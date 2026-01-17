Texas es uno de los estados que está bajo el latente peligro de incendios forestales. Habitualmente, el riesgo del fuego incontrolable surge durante el invierno y la primavera por una combinación de factores naturales y climáticos, permitiendo que este fenómeno se propague con facilidad por el territorio. De residir en esta área, es importante que sepas cuáles son las razones de esta amenaza estacional con el propósito de que protejas tu integridad y la de tu familia.

Según una información compartida por Telemundo Houston , durante el 2025 se registró un crecimiento de pasto superior al habitual en gran parte del Estado de la Estrella Solitaria. Este fenómeno se atribuye a una combinación de condiciones climáticas, tales como el viento, las heladas y los bajos niveles de humedad.

Quizás te preguntes qué relación existe entre el aumento de los pastizales y el fuego. Esta acumulación de vegetación es suficiente para potenciar el riesgo de incendios forestales a inicios de la primavera de 2026.

Por su parte, el Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre el patrón de la Niña a inicios del 2026 en la región. Su paso traerá condiciones más cálidas y secas de lo normal en gran parte de Texas, adecuadas para la aparición de incendios forestales.

La combinación de vientos, heladas y baja humedad en ciertas partes de Texas permiten el origen de un incendio forestal. (Crédito: David Swanson / AFP) / DAVID SWANSON

Qué áreas de Texas están bajo alerta de posibles incendios forestales

Hay vastas regiones de Texas, específicamente aquellas ubicadas a lo largo y al oeste de la Interestatal 35, que están bajo riesgo de incendios forestales. Estas áreas están caracterizadas por contar con pastizales secos, convirtiéndolas en puntos perfectos para siniestros de gran magnitud y difíciles de controlar.

El peligro también se extiende en zonas como Hill County y Cross Timbers, donde la vegetación acumulada facilita la propagación del fuego. Respecto al sur de Texas y la costa inferior del Golfo, mantiene un nivel de alerta bajo, pero cambiaría drásticamente si las heladas invernales secan la hierba.

Sofocar un incendio forestal suele ser muy complicado; toma mucho tiempo y arduo trabajo de los bomberos. (Crédito: freepik)

Recomendaciones ante posibles incendios forestales en Texas

Si resides en alguna de las áreas propensas a fuegos incontrolables del estado en mención, es necesario tomar ciertas consideraciones. El Servicio Forestal de Texas A&M recomienda que estés alerta ante este riesgo y evites cualquier actividad al aire libre durante condiciones de calor, sequedad y viento.

También es necesario que tengas preparada una mochila con suministros, tales como agua, comida no perecible, linterna, radio a baterías, medicinas, dinero en efectivo y documentos importantes. Además, debes identificar dos o más rutas de escape que sean de fácil acceso.

En caso se presente la amenaza, es necesario que salgas de tu casa de manera inmediata. Procura cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso del humo.

