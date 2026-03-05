Una propuesta federal que busca modificar las reglas de acceso a la vivienda pública ha generado gran incertidumbre entre las familias con estatus mixto que viven en el condado de Los Ángeles, California. El temor principal es que, si la medida avanza, hogares donde conviven ciudadanos, residentes legales e inmigrantes indocumentados pierdan la ayuda que hoy les permite pagar la renta. De aprobarse, miles de personas podrían ser desalojadas de sus hogares y obligadas a buscar alternativas en un mercado de vivienda ya de por sí caro y saturado. En esta nota te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre este planteamiento.

Vale precisar que una familia de estatus mixto es un hogar en el que al menos un miembro tiene un estatus migratorio o de ciudadanía distinto al de otro integrante. El caso típico es el de padres indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses por nacimiento, pero también puede incluir residentes permanentes, personas con visa temporal, DACA, etc.

¿DE QUÉ TRATA ESTA PROPUESTA FEDERAL?

La propuesta federal es un cambio de regla del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) que busca terminar con la ayuda de vivienda pública a familias de estatus mixto en el condado de Los Ángeles.

Puntos clave de la propuesta

Exigir que todas las personas que vivan en una vivienda subsidiada por HUD, incluidos niños y adultos mayores, demuestren ciudadanía estadounidense o estatus migratorio elegible para poder recibir ayuda.

Se acabaría la ayuda “prorrateada” para familias mixtas; es decir, ya no se permitiría que un hogar reciba asistencia parcial solo por los miembros que sí son elegibles. En ese caso, si hay una persona sin estatus elegible en la unidad, el hogar dejaría de calificar pasado un periodo corto.

Las familias que no puedan demostrar que todos sus integrantes tienen estatus elegible se enfrentarían a la terminación de la ayuda y, eventualmente, al desalojo de la vivienda pública o del alquiler subsidiado (como Sección 8).

¿EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRA LA PROPUESTA FEDERAL?

Actualmente, la propuesta se encuentra en fase de comentarios públicos, pero ha desatado una ola de críticas y preocupación en los posibles afectados. De aprobarse, impactaría directamente a familias de estatus migratorio mixto.

RECHAZAN LA PROPUESTA

La concejala de Los Ángeles, Eunisses Hernández, la calificó de política cruel e imprudente: “Sin HUD, no vamos a permitir que se separen familias. Aquí en Los Ángeles, miles de personas podrían ser desalojadas. En algunas comunidades de vivienda pública, una de cada tres familias podría verse obligada a abandonar sus hogares”, publica CBS News.

Por su parte, el concejal Hugo Soto-Martínez dijo esta propuesta no resolverá un problema, sino creará otro, ya que “6,800 personas corren el riesgo de ser arrancadas de sus hogares” en Los Ángeles.

En tanto, organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos advirtieron que ocurrirían desalojos masivos y separación de familias, publica N+ Univision. “¿Qué va a pasar? Van a dividir las familias, porque hay niños que sí tienen estatus legal, pero los papás no, y no van a poder vivir ahí. Entonces, vamos a ver más familias sin hogar”, señaló Lupe González, de la organización ACCE.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA SECCIÓN 8 (HOUSING CHOICE VOUCHER PROGRAM)?

El programa Sección 8 (Housing Choice Voucher Program) es un subsidio federal que ayuda a familias de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidad a pagar la renta en el mercado privado.

¿Qué ofrece Sección 8?

Entrega un vale de vivienda (voucher) que cubre una parte del alquiler. El resto lo paga la familia según sus ingresos.

Permite elegir vivienda en el mercado privado (casa, departamento, townhouse) siempre que cumpla los estándares de HUD de vivienda segura y digna.

El gobierno, a través de la Agencia de Vivienda Pública local (PHA), paga directamente al propietario la porción subsidiada del alquiler cada mes.

¿Cómo funciona?

La familia aplica en la PHA local y si califica, entra a una lista de espera hasta recibir el vale. Una vez con el voucher, busca un alquiler cuyo precio encaje en los límites del programa y cuyo propietario acepte Sección 8.

Normalmente el hogar aporta alrededor del 30% de sus ingresos mensuales a renta y servicios, y el programa cubre el resto hasta un tope establecido.

