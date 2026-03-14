Cada año, el río Chicago se transforma en un panorama brillante que atrae a miles de habitantes y turistas, marcando el inicio de las tradiciones más queridas por los ciudadanos durante el Día de San Patricio . Este espectáculo visual, donde las aguas adquieren un tono verde intenso, es motivo de asombro y celebración. Sin embargo, muchos espectadores tienen la duda de cuánto tiempo permanecerá este color antes de desaparecer por completo. Si también cuentas con esta incertidumbre, te invito a leer la nota completa para que descubras los detalles completos de este fenómeno.

Por qué el río Chicago se tiñe de verde previo al Día se San Patricio

De acuerdo a una información de Telemundo Chicago , el inicio de teñir este río de color verde se remonta a 1961, año en que Stephen Bailey, líder administrativo del sindicato de plomeros local, fue contactado por un empleado cuya ropa se había teñido de un verde muy brillante tras realizar sus labores.

Es importante mencionarte que, desde hace décadas, los trabajadores usaban un tinte a lo largo del río Chicago con el propósito de detectar fugas en el sistema de alcantarillado. Entonces, cuando entra en contacto, el agua se convierte automáticamente en color verde.

Fue así que surgió la idea teñir este río de verde en honor al Día de San Patricio. Es por esa razón que, cada año, el sindiacto Journeyman Plumbers Local 130 utiliza embarcaciones para verter una mezcla anaranjada en el río de Chicago y así presenciar este espectáculo durante la festividad que se celebra cada 17 de marzo.

La tradición de que el río Chicago se tiña de verde se remota a 1961. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuánto tiempo durará el color verde en el río Chicago

Para Choose Chicago, el intenso color verde que tiñe el río este sábado 14 de marzo permanecerá visible durante varias horas, aunque existe la posibilidad de que el fenómeno se prolongue por varios días. De hacerse realidad, los visitantes podrán disfrutar de este paisaje durante las celebraciones del Día de San Patricio.

Eso sí, debes considerar el pronóstico del equipo meteorológico de NBC 5, el cual advierte que las precipitaciones prevista para esta jornada provocarán que el característico tono verde desaparezca con mayor velocidad.

Se espera que este tono verde se mantenga hasta el Día de San Patricio, celebrado el 17 de marzo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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