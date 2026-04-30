Los residentes de Nueva Jersey deberán revisar sus jardines y patios traseros, luego de que el estado aprobara una nueva ley para restringir 30 plantas consideradas invasoras. La medida busca frenar especies que, según autoridades ambientales, desplazan a plantas nativas y afectan el equilibrio de los ecosistemas locales.

La legislación fue firmada por el exgobernador Phil Murphy y establece una eliminación gradual de árboles, arbustos, enredaderas y otras especies comunes en jardines residenciales.

Entre las plantas incluidas aparecen algunas muy populares, como el árbol Bradford pear, la hiedra inglesa y el bambú invasivo tipo running bamboo.

Aunque los propietarios no estarán obligados a retirar las plantas que ya tengan en sus casas, a partir del próximo año quedará prohibido importar o cultivar estas especies sin permisos especiales. Además, dentro de cuatro años la norma se volverá más estricta y prohibirá su venta, distribución e incluso la comercialización de semillas.

Los propietarios no tendrán que retirar las plantas existentes, pero sí enfrentarán limitaciones para cultivarlas o importarlas sin permisos especiales. (Foto referencial: Freepik)

Las autoridades explican que estas especies invasoras absorben gran parte de la luz solar, el espacio y los nutrientes del suelo, dificultando la supervivencia de plantas locales y afectando a la fauna silvestre.

La supervisión estará a cargo del Departamento de Protección Ambiental y del Departamento de Agricultura de Nueva Jersey, junto con un nuevo consejo estatal dedicado al control de especies invasoras.

Según CBS News, la lista completa de plantas restringidas incluye:

Arce real (Norway maple)

(Norway maple) Ailanto / Árbol del cielo (Tree of heaven)

(Tree of heaven) Mimosa / Árbol de la seda (Mimosa tree o Persian silk tree)

(Mimosa tree o Persian silk tree) Vid de porcelana (Porcelain berry)

(Porcelain berry) Angélica japonesa (Japanese angelica tree)

(Japanese angelica tree) Berberis japonesa (Japanese barberry)

(Japanese barberry) Clemátide japonesa (Japanese clematis)

(Japanese clematis) Olivo de otoño (Autumn olive)

(Autumn olive) Pasto de amor llorón (Weeping lovegrass)

(Weeping lovegrass) Evónimo alado (Winged burning bush)

(Winged burning bush) Hiedra inglesa (English ivy)

(English ivy) Lúpulo japonés (Japanese hop)

(Japanese hop) Aligustre europeo (European privet)

(European privet) Madreselva de Amur (Amur honeysuckle)

(Amur honeysuckle) Madreselva de Morrow (Morrow’s honeysuckle)

(Morrow’s honeysuckle) Lisimaquia púrpura (Purple loosestrife)

(Purple loosestrife) Manzano silvestre japonés (Japanese crabapple)

(Japanese crabapple) Pasto de plata chino (Chinese silver grass)

(Chinese silver grass) Miriofilo de agua euroasiático (Eurasian water-milfoil)

(Eurasian water-milfoil) Fotinia oriental (Oriental photinia)

(Oriental photinia) Peral de Callery o Bradford (Callery o Bradford pear)

(Callery o Bradford pear) Espino cerval común (Common buckthorn)

(Common buckthorn) Kerria negra (Jetbead)

(Jetbead) Rosa multiflora (Multiflora rose)

(Multiflora rose) Castaña de agua europea (European water chestnut)

(European water chestnut) Viburnum de Siebold (Siebold’s arrowwood)

(Siebold’s arrowwood) Glicina japonesa (Japanese wisteria)

(Japanese wisteria) Glicina china (Chinese wisteria)

(Chinese wisteria) Lespedeza de seda (Sericea lespedeza)

(Sericea lespedeza) Bambú invasivo (Running bamboo)

La decisión llega mientras otras ciudades de Estados Unidos también implementan nuevas regulaciones ambientales. En Portland, por ejemplo, avanza una eliminación gradual de sopladoras de hojas a gasolina para reducir ruido y contaminación.

Bajo esa normativa, los residentes deberán reemplazar estos equipos por alternativas eléctricas antes de 2028. Las autoridades locales advirtieron que quienes incumplan repetidamente las nuevas reglas podrían recibir multas de hasta 1.000 dólares.

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