi dos meses entre la producción y el retiro, las autoridades temen que el producto aún esté almacenado en congeladores domésticos.

El producto fue clasificado como retiro Clase I, la categoría de mayor riesgo sanitario. (Foto referencial: Freepik)

El FSIS pidió a los consumidores revisar el número de establecimiento “EST. 39928” y, en caso de tener el producto, desecharlo o devolverlo al lugar donde fue comprado.

El artículo específico retirado es un paquete plástico sellado al vacío de 16 onzas, que contiene una salchicha completamente cocida denominada “Olympia Provisions Uncured Holiday Kielbasa”, con fecha de consumo preferente 19 de febrero de 2026.

La agencia clasificó este retiro como Clase I, la categoría de mayor riesgo. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, “un retiro de Clase I implica una situación de peligro para la salud en la que existe una probabilidad razonable de que el uso del producto cause consecuencias graves para la salud o la muerte”.

Autoridades federales ordenaron el retiro inmediato de un lote de salchichas listas para consumir de Olympia Provisions. (Foto: Olympia Provisions)

Olympia Provisions es una empresa estadounidense de charcutería con sede en Portland, Oregón, que cuenta con varios restaurantes y vende sus productos tanto en línea como en tiendas especializadas y grandes cadenas como Whole Foods.

No es la primera vez que enfrenta una alerta de este tipo, ya que anteriormente tuvo dos retiros Clase I relacionados con productos de cerdo listos para consumir.

Para más información sobre este retiro de la kielbasa navideña, el FSIS recomienda a los consumidores contactar a Michelle Cairo, propietaria de Olympia Provisions, a través del correo electrónico michelle@olympiaprovisions.com.

Se recomienda a los consumidores revisar el número de lote y desechar o devolver el producto. (Foto referencial: Freepik)

Qué hacer si encuentro un producto retirado del mercado

Si identificas un producto retirado del mercado, la acción más importante es nunca consumirlo. Debes desechar inmediatamente el producto de forma segura (por ejemplo, sellándolo en una bolsa antes de tirarlo) o devolverlo al punto de venta para solicitar un reembolso, siguiendo siempre las instrucciones específicas de la empresa o del aviso de retiro.

Es indispensable revisar el código de lote o la fecha de caducidad del producto para confirmar que coincide con la lista oficial de artículos retirados.

Posteriormente, debes enfocarte en prevenir la contaminación cruzada. Lava y desinfecta rigurosamente todas las superficies, utensilios y recipientes que hayan estado en contacto con el producto sospechoso.

Si tú o un familiar consumió el producto retirado y presenta algún síntoma de riesgo, debes buscar atención médica de inmediato e informar sobre el retiro del mercado para asegurar un diagnóstico y tratamiento adecuados.

