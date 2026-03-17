Las largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos se han convertido en un punto de tensión para millones de viajeros, especialmente en plena temporada de viajes de Spring Break. Lo que normalmente ya es una experiencia estresante, ahora se ha visto agravado por factores externos que han generado retrasos significativos en distintos puntos del país. La situación ha despertado críticas y llamados urgentes a las autoridades, ya que los pasajeros enfrentan esperas prolongadas, incertidumbre y el riesgo de perder sus vuelos. En este contexto, aeropuertos y aerolíneas han tenido que tomar medidas para mitigar el impacto, mientras los viajeros buscan formas de anticiparse a estos inconvenientes.

¿Por qué hay retrasos en los controles de la TSA?

Las demoras están relacionadas con un cierre parcial del gobierno que dejó sin financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Como consecuencia, cientos de agentes han tenido que trabajar sin recibir salario, y muchos han renunciado, lo que ha reducido la capacidad operativa en los puntos de control.

Viajar en EE.UU. se ha vuelto más impredecible debido a los retrasos en los controles de seguridad de la TSA. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

La propia TSA ha advertido sobre la gravedad del problema, señalando que más de 300 agentes han dejado sus puestos, mientras quienes continúan trabajando no han recibido pago. Esto ha generado un efecto dominó que impacta directamente en los tiempos de espera de los pasajeros.

Además, directivos de importantes aerolíneas como Delta, United, American y JetBlue han pedido al Congreso una solución urgente, destacando que los estadounidenses están cansados de los retrasos, cancelaciones y largas filas, según reportó Business Insider.

Aeropuertos con mayores retrasos

Algunos de los aeropuertos más transitados han registrado tiempos de espera considerablemente altos:

Hartsfield-Jackson de Atlanta : considerado el más concurrido del mundo, reportó filas de hasta 100 minutos el martes por la mañana, tras haber alcanzado hasta dos horas durante el fin de semana.

: considerado el más concurrido del mundo, reportó filas de hasta 100 minutos el martes por la mañana, tras haber alcanzado hasta dos horas durante el fin de semana. JFK (Nueva York) : registró esperas de aproximadamente 30 minutos en algunos controles.

: registró esperas de aproximadamente 30 minutos en algunos controles. Newark y LaGuardia : tuvieron tiempos más cortos, aunque variables.

: tuvieron tiempos más cortos, aunque variables. Dallas-Fort Worth : mostró diferencias según el punto de control, con esperas desde 2 hasta más de 30 minutos.

: mostró diferencias según el punto de control, con esperas desde 2 hasta más de 30 minutos. Austin-Bergstrom: fue uno de los más afectados debido al festival SXSW, con filas que llegaron a extenderse hasta el estacionamiento durante el fin de semana.

Aunque algunos aeropuertos han mostrado una mejora leve, la situación sigue siendo impredecible. Incluso terminales como Denver y Seattle han solicitado donaciones para apoyar a los agentes de la TSA que siguen trabajando sin pago.

Recomendación clave: llegar con más anticipación

Ante este panorama, muchos aeropuertos están recomendando a los pasajeros llegar con mayor anticipación de lo habitual:

Hasta 3 horas antes del vuelo en general

del vuelo en general Al menos 2 horas para vuelos nacionales en algunos aeropuertos

para vuelos nacionales en algunos aeropuertos Entre 2.5 y 3 horas en casos como Austin

Estas medidas buscan reducir el riesgo de perder vuelos debido a los retrasos en los controles de seguridad.

En EE.UU., los viajeros enfrentan demoras cada vez mayores en aeropuertos por falta de personal en TSA. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

¿Cómo consultar los tiempos de espera de la TSA?

Para evitar sorpresas, existen varias formas de verificar los tiempos de espera antes de salir hacia el aeropuerto:

Sitios web oficiales de los aeropuertos : terminales como Atlanta, Houston, JFK, Newark, Filadelfia, Dallas-Fort Worth y Denver publican tiempos de espera en tiempo real.

: terminales como Atlanta, Houston, JFK, Newark, Filadelfia, Dallas-Fort Worth y Denver publican tiempos de espera en tiempo real. Información por punto de control : algunos aeropuertos, como Dallas-Fort Worth, ofrecen datos específicos por cada filtro de seguridad.

: algunos aeropuertos, como Dallas-Fort Worth, ofrecen datos específicos por cada filtro de seguridad. Aplicación móvil MyTSA: permite ver estimaciones en intervalos de 15 minutos basadas en datos históricos o en tiempo real cuando están disponibles.

Eso sí, las autoridades advierten que durante el cierre parcial del gobierno, la actualización de datos puede no ser constante, por lo que se recomienda tomar estos tiempos como referencia y no como una garantía exacta.

En medio de este escenario cambiante, la mejor estrategia sigue siendo planificar con anticipación, salir con tiempo extra y mantenerse informado antes de viajar.

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