La situación de miles de jóvenes afiliados al programa de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) atraviesa un momento de muchas dudas debido a las demoras en las solicitudes de sus renovaciones. Sucede que existen posibilidades de que pierdan este beneficio; entonces, enfrentarían las consecuencias migratorias de este país, especialmente por la rigurosidad que presentan en tiempos recientes. Por esa razón, quiero explicarte cuáles son las causas de los retrasos y cómo actuar al momento de iniciar tu trámite.

Distintos estudios jurídicos especializados en temas migratorios señalan que la renovación del beneficio de DACA se realiza cada dos años ; es más, la persona que ostenta con este recurso debe enviar su solicitud entre 120 y 150 días antes de la fecha de vencimiento.

Es así que miles de jóvenes inmigrantes afiliados a este programa cumplen con este proceso; sin embargo, éstos resultan afectados por los retrasos que se están registrando, hasta el punto de que no logren la renovación en la fecha límite. Como resultado, pierden sus empleos y, en el peor de los casos, son detenidos por los agentes federales.

Para realizar una comparativa, el tiempo promedio de espera para las renovaciones aumentó a aproximadamente 70 días entre octubre de 2025 y finales de febrero de 2026, lo que representa un alza considerable frente a los 15 días registrados en el año 2025, según lo señalado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

Es más, de acuerdo a un reporte de Los Angeles Times , algunos solicitantes que pretendían renovar su beneficio han esperado hasta 6 meses o más.

Para la firma Vásquez Law , los retrasos en la renovación de DACA en 2026 no solo se debe al acumulamiento de casos en USCIS; también se relaciona a los controles de seguridad más estrictos y la falta de personal en la agencia.

El programa DACA permite a cientos de jóvenes residir y laborar en EE. UU. sin riesgo de ser deportados. (Crédito: AFP)

Cómo presentar documentos y pruebas para la renovación de DACA

Para que inicies tu trámite, necesitas presentar el Formulario I-821D junto con la documentación que demuestre tu elegibilidad y residencia continua. En caso muestres un portafolio incompleto, se retrasaría tu procesamiento o sería rechazado. A continuación, te revelaré los documentos esenciales que deberás adjuntar en tu solicitud, según la firma Vásquez Law :

Avisos previos de aprobación de DACA (Notificación de Acción Formulario I-797)

Identificación oficial con foto emitida por el gobierno (pasaporte, licencia de conducir)

Prueba de residencia continua en EE.UU. desde la aprobación inicial

Evidence de educación o servicio militar (certificados, récords militares)

Recibo de pago de tasas de presentación y biometría

Cualquier otro documento requerido por USCIS.

Es necesario presentar la documentación necesaria y en el tiempo indicado para evitar inconvenientes durante el proceso. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué hacer si mi renovación de DACA se retrasa

Ante los retrasos que se están registrando en el proceso de renovación de este beneficio, es posible que también pases por la misma situación; entonces, es necesario que sepas cómo actuar ante este inconveniente. Toma en cuenta las siguientes indicaciones:

Presenta tu solicitud con 150 días antes de que finalice tu beneficio de DACA.

Usa tu número de recibo en el sitio web de USCIS para monitorear cómo va tu avance.

Asiste a tus citas para completar tu biometría.

Conserva tus documentos de presentación, tales como copias de formularios, recibos de pago y notificaciones de USCIS.

No viajes a otros países si no te han renovado tu beneficio de DACA.

También puedes contactarte con un abogado, quien puede realizar una solicitud de aceleración.

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