En medio de los nuevos cambios migratorios tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, una de las medidas que más preocupa en la comunidad hispana es el chequeo de redes sociales a quienes llegan a Estados Unidos, ya sea en avión o por la frontera terrestre. Ya no se trata solo de mostrar pasaporte y visa o responder rápido en la ventanilla de “La Migra”: ahora lo que publicas en Instagram, Facebook, X (Twitter), TikTok, YouTube o incluso lo que dejas público en WhatsApp puede influir en si un oficial te dice “welcome” o te manda a inspección secundaria.

Muchas familias hispanas que viven en barrios latinos como Little Havana en Miami, Jackson Heights en Queens, East LA en Los Ángeles, el Segundo Barrio en El Paso o La Villita en Chicago viajan continuamente para ver a sus padres, hijos o pareja y regresan por aeropuertos como Miami, JFK, LAX, Houston, Dallas o Chicago O’Hare. Para ellos, el miedo ya no es solo que les revisen la maleta, sino que un post viejo, un meme o un comentario “en broma” en redes termine costándoles la visa o la entrada al país.

¿QUÉ AGENCIAS REVISAN TUS REDES?

La administración estadounidense, junto con agencias como el Department of Homeland Security (DHS), el Department of State y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha reforzado el monitoreo de redes sociales con el argumento de proteger la seguridad nacional y reducir riesgos de inmigración irregular. En muchos casos se revisa el historial digital de hasta cinco años: publicaciones, fotos, videos, comentarios y reacciones que pueden ser analizados cuando se procesa una visa o cuando llegas a un puerto de entrada en Estados Unidos.

LAS PUBLICACIONES QUE PUEDEN AFECTAR SU INGRESO A ESTADOS UNIDOS

1. Contenido relacionado con terrorismo

Publicaciones que muestren apoyo, simpatía o difusión de mensajes vinculados con organizaciones catalogadas como terroristas, como Hamás, Hezbolá u otros grupos extremistas.

Cualquier interacción (likes, comentarios, compartir) que pueda interpretarse como respaldo a ideologías violentas o a ataques contra civiles.

2. Amenazas a la seguridad o incitación a la violencia

Comentarios, memes o videos que sugieran comportamientos peligrosos, amenazas de tiroteos, explosiones o ataques en aeropuertos, escuelas, estadios u otros lugares públicos, incluso si se presentan “en broma”.

Frases que insinúen intención de provocar disturbios, vandalismo o violencia durante protestas, partidos o eventos masivos en Estados Unidos.

3. Actividades criminales

Fotos o videos consumiendo drogas ilegales, presumiendo narcomenudeo o involucramiento en actividades de tráfico, aunque hayan sido subidos desde una fiesta o reunión.

Imágenes con armas de fuego, presumiendo arsenal, mostrando pertenencia a pandillas o grupos delictivos, o contenido que glorifique robos, asaltos o actos ilícitos.

Publicaciones que exhiban delitos (grafitis en propiedad privada, destrucción de bienes, fraudes) aunque se compartan como “contenido divertido”.

4. Fraude o contradicciones con lo que dices a migración

Publicaciones que contradigan lo que declaraste en tu solicitud de visa, formulario ESTA, entrevista consular o preguntas del oficial al llegar al aeropuerto.

Comentarios donde presumas haber trabajado “en cash”, sin permiso, en Estados Unidos o haber estado viviendo “sin papeles”, cuando en tus formularios dijiste lo contrario.

Evidencias de un estado civil o de ingresos que no coinciden con lo reportado oficialmente (por ejemplo, decir que eres soltero, pero mostrar boda reciente, o presumir un negocio grande no declarado).

5. Intención de violar leyes migratorias

Mensajes en los que digas que vienes con visa de turista, pero planeas “quedarte a vivir”, quedarte más del tiempo autorizado o “arreglar papeles” una vez dentro del país.

Publicaciones donde comentes que piensas trabajar en Estados Unidos sin tener la visa adecuada, o chistes sobre entrar “por el cerro”, “con coyote” o cruzar la frontera de forma irregular.

6. Contenido considerado fuertemente antiestadounidense

Publicaciones que se perciban como hostiles hacia el Gobierno de Estados Unidos o sus instituciones y que parezcan ir más allá de la crítica política, acercándose a la incitación a la violencia o la desestabilización.

Mensajes que promuevan rechazo agresivo hacia símbolos nacionales o llamados a dañar instalaciones oficiales o funcionarios.

7. Contenido de odio, incluyendo antisemitismo

Comentarios que inciten a la violencia o a la discriminación contra la comunidad judía o contra cualquier otro grupo religioso, étnico o racial.

Publicaciones que combinen insultos, teorías conspirativas y llamados al daño contra comunidades específicas, algo que las autoridades toman muy en serio en sus evaluaciones.

LA REVISIÓN APLICA TAMBIÉN A QUIENES VIAJAN SIN VISA

De acuerdo con la política reciente, este tipo de revisión también puede afectar a viajeros de países que no requieren visa bajo el Visa Waiver Program, como Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Chile, Israel o Qatar, que entran con autorización electrónica (ESTA). Esto significa que el chequeo de redes no es solo para quienes piden una visa en el consulado: también puede utilizarse con turistas, personas que vienen a visitar a la familia o viajeros frecuentes que llegan a aeropuertos y cruces fronterizos en todo Estados Unidos.

UNA POLÍTICA AÚN EN DEBATE, PERO YA UTILIZADA

Aunque varias de estas medidas siguen abiertas a comentarios públicos y ajustes antes de quedar como norma definitiva, el uso de redes sociales como herramienta de verificación ya se ve en la práctica en distintos procesos migratorios. Funcionarios migratorios la usan como complemento para analizar solicitudes de visa, revisar antecedentes y tomar decisiones en aeropuertos, puertos marítimos y puntos de entrada en la frontera, algo que la comunidad latina en Estados Unidos ya empieza a sentir en sus viajes de ida y vuelta.

