Lo que parecía una mañana común terminó convirtiéndose en una historia difícil de olvidar. En junio de 2024, Shawna Flener, de 38 años, revisó su cuenta en la plataforma de inversión de Fidelity Investments y se encontró con algo que nunca imaginó ver: más de 8.7 millones de dólares depositados en su cuenta. El dinero, sin embargo, no era suyo. Según contó después, todo parecía indicar que alguien había cometido un error al ingresar el número de cuenta al hacer una transferencia bancaria millonaria. Lo que ocurrió después fue una mezcla de sorpresa, tentación y una decisión que, con el paso del tiempo, la propia mujer dice recordar con cierto “arrepentimiento”.

Un depósito millonario que no esperaba

Flener explicó a People que, al ver el saldo, quedó completamente sorprendida. “Recuerdo que estaba en la oficina cuando lo noté. Me quedé sentada unos minutos en shock antes de levantarme y salir para llamar”, contó.

Siguiendo lo que describió como su instinto inmediato, decidió comunicarse con el servicio al cliente de la empresa financiera. Según relató, el representante que la atendió también quedó desconcertado por la situación.

“Estaba asombrado. Dijo que nunca había visto algo así”, recordó Flener. Incluso, el empleado le preguntó si estaba segura de que el dinero no le pertenecía, algo que ella respondió entre risas. “Le aseguré que no tenía ocho millones de dólares ni conocía a alguien que los tuviera”.

Shawna Flener llamó de inmediato a la empresa financiera para reportar que el dinero no le pertenecía. | Crédito: Shawna Flener

Una pregunta inesperada

Durante la llamada, el representante explicó que alertaría al equipo correspondiente para investigar lo ocurrido, aunque también mencionó que las transferencias bancarias suelen ser finales.

En ese momento, Flener confesó que se le ocurrió una idea curiosa: preguntó si podía comprar acciones con ese dinero, ya que el depósito había llegado directamente a su cuenta de corretaje. Sin embargo, el asesor le pidió amablemente que no lo hiciera para evitar complicar aún más la situación.

Mientras tanto, la mujer no podía dejar de revisar la aplicación durante el día. El saldo mostraba exactamente $8,786,167.73, una cifra que parecía casi irreal.

El dinero desapareció horas después

Flener nunca supo quién había enviado el dinero ni cómo ocurrió exactamente el error. Lo que sí supo fue que, unas siete horas después de haber descubierto el depósito, el dinero desapareció de su cuenta.

Días más tarde, recibió un correo electrónico del equipo de atención al cliente de Fidelity Investments explicando que el número de cuenta había sido ingresado incorrectamente al iniciar la transferencia, por lo que el sistema terminó enviando el dinero al lugar equivocado.

“Realmente me gustaría saber más sobre lo que pasó”, comentó.

El “arrepentimiento” que cuenta hoy

Con el paso del tiempo, Flener admite que hay algo que siempre recuerda de ese día. En retrospectiva, dice que quizás no habría llamado de inmediato.

“No estoy diciendo que me habría ido del país ni nada por el estilo”, aclaró entre bromas. “Pero habría sido divertido dejar el dinero allí un poco más de tiempo para ver qué pasaba”.

Según explicó, su cuenta tiene configurado un fondo del mercado monetario como inversión automática. Eso significa que, si los millones hubieran permanecido allí al menos un día completo, el dinero habría empezado a generar intereses.

“Probablemente habrían recuperado también esos intereses cuando se dieran cuenta del error, pero habría sido interesante ver cuánto tardaban”, dijo.

Años después, Shawna Flener dice que todavía recuerda ese día y bromea con el “arrepentimiento” de haber avisado tan rápido. | Crédito: Shawna Flener

Una historia que se volvió viral

Tiempo después, Flener decidió contar la anécdota en un video publicado en redes sociales. La grabación, en la que relata el momento en que recibió 8.7 millones de dólares por error, superó 2.5 millones de visualizaciones.

En el video bromeó diciendo que cuando piensa en los arrepentimientos de su vida, probablemente siempre recordará el 28 de junio de 2024, el día en que avisó que habían transferido millones a su cuenta por equivocación.

Las reacciones del público fueron variadas. Según contó, muchas personas le dijeron que hizo lo correcto, mientras que otras admitieron que habrían intentado huir con el dinero o incluso que la decisión podría haber terminado con alguien en problemas legales.

A pesar de lo inusual del episodio, Flener aseguró que no tuvo consecuencias a largo plazo, como problemas fiscales o legales. Sin embargo, la experiencia dejó una pregunta que sigue fascinando a miles de personas en internet: ¿Qué harías tú si un día abres tu cuenta bancaria y descubres millones de dólares que no son tuyos?

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