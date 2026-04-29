Este mes de mayo, residentes de Houston con antecedentes penales tienen una oportunidad clave para revisar y empezar a limpiar su récord de forma gratuita gracias a la iniciativa Fresh Start. En estas jornadas especiales, abogados y personal de las cortes del condado revisan tu historial criminal, te explican si tu caso puede ser sellado o borrado y te orientan sobre los pasos a seguir, sin costo por la evaluación. Al ser una puerta de entrada importante para quienes buscan mejorar sus opciones de empleo, vivienda y estabilidad al reducir el impacto de viejos antecedentes en sus vidas, te damos a conocer cómo hacerlo.

¿QUÉ ES LA INICIATIVA FRESH START EN HOUSTON?

La iniciativa Fresh Start es un programa del condado de Harris que ayuda a personas con historial criminal a revisar su caso y si califican a iniciar el proceso para sellar o limpiar partes de su récord. En estas jornadas participan jueces, defensores públicos y organizaciones legales que orientan sobre expunction (borrar) o nondisclosure (sellar) antecedentes, según las leyes de Texas.

“Fresh Start ayuda a las personas a retomar el buen camino después de haber tenido experiencias con el sistema de justicia penal, sellando sus antecedentes penales elegibles y conectándolas con los recursos comunitarios. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas y a convertirse en ciudadanos más productivos, lo que reduce la reincidencia y hace que nuestra comunidad sea más segura”, se lee en el sitio web de los Tribunales del condado de Harris.

¿Cuándo se realiza la jornada de mayo?

La próxima jornada será el sábado 16 de mayo de 2026, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. ¿Dónde? Harris County Jury Plaza, 1201 Congress St. (Houston, TX 77002).

Pasos generales para usar Fresh Start

Registrarte: cuando se anuncia una fecha, lo primero que debes hacer es inscribirte en línea o por teléfono en el enlace o número que comparte el condado o la cadena local que promueve el evento.

cuando se anuncia una fecha, lo primero que debes hacer es inscribirte en línea o por teléfono en el enlace o número que comparte el condado o la cadena local que promueve el evento. Llevar tu información: el día de la jornada te pedirán datos de tus casos (número de causa, año, condado donde te arrestaron o juzgaron, tipo de delito) para revisar si tu récord es elegible.

el día de la jornada te pedirán datos de tus casos (número de causa, año, condado donde te arrestaron o juzgaron, tipo de delito) para revisar si tu récord es elegible. Recibir evaluación legal: un grupo de abogados revisa si tu caso califica para expunction o para una orden de no divulgación bajo las normas de Texas; si es afirmativoí, te explican los siguientes pasos y, a veces, ayudan a preparar la solicitud.

¿Qué tipo de casos suelen calificar?

Depende siempre de tu situación concreta, pero en Texas en general se consideran para Fresh Start:

Arrestos donde nunca te acusaron formalmente, o el caso fue desestimado.

Ciertos delitos menores no violentos, especialmente si fue la primera vez y ya pasó el tiempo de espera legal.

Condenas donde la ley permite sellar el récord (nondisclosure), de forma que ya no aparezca en la mayoría de las verificaciones de antecedentes privadas.

Ten presente: no se puede limpiar todo, pues muchos delitos graves o violentos nunca son elegibles, por eso es importante la revisión caso por caso.

El programa Fresh Start busca dar una segunda oportunidad a quienes cargan con un récord que les complica conseguir trabajo o vivienda (Foto: Freepik)

EL REGISTRO PARA FRESH START

Es necesario registrarse en línea para la evaluación. Para ello debes visitar www.ccl.hctx.net/FreshStart.htm y haz clic en el botón “Registro”. Allí, responderás dos preguntas rápidas de calificación; si cumples con los requisitos, accederás al formulario de registro, que deberás completar y enviar. Recuerda que debes rellenar y enviar el formulario para asegurar tu lugar, pero abrirlo no garantiza la reserva.

La inscripción solo está abierta durante los períodos designados. Consulta las próximas fechas y horarios.

Las plazas se agotan en segundos una vez que se abre el registro: miles de personas suelen competir por tan solo unos cientos de asientos. Para aumentar tus posibilidades, prepárate para registrarte justo al mediodía del día del registro y envía tu formulario lo antes posible.

Regístrate para recibir recordatorios de inscripción.

Prepárate.

¿CÓMO SÉ SI ESTOY REGISTRADO?

Si te registras correctamente, recibirás un número de confirmación y un correo electrónico de confirmación. Imprime o guarda esta información, ya que podrías necesitarla para acceder a los servicios.

Si no recibes un número de confirmación, tu registro no se procesó correctamente. Deberás intentarlo de nuevo en un evento futuro.

SELECCIÓN Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

La elegibilidad se determina según la ley estatal.

Los antecedentes penales deben ser del condado de Harris. Los antecedentes de otros condados y estados no son válidos para este programa.

Los resultados de la elegibilidad se envían por correo electrónico. Es posible que los reciba incluso el martes anterior al evento. Para ello, debes ingresar tu correo electrónico correctamente en el formulario de inscripción y revisar tu bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado con regularidad.

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?

Cualquier persona con un caso cerrado por delito menor o grave en el condado de Harris puede registrarse para una revisión gratuita. El proceso de revisión determina qué registros son elegibles para ser sellados según la ley de Texas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRAN LOS EVENTOS?

El programa Fresh Start de revisión y sellado de antecedentes penales se lleva a cabo cuatro veces al año en la Plaza del Jurado del Condado de Harris, ubicada en 1201 Congress St., en el centro de Houston. Es necesario registrarse en línea. A continuación, las todas fechas y horarios de este 2026.

La revisión y el sellado de antecedentes penales se lleva a cabo cuatro veces al año. Fechas de 2026 (Foto: Tribunales del condado de Harris)

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