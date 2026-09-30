Viajar en avión puede convertirse en una experiencia complicada cuando los retrasos, las cancelaciones y los largos trayectos hasta el aeropuerto se acumulan. Un reciente estudio identificó cuáles son los aeropuertos de Estados Unidos que pueden generar mayor estrés a los pasajeros y cuáles ofrecen condiciones más favorables para quienes buscan un viaje con menos contratiempos.

Para elaborar la clasificación, la plataforma de estacionamiento Rightway Parking analizó 55 de los principales aeropuertos del país. La investigación consideró cuatro aspectos: el porcentaje de vuelos retrasados, la tasa de cancelaciones, cuánto han aumentado los retrasos desde 2021 y la distancia entre cada terminal y el centro de la ciudad más cercana.

¿Cuáles son los aeropuertos más estresantes?

Dallas/Fort Worth International (DFW) encabezó la lista de los aeropuertos con mayor nivel de estrés. Le siguieron O’Hare International (ORD), Ronald Reagan Washington National (DCA) y John F. Kennedy International (JFK).

Según el estudio, estos resultados no suelen explicarse por un solo problema, sino por la combinación de varios factores que pueden complicar el viaje.

DFW, por ejemplo, registra una tasa de retrasos de 27.86%, mientras que estos aumentaron 33.67% desde 2021. A esto se suma que el aeropuerto se encuentra a 22 millas del centro de Dallas, por lo que los pasajeros enfrentan tanto problemas de puntualidad como un trayecto considerable para llegar a la terminal.

JFK, que ocupó el cuarto lugar entre los aeropuertos más estresantes, presenta una tasa de retrasos del 20% y una de cancelaciones del 2%. Además, el recorrido desde el centro de Nueva York hasta el aeropuerto puede tomar alrededor de 45 minutos, otro elemento considerado en la evaluación.

Dallas/Fort Worth International ocupó el primer lugar entre los aeropuertos más estresantes, seguido por O’Hare, Reagan National y JFK. (Foto: AFP)

Retrasos y cancelaciones también marcan la diferencia

Dallas/Fort Worth presentó el porcentaje de retrasos más elevado entre los aeropuertos analizados. West Palm Beach y Denver se ubicaron cerca, con aproximadamente uno de cada cuatro vuelos saliendo tarde de sus respectivas terminales.

O’Hare, por su parte, registró una tasa de retrasos de 24.68%, mientras que estos aumentaron 42.77% desde 2021 y el trayecto desde el centro de la ciudad puede acercarse a una hora.

En el caso de Reagan National, su cercanía con Washington supone una ventaja en cuanto al desplazamiento, pero el aeropuerto registró una tasa de cancelaciones de 3.86%, la más alta entre los tres primeros aeropuertos de la clasificación. LaGuardia también presentó una cifra elevada, con 3.04% de cancelaciones, lo que lo llevó al sexto puesto entre los más estresantes.

El deterioro de la puntualidad también aparece en otros aeropuertos. Los retrasos en Reagan National aumentaron 73.92% desde 2021, mientras que en Charlotte Douglas lo hicieron casi 80% y en Minneapolis-St. Paul crecieron 66%. En contraste, Houston Hobby registró una disminución de 23.77% en sus retrasos durante ese mismo periodo.

Los aeropuertos con menos estrés

En el otro extremo de la clasificación aparece Salt Lake City International (SLC), que ocupó el primer lugar entre los aeropuertos considerados menos estresantes. San Jose International (SJC) y Honolulu Daniel K. Inouye International (HNL) completaron los tres primeros puestos de este grupo.

Los tres aeropuertos comparten algunas características: tienen tiempos de traslado relativamente cortos desde los centros urbanos y tasas de cancelación inferiores al 1%. Boston Logan destaca además por su cercanía al centro de la ciudad, ubicado a apenas 2.7 millas, mientras que los aeropuertos de Omaha y Albuquerque pueden alcanzarse desde sus respectivos centros urbanos en aproximadamente ocho minutos.

El análisis se conoce después de que cientos de vuelos fueran cancelados en el noreste de Estados Unidos la semana pasada, incluidos más de 600 vuelos con origen o destino en Newark Liberty International Airport.

Aquellas interrupciones estuvieron relacionadas con una falla provocada por daños en líneas de comunicación que afectó a los principales aeropuertos del área de Nueva York.

En el extremo contrario, Salt Lake City International fue considerado el menos estresante, seguido por San Jose International y Honolulu Daniel K. Inouye International. (Foto por DANIEL SLIM / AFP)

Cuáles son los aeropuertos más estresantes de EE. UU. según Rightway Parking