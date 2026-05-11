Un nuevo sistema meteorológico amenaza con alterar la tranquilidad en distintas regiones de los Estados Unidos. Sucede que expertos en climatología alertaron sobre el avance de una ronda de tormentas que, posiblemente, causarían inundaciones en ciertos puntos del país. Ante este panorama de incertidumbre, es necesario conocer más detalles del pronóstico para tomar las precauciones necesarias. Presta atención a los siguientes párrafos.

En un reciente reporte otorgado por FOX Weather , especificó que el país recibirá una última ronda de tormentas severas que traerá consigo unas cantidades considerables de lluvias hasta el martes 12 de agosto.

Es importante mencionarte que las costas del Golfo y el sureste de EE. UU. han registrado un clima severo en el fin de semana pasado , especialmente durante el Día de la Madre, celebrado el domingo 10 de mayo.

Por consecuente, ciudades como Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia están bajo riesgo de registrar inundaciones en estos días; según el medio citado, estas áreas han recibido entre 7,5 y 15 centímetros en las jornadas indicadas.

Este sistema de tormentas afectará las costas del Golfo y el sureste de Estados Unidos hasta el martes 12 de mayo. (Crédito: Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / HEATHER DIEHL

También el Centro de Predicción de Tormentas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) alertó un riesgo de tormentas severas (nivel 1 de 5) en la costa atlántica de Florida.

Se prevé que el mal tiempo en esta región, la cual inició a fines de la mañana del lunes 11 de mayo en el litoral de Carolina, se mantengan activo hasta la tarde el martes 12.

El SPC añade la posibilidad de tormentas eléctricas de gran intensidad, las cuales serían capaces de producir ráfagas de viento huracanados que pondrían en peligro de las áreas bajo alerta.

El mal tiempo en estas zonas ocasionaría que distintos planes sean cancelados. (Crédito: Freepik / IA)

Inundaciones aliviarían condiciones de sequía en Florida

Aunque el Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA emitió una alerta de inundación (nivel 2 sobre 4) desde el sur de Luisiana hasta el área de Mobile, sorpresivamente podría favorecer las condiciones de sequía que se están registrando en Florida .

Para el martes 12 de mayo, este sistema de tormentas se desplazará hacia el ‘Estado del Sol’ . Si bien se esperan precipitaciones en dicha jornada en la región, serán de menor intensidad y capaces de mejorar dicha anomalía.

Según FOX Weather, las comunidades que abarcan desde Tallahassee hasta Jacksonville podrían recibir lluvias generalizadas entre 2,5 y 5 cm.

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