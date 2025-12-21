La presencia de ríos atmosféricos pondría en riesgo los planes que están realizando millones de estadounidenses durante la semana de Navidad . Este fenómeno meteorológico está amenazando con desbordar caudales, provocando inundaciones repentinas en distintas zonas de este país. A continuación, te mencionaré qué estados resultarían afectados antes del 25 de diciembre.

La alerta ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que estas peligrosos desbordamientos se presenciarían durante la noche de este domingo 21 de diciembre hasta días previos a la Navidad.

Por esta situación prevista, las autoridades han recomendado a los ciudadanos estar precavidos y monitorear los pronósticos en estos días, ya que tendrían fatales consecuencias si no se toman medidas preventivas.

La alerta de inundaciones estará vigente hasta el día de Navidad. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP) / Mark Schiefelbein

Qué zonas podrían presenciar inundaciones durante la semana de Navidad en EE.UU.

Washington es uno de los estados con mayor riesgo de inundaciones. Según el NWS, el río Skokomish, situado en Potlatch, permanecerá inundado desde hoy hasta la mañana del miércoles 24 de diciembre. Si bien este domingo y lunes su nivel de caudal se mantendrá en 4.9 metros, para el martes ascenderá a 5.4 metros.

Por lo tanto, de concretarse este pronóstico, este río podría causar inundaciones en pastizales, con agua que fluirá a alta velocidad sobre el oeste de Bourgault y Skokomish Valley Road.

También se ha emitido una alerta de inundación en Oregón. Los pronósticos indican que el nivel de agua del río Pudding, ubicado en Aurora, aumentará desde este domingo hasta horas de la noche del martes 23 de diciembre.

California se incluye en la lista de regiones que serían posiblemente afectadas por desbordamientos. En los condados de Butte, Nevada, Plumas, Sierra, Tehama y Yuba se prevén con deslizamientos de rocas y lodo; así como acumulaciones de lluvias de hasta 6 pulgadas que se prolongarían hasta este domingo 21 de diciembre.

Washington es una de las regiones con altos riesgos de inundaciones en semana de Navidad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué evitar ante estas alertas del NWS

La agencia de meteorología recomendó a aquellas personas que residen en las zonas posiblemente afectadas, especialmente a conductores, que no intenten rodear barricadas ni conduzcan por zonas inundadas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!