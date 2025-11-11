El cierre del gobierno de Estados Unidos ha golpeado de lleno al sistema aéreo. La falta de controladores generó una ola de cancelaciones y demoras que afecta a miles de pasajeros y mantiene en alerta a aerolíneas, autoridades y viajeros en todo el país. La Administración Federal de Aviación (FAA) incluso ordenó reducir el 10% de los vuelos en 40 de los aeropuertos más importantes, una medida sin precedentes que podría extenderse durante las próximas semanas mientras el Congreso intenta destrabar un acuerdo.

Ante este panorama, estar informado en tiempo real sobre el estado de tu vuelo se volvió esencial para evitar viajes en vano al aeropuerto o conexiones perdidas.

Cómo verificar si tu vuelo sigue programado

La recomendación es unánime entre aerolíneas y autoridades: revisa el estado de tu vuelo antes de salir de casa. Las fuentes más confiables son:

1. Aplicaciones y sitios web oficiales de las aerolíneas

Es la vía más rápida y precisa. Allí podrás ver si tu vuelo está:

Confirmado

Demorado

Cancelado

Reprogramado

Además, puedes activar notificaciones para recibir alertas inmediatas.

El cierre del gobierno de EE.UU. está generando reducciones inmediatas en los vuelos de varias aerolíneas. | Crédito: Freepik

2. Portal oficial de la FAA

La FAA mantiene información actualizada en tiempo real en:🔗 https://www.fly.faa.gov

En la sección National Airspace System Status encontrarás:

Alertas por clima severo

Cierres de pista

Problemas de personal

Restricciones temporales

Es especialmente útil para quienes tienen vuelos de conexión o deben decidir si vale la pena dirigirse al aeropuerto.

3. Plataformas externas confiables

Servicios populares como FlightAware, FlightRadar24 y Flighty permiten:

Ver la ubicación exacta del avión

Revisar el tiempo estimado de llegada

Recibir notificaciones instantáneas

Acceder a mapas interactivos (en planes premium)

Ofrecen versiones gratuitas y opciones de pago con funciones avanzadas.

Guía rápida: cómo revisar tu vuelo en las principales aerolíneas

Aquí tienes un resumen para que obtengas información al instante:

American Airlines . En “Estado de vuelo”, ingresa ciudad de salida, llegada y fecha. Te mostrará si el vuelo está confirmado, demorado o cancelado.

En “Estado de vuelo”, ingresa ciudad de salida, llegada y fecha. Te mostrará si el vuelo está confirmado, demorado o cancelado. Delta Air Lines . Consulta por número de vuelo o por ruta, activa notificaciones por SMS o correo y recibe alertas tempranas.

Consulta por número de vuelo o por ruta, activa notificaciones por SMS o correo y recibe alertas tempranas. United Airlines . En “Flight Status”, puedes registrarte para recibir actualizaciones automáticas.

En “Flight Status”, puedes registrarte para recibir actualizaciones automáticas. Southwest Airlines . Su app y sitio oficial muestran reacomodaciones, cambios y opciones de reembolso.

Su app y sitio oficial muestran reacomodaciones, cambios y opciones de reembolso. JetBlue. Permite ver si fuiste reprogramado y solicitar un reembolso si tu vuelo fue cancelado.

United Airlines ajustó su programación por el cierre del gobierno de EE.UU., cancelando vuelos y ofreciendo información actualizada a sus pasajeros. | Crédito: AFP

Qué aerolíneas están cancelando más vuelos

El impacto ha sido especialmente fuerte en aeropuertos clave como:

Washington Reagan National

Chicago O’Hare

Newark

Denver

Nashville

En Burbank, California, una torre de control incluso cerró temporalmente por falta de personal, causando una cadena de desvíos y cancelaciones.

Según ABC News, las aerolíneas ya aplican planes de contingencia:

United Airlines : cerca de 200 vuelos cancelados por día , sobre todo rutas regionales.

: cerca de , sobre todo rutas regionales. American Airlines : 220 vuelos cancelados solo el viernes y prevé mantener esa cifra durante el fin de semana.

: y prevé mantener esa cifra durante el fin de semana. Delta Air Lines : prioriza rutas internacionales y promete notificación anticipada ante cualquier cambio.

: prioriza rutas internacionales y promete notificación anticipada ante cualquier cambio. Southwest y JetBlue: están enviando notificaciones automáticas y reacomodando pasajeros cuando es posible.

Las autoridades anticipan que el mayor volumen de retrasos se sentirá el fin de semana, cuando suele aumentar el tráfico por viajes familiares y laborales.

Qué esperar en las próximas semanas

Si el cierre del gobierno continúa, el Departamento de Transporte podría verse obligado a restringir aún más el espacio aéreo, lo que generaría nuevas cancelaciones y más presión sobre un sistema que ya opera al límite.

Por eso, en esta etapa, la mejor herramienta para los viajeros es la información: monitorea tu vuelo constantemente y activa todas las alertas posibles para evitar sorpresas en el aeropuerto.

