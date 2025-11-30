Si estás siguiendo las noticias de inmigración en Estados Unidos, seguro has escuchado sobre las recientes medidas del presidente Donald Trump. La verdad es que estos anuncios han generado preocupación entre miles de personas que viven legalmente en el país, así como entre quienes esperan tramitar su estatus migratorio. Por eso, me parece importante explicarte, de manera clara y sencilla, qué significan estos cambios y cómo podrían afectarte o afectar a tu comunidad.

Hace solo unos días, tras un tiroteo en Washington donde un ciudadano afgano hirió a dos miembros de la Guardia Nacional, Trump decidió endurecer aún más sus políticas migratorias. Lo hizo con nuevas revisiones de “green cards” y asilos aprobados bajo la administración de Joe Biden, así como con anuncios sobre la migración desde países que él considera problemáticos. La intención es reforzar la seguridad, según la Casa Blanca, aunque el impacto sobre los inmigrantes es inmediato y real.

El gobierno de Estados Unidos está implementando nuevas restricciones a los inmigrantes tras el atentado en Washington D. C. (Foto: AFP)

REVISIÓN DE GREEN CARDS DE 19 PAÍSES

Uno de los anuncios más llamativos es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzará una revisión exhaustiva de todas las “green cards” otorgadas a ciudadanos de 19 países que el Gobierno considera “de preocupación”. Entre ellos están Afganistán, Venezuela, Cuba y Haití, además de países como Irán, Libia, Somalia y Yemen, etc.

La “green card” es el documento que certifica a alguien como residente permanente legal en Estados Unidos. Esto significa que cualquier persona de estos países que ya tenga su tarjeta podría ser sometida a una revisión adicional. Joe Edlow, director de USCIS, aseguró que el proceso será riguroso y exhaustivo, buscando garantizar que quienes residen legalmente en el país cumplan con los estándares de seguridad impuestos por la administración Trump.

REVISIÓN DE CASOS DE ASILOS APROBADOS EN LA ERA DE BIDEN

El tiroteo del miércoles en Washington reavivó la discusión sobre la seguridad de ciertos inmigrantes. El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, llegó a Estados Unidos bajo un programa del Gobierno de Biden que protegía a afganos vulnerables tras la retirada militar de 2021. Aunque pasó por una investigación exhaustiva, Trump ha decidido revisar todos los casos de asilo aprobados durante la administración de Biden, según comunicó Tricia McLaughlin, subsecretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esto incluye la pausa indefinida en el procesamiento de solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, mientras se revisan los protocolos de seguridad. Organizaciones como AfghanEvac., que ayuda a reasentar afganos, han expresado su preocupación: los beneficiarios temen que estas medidas generen deportaciones injustificadas, a pesar de que la comunidad afgana en Estados Unidos condena el acto violento que motivó estas acciones.

PAUSA EN LA MIGRACIÓN DE ALGUNOS PAÍSES

Trump también ha ido más allá y, en publicaciones recientes, señaló que planea “pausar permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo” para “permitir que el sistema estadounidense se recupere”. Aunque no especificó qué países incluye esta categoría, el mensaje refuerza su política de control migratorio estricto.

Además, prometió eliminar beneficios y subsidios federales para inmigrantes, y deportar a quienes considere una “carga pública” o un riesgo para la seguridad. Estas medidas, por supuesto, han generado alarma en diversas comunidades y organizaciones de derechos humanos.

REDADAS Y DEPORTACIONES MASIVAS

Estas nuevas revisiones llegan en un contexto de redadas y deportaciones masivas. Desde que Trump asumió su segundo mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza han realizado operaciones en ciudades como Chicago y Charlotte, que se han saldado con cientos de detenciones. Solo en lo que va del año, el DHS ha reportado más de medio millón de deportaciones.

Las acciones han provocado protestas y denuncias sobre la separación de familias, condiciones de detención precarias y deportaciones sin seguir los procesos legales correspondientes. Todo esto aumenta la sensación de incertidumbre entre los inmigrantes y sus familias.

LA GUARDIA NACIONAL EN WASHINGTON

El contexto de seguridad también ha llevado a Trump a desplegar más miembros de la Guardia Nacional en la capital. Tras el tiroteo, solicitó 500 uniformados adicionales. Este despliegue no ha estado exento de controversia: un juez federal determinó que la presencia militar en la ciudad se había realizado de manera ilegal, aunque la resolución está en apelación.

El hecho de que la seguridad y las políticas migratorias estén tan entrelazadas demuestra lo compleja que se vuelve la vida para los inmigrantes, incluso aquellos que cumplen con todas las leyes y requisitos para residir legalmente.

Millones de hispanos tienen una Gren Card y ahora, unos cuantos, deberán ser reevaluados por el USCIS (Foto: Imagen creada por Freepik usando IA)

