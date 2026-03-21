El temor que viven miles de jóvenes beneficiarios de DACA, conocido como la acción diferida para quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños, se ha intensificado en los últimos meses. La preocupación surge debido a que los procesos de renovación están tomando mucho más tiempo que en años anteriores, generando una sensación de vulnerabilidad entre quienes dependen de este programa para estudiar y trabajar legalmente. Aunque desde su implementación en 2012 se han registrado retrasos ocasionales, líderes proinmigrantes advierten que la situación actual es más crítica, ya que pone en riesgo directo a jóvenes cuyos permisos están por vencer o ya han expirado.

Según organizaciones comunitarias, el principal problema es el impacto inmediato que estos retrasos tienen en la vida diaria de los beneficiarios. Al no contar con una renovación a tiempo, muchos pierden su protección temporal contra la deportación y quedan expuestos a posibles detenciones.

“Durante el tiempo en cuanto no tienes DACA, tienes un riesgo mayor de poder ser detenido y llegar a la deportación porque no tienes protección”, explicó Eréndira Rendón a N+ Univision, del Proyecto Resurrección.

Las renovaciones de DACA en EE.UU. tardan más de lo habitual, generando preocupación. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

A esta situación se suma otro golpe importante: la pérdida de empleos. Muchos beneficiarios dependen de su permiso de trabajo vigente, por lo que al expirar sin una renovación aprobada, se ven obligados a dejar sus puestos laborales.

Esto no solo afecta su estabilidad económica, sino también la de sus familias, que en muchos casos dependen de esos ingresos.

Las autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) han señalado que actualmente están realizando revisiones más minuciosas de las solicitudes, lo que explicaría el aumento en los tiempos de espera.

De acuerdo con la agencia, el proceso puede tardar hasta tres meses. Sin embargo, abogados y defensores de inmigrantes aseguran que la realidad es distinta.

“Renovaciones que antes tardaban aproximadamente cuatro semanas ahora están demorando más de cinco meses”, advirtió Roberto Martínez, experto en temas migratorios. Esta diferencia entre los tiempos oficiales y los reales ha generado aún más incertidumbre entre los solicitantes.

Miles de jóvenes dependen de DACA en EE.UU. y hoy viven con incertidumbre por los retrasos. | Foto: EFE/EPA/Michael Reynolds

Ante este panorama, las organizaciones proinmigrantes están haciendo un llamado urgente a los beneficiarios para que inicien su proceso de renovación lo antes posible. Aunque la recomendación oficial permite hacerlo 150 días antes de la fecha de expiración, los expertos sugieren adelantarse aún más.

“Lo ideal es comenzar seis meses antes, para que cuando llegue el periodo de los 150 días ya tengas todo listo y puedas enviar tu solicitud sin demora”, insistió Rendón.

Mientras tanto, miles de jóvenes continúan a la espera de respuestas, enfrentando no solo la incertidumbre administrativa, sino también el riesgo real de perder la estabilidad que durante años les ha brindado el programa DACA en Estados Unidos.

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