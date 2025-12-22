Si estás al tanto de las últimas noticias sobre el tiempo o los reportes climatológicos, de seguro habrás podido notar que Washington se convirtió en uno de los estados más afectados por el paso del río atmosférico y que las alertas todavía no se han apagado. Esta parte de Estados Unidos ha sufrido constantes lluvias e inundaciones que han estado a punto de acabar con uno de los lugares más icónicos para celebrar la Navidad. Hoy te traigo la información que necesitas conocer sobre Leavenworth, ubicado a 135 millas de Seattle, y aplaudido mundialmente por ser un pueblo totalmente navideño y que hoy atraviesa su peor momento tras ser azotado por una tormenta que dejó 49 millas de daños y escombros a pocos días del 25 de diciembre.

En el extremo noroeste, la capital federal del país tiene pronóstico de condiciones frías para esta semana festiva y se prevén más precipitaciones por lo que hay que estar al tanto de las alertas y cambios rápidos del tiempo.

Tras una tormenta la semana pasada, la ciudad lucha por mantenerse económicamente. (Foto: LeonU / iStock)

La lucha de Leavenworth para mantener viva la alegría navideña

Este pueblo se caracteriza por su pintoresca estética de estilo bávaro y una gran variedad de luces navideñas cuyo brillo hace que aparezca en la lista de las ciudades más festivas de EE.UU; sin embargo, este diciembre ha sido de lo más complicado que les ha tocado vivir y actualmente sus 2700 habitantes están luchando para mantener el espíritu navideño.

Según reportan desde Daily Mail, una devastadora tormenta arrasó un tramo de 79 kilómetros de la Carretera 2 entre Leavenworth y Skykomish. Un carril entero se derrumbó en los rápidos cerca del Cañón Tumwater haciendo que los conductores tengan que desviarse cuatro horas, cuando antes solo necesitaban manejar una. Este cierre de un tramo de la Carretera 2 amenaza la economía porque este es el mes en el que los turistas acuden en gran cantidad a este paraíso invernal.

“[La tormenta] tuvo un efecto dominó en los pequeños negocios y sus empleados (…) Como la mayoría de los negocios de la ciudad, el museo ha visto una reducción en el número de visitas desde la tormenta de la semana pasada”, explicó Jessica Stoller, miembro de la junta directiva del Museo Cascanueces del pueblo y directora de marketing de la Cámara de Comercio.

El río atmosférico, que provoca fuertes lluvias y vientos, produjo la caída de árboles e hizo que miles de residentes se quedaran sin electricidad y hasta tuvieron que cancelar su exhibición anual ‘Village of Lights’ el jueves pasado.

“Es muy triste que las luces se hayan apagado durante unos días y que nuestras vacaciones se hayan visto tan gravemente afectadas, pero Leavenworth es una joya en la corona de las Cascadas y esperamos que mucha gente venga a visitarnos pronto”, dijo Heidi Forchemer, propietaria del restaurante Gingerbread Factory de Leavenworth que se vio obligado a cerrar durante tres días.

Los equipos están trabajando para restaurar la carretera principal, pero tanto Leavenworth como Skykomish, que está al otro lado de la carretera cerrada, están teniendo dificultades para que la gente regrese a la ciudad. (Foto: Ivy Ceballo/The Seattle Times via AP) / Ivy Ceballo

Leavenworth permanecerá incomunicado tras Navidad

Los problemas para este pueblo navideño de Estados Unidos todavía no acaban pues el gobernador de Washington, Bob Ferguson, dijo que el tramo de casi 50 millas entre Skykomish y Leavenworth estará cerrado durante meses. “El cierre prolongado de la autopista 2 es ciertamente una preocupación”, dijo Stoller al Daily Mail.

Además, las cosas podrían empeorar más, ya que se esperan más condiciones climáticas adversas en la zona a finales de este mes, lo que se teme que pueda afectar la operación de limpieza.

Por su parte, el Departamento de Transporte de Washington (WSDOT) dijo que sus esfuerzos por reparar la carretera también se vieron afectados por los lugareños y los turistas que ignoran las señales de que está cerrada. Por ejemplo, el camino cerca de Stevens Pass tiene trozos más pequeños que se han desprendido y están enterrados entre una mezcla de tierra, aguanieve y árboles caídos.

