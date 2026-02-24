Si bien una alerta máxima de tormenta invernal advierte que se espera o ya está ocurriendo un episodio de nieve, hielo o frío extremo que puede poner en riesgo la vida y los bienes, y exige tomar medidas inmediatas; también es fundamental mantener especial cuidado en los días posteriores a este evento climático por ser igual de peligroso. Si te encuentras en la ciudad de Nueva York y te desplazas a pie, en bicicleta o en carro, ten en cuenta que persisten numerosos riesgos en las calles; por ello, te explicamos cómo protegerte del hielo y de los charcos de agua fría.

Personas caminando por la calle se reflejan en la nieve derretida al día siguiente de una tormenta invernal en Nueva York el 24 de febrero de 2026 (Foto: Leonardo Munoz / AFP)

¿CÓMO PROTEGERTE DEL HIELO Y LOS CHARCOS FRÍO TRAS LA TORMENTA INVERNAL EN NY?

Una vez que la nieve congelada comienza a derretirse en aceras y techos, puede provocar caídas de peatones o que restos de nieve se desprendan y golpeen a quienes transitan por la zona. Además, al intentar cruzar una calle y saltar un charco, una persona puede resbalar y terminar en el suelo con golpes en diversas partes del cuerpo y problemas de salud por la exposición al frío. Aunque esto ocurre en lugares abiertos, también está presente dentro de las estaciones del metro, por lo que es importante mantenerse muy atento al desplazarse en estos espacios.

Trabajadores despejan la nieve de las escaleras al día siguiente de una tormenta invernal en Nueva York el 24 de febrero de 2026 (Foto: Leonardo Munoz / AFP)

Teniendo en cuenta que el agua salada de deshielo puede dañar los equipos eléctricos subterráneos y, en raras ocasiones, provocar incendios en alcantarillas u otras condiciones peligrosas, el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM) dio algunas sugerencias para evitar cualquier accidente:

Calles y aceras mojadas. Debido a que pueden volver a congelarse durante la noche, especialmente en puentes y manzanas sombreadas, es probable que formen hielo peligroso y nuevos baches; por lo que se recomienda caminar y conducir con extrema precaución.

Debido a que pueden volver a congelarse durante la noche, especialmente en puentes y manzanas sombreadas, es probable que formen hielo peligroso y nuevos baches; por lo que se recomienda caminar y conducir con extrema precaución. Hielo en lagos, estanques, ríos y zonas de mareas. Tras las fluctuaciones de temperatura se vuelven inestables. Aunque parezca que haya una capa gruesa de hielo, no te arriesgues. Ten en cuenta que el hielo de agua salada suele ser más delgado y débil que el de agua dulce. Por tanto, evita las zonas heladas cerca de puentes, muelles y aguas en movimiento.

Tras las fluctuaciones de temperatura se vuelven inestables. Aunque parezca que haya una capa gruesa de hielo, no te arriesgues. Ten en cuenta que el hielo de agua salada suele ser más delgado y débil que el de agua dulce. Por tanto, evita las zonas heladas cerca de puentes, muelles y aguas en movimiento. Si alguien cae a través del hielo. Jamás intentes rescatarlo por tu cuenta sin un equipo adecuado, ya que en lugar de ayudarlo también podría convertirte en víctimas. Lo mejor es que te comuniques de inmediato al 911.

Jamás intentes rescatarlo por tu cuenta sin un equipo adecuado, ya que en lugar de ayudarlo también podría convertirte en víctimas. Lo mejor es que te comuniques de inmediato al 911. Revisión exhaustiva en casa. Verifica las rejillas de ventilación y los conductos de humos para detectar obstrucciones. Asegúrate de que los detectores de humo y monóxido de carbono funcionen correctamente.

Verifica las rejillas de ventilación y los conductos de humos para detectar obstrucciones. Asegúrate de que los detectores de humo y monóxido de carbono funcionen correctamente. Usa calzado adecuado en exteriores. Si vas a salir, usa prendas y calzado que te permita transitar en medio de la nieve y agua congelada, pero lo mejor es no arriesgarse.

Si vas a salir, usa prendas y calzado que te permita transitar en medio de la nieve y agua congelada, pero lo mejor es no arriesgarse. No pierdas de vista a los niños. Al ser muy curiosos, los más pequeños de la casa prefiere salir al aire libre, pero ten mucho cuidado, si lo hacen que sea bajo tu supervisión. Lo mismo pasa con adultos mayores.

“La nieve y el hielo derretidos pueden caer de edificios y estructuras sin previo aviso. Los propietarios y las obras de construcción deben retirar el hielo y la nieve peligrosos. Reporte las condiciones inseguras al 311. Llame al 911 en caso de emergencia”, señaló NYCEM.

Personas esperan un autobús frente a un montón de nieve al día siguiente de una tormenta invernal en Nueva York el 24 de febrero de 2026 (Foto: Leonardo Munoz / AFP)

