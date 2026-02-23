Una bomba ciclónica conocida como nor’easter golpea el noreste de Estados Unidos con nevadas intensas y riesgo de ventiscas, algo que no sucedía en Nueva York desde hace una década. Debido a esta tormenta invernal Hernando podrían acumularse hasta 60 cm de nieve en ciudades como Filadelfia, NYC y Boston, la mayor cifra en años. Esto ya está trayendo diversos problemas como la cancelación de vuelos, interrupción del transporte, prohibición de viajes por carreteras y hasta la suspensión de clases en las escuelas públicas este lunes 23 de febrero. Ante este panorama de emergencia en New York, es importante conocer qué hacer ante el riesgo de cortes de luz al afrontar la mayor tormenta de nieve en años. Aquí te explico cómo reportar apagones o cables caídos en tu localidad, vecindario o si estás de turismo y observas este peligro cerca a tu hotel o Airbnb.

¿Qué sucede con la electricidad en el noreste de EE.UU. durante la tormenta invernal?

Las autoridades advierten que esta tormenta tipo nor’easter/bomb cyclone está dejando cortes de luz, vientos fuertes y condiciones de viaje casi imposibles en Nueva York y todo el noreste. Esto significa más riesgo de árboles y ramas cayendo sobre líneas eléctricas, apagones prolongados y calles bloqueadas en muchos vecindarios.

Según reportan desde Reuters, la tormenta invernal dejó a más de 588.000 hogares y empresas sin electricidad, mientras que los funcionarios de toda la región advirtieron sobre fuertes nevadas, fuertes vientos y condiciones de viaje peligrosas.

Las empresas de servicios públicos más afectadas incluyeron Eversource Energy (ES.N), abre una nueva pestañaen Massachusetts, donde 246.903 de sus 3,3 millones de clientes se quedaron sin electricidad, seguido de FirstEnergy (FE.N), abre una nueva pestañaMás de 60.000 de sus clientes en Nueva Jersey se vieron afectados. La empresa de servicios públicos presta servicio a 6,2 millones de clientes en todo Estados Unidos. El número total de cortes de energía en Nueva Jersey asciende a 125.273. En cuanto a Nueva York, se reportaron 16.051 cortes de energía.

En la ciudad de Nueva York, la empresa que maneja la mayoría del servicio eléctrico es Con Edison, y ellos piden que los apagones se reporten directamente a sus canales oficiales. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo reportar un apagón eléctrico en tu zona

Antes de llamar por teléfono o entrar a la web para reportar, es importante que te mantengas dentro de casa especialmente si hay ventisca o baja visibilidad; ten a la mano tu dirección exacta, intersección cercana y, si estás en un edificio, el número de apartamento y piso; prepara linternas, baterías y cargadores portátiles en caso de que el apagón se prolongue; si tienes familiares mayores, personas con discapacidad o niños, confirma que tengan abrigo suficiente y medicinas accesibles.

Ahora sí, te explico paso a paso lo que debes hacer. En la ciudad de Nueva York, la empresa que maneja la mayoría del servicio eléctrico es Con Edison, y ellos piden que los apagones se reporten directamente a sus canales oficiales. Para informar que te quedaste sin luz, tienes estas opciones:

Llamar a Con Edison al 1‑800‑75‑CONED (1‑800‑752‑6633) y seguir las instrucciones del sistema automatizado o del operador.

Reportar el apagón en línea entrando a conEd.com y usando la sección “Report an Outage or Service Issue”, donde puedes registrar tu dirección y recibir actualizaciones por texto o llamada.

Si estás registrado en los servicios digitales de Con Edison, también puedes revisar el mapa de apagones para ver si tu corte ya está reportado y cuánto podría demorar la reparación.​

Mientras esperas que se restablezca el servicio:

Apaga y desconecta electrodomésticos para evitar daños cuando regrese la energía.​

Mantén cerradas las puertas del refrigerador y el congelador para reducir la pérdida de frío y proteger tus alimentos.

Cómo reportar cables caídos por la tormenta invernal

Con la mezcla de nieve pesada, vientos de más de 30 a 50 mph y árboles debilitados, el riesgo de líneas eléctricas caídas aumenta de manera seria durante esta tormenta. Aquí lo que debes hacer:

Si ves un cable caído o colgando peligrosamente:

Aléjate de inmediato, manteniendo al menos varios metros de distancia, y evita que niños, vecinos o mascotas se acerquen. Recuerda que, aunque parezca “solo un cable”, en realidad puede significar riesgo de descarga eléctrica mortal.

Llama al 911 para reportarlo como emergencia, especialmente si el cable está sobre un carro, una casa o bloqueando la calle.

Después de llamar al 911, puedes informar a Con Edison, que indica explícitamente que, ante cables caídos, se debe llamar a 911 o a su línea de emergencia 1‑800‑752‑6633.​

No intentes nunca mover el cable ni tocar nada que lo esté tocando (rejas, charcos, árboles, autos), porque podría estar energizado.

El riesgo de líneas eléctricas caídas aumenta de manera seria durante esta tormenta. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Mantente informado de qué pasa en tu comunidad durante la tormenta invernal

Además de llamar a la compañía eléctrica, la ciudad de Nueva York ofrece herramientas para mantenerte informado en tu idioma y saber qué pasa en tu barrio.

311: Desde la ciudad puedes marcar 311 o entrar a portal.311.nyc.gov para reportar problemas eléctricos no emergentes y recibir información sobre servicios de la ciudad.

Notify NYC: Es el sistema oficial de alertas de emergencia de la ciudad; las notificaciones sobre apagones de Con Edison se difunden allí, indicando el teléfono 1‑800‑75‑CONED y las recomendaciones de seguridad.

Medios locales en español: Cadenas y portales hispanos en Nueva York suelen retransmitir las alertas de la ciudad y del estado, incluidas las advertencias de tormenta, apagones y restricciones de viaje bajo aviso de ventisca.

Números para reportar emergencias: cuándo llamar al 911 vs. 311

