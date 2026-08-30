Unas 20 toneladas de cerveza Pabst Blue Ribbon desaparecieron de un centro de distribución en California, Estados Unidos, y ahora la propia compañía participa en la búsqueda del cargamento. El producto, valorado en unos $25,000, fue retirado el lunes 17 de agosto en Montclair y la policía investiga si se trató de una operación de robo de carga mediante documentación presuntamente fraudulenta.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Montclair (MPD), el cargamento de PBR fue retirado alrededor de las 11:00 a.m. del centro de distribución de Anheuser-Busch ubicado en la ciudad. Una hora antes, otro envío diferente, aunque posiblemente relacionado, también había sido recogido en el mismo lugar y posteriormente desapareció.

La magnitud del robo llamó especialmente la atención porque se trata de aproximadamente 40,000 libras (18143.7 kg) de cerveza. El caso incluso fue descrito por ABC 11 como uno de los mayores robos de cerveza que se hayan registrado.

Tras conocerse la desaparición, Pabst Blue Ribbon decidió involucrarse públicamente en la búsqueda. El 21 de agosto, la cuenta oficial de PBR en Instagram publicó un cartel con la imagen de uno de sus camiones y la palabra “ROBADO”, acompañado de un pedido de ayuda para localizar el cargamento.

PBR puso fecha límite al ladrón

La compañía incluso adoptó un tono inusual para intentar recuperar la cerveza y pidió directamente al responsable o responsables que devolvieran el producto.

“Al ladrón: no te culpamos por querer presumir ante tus amigos de cuánta PBR tienes, simplemente desearíamos que la hubieras obtenido de la manera honorable”, escribió la empresa.

“Pabst oficialmente comienza a contar el tiempo ahora: tienes exactamente 18 días y 44 minutos para devolver nuestro camión cargado de cerveza, sin hacer preguntas”, continuó PBR. “Durante ese tiempo, ofreceremos una recompensa a cualquiera que pueda ayudarnos a resolver este misterio. P.D. esto es real y hablamos muy en serio.”

Cabe agregar que hay una precisión importante sobre lo ocurrido. Aunque la propia marca se refirió en sus publicaciones a un “camión” desaparecido, la policía de Montclair aclaró que el vehículo nunca fue robado: lo que desapareció fue exclusivamente la carga.

“Estamos trabajando en este caso, pero no se robaron camiones”, explicó el departamento a The New York Times. “Solo la carga.”

PBR comenzó a buscar públicamente la cerveza y ofreció una recompensa a quien aporte información que permita resolver el caso. (Foto: @pabstblueribbon / Instagram)

La búsqueda continúa

PBR continuó publicando mensajes sobre el cargamento durante los días siguientes. El 25 de agosto, la compañía compartió otro cartel en Instagram, esta vez con el mensaje “CAMIÓN DESAPARECIDO” y volvió a pedir ayuda a sus seguidores.

“La cerveza se está calentando, la pista se está enfriando. El reloj sigue corriendo”, escribió la compañía. “Si creen que vieron nuestro cargamento de cerveza, tomen una foto y etiquétennos… o envíennos un mensaje directo con cualquier información sobre su paradero.”

Un portavoz de PBR confirmó a ABC 11 que la empresa está colaborando con las autoridades para intentar recuperar el cargamento y agradeció el trabajo de los investigadores.

“Estamos trabajando con las autoridades locales para intentar recuperar el camión robado y estamos agradecidos por todo su arduo trabajo”, señaló el portavoz. “Esperamos que quien haya logrado robar nuestro camión también sepa la importancia de mantener la cerveza fría.”

La policía investiga otro robo

El caso podría ser más complejo de lo que parecía inicialmente. Según el MPD, la cerveza fue retirada después de que una supuesta empresa subcontratada presentara documentación fraudulenta para organizar la recogida del cargamento.

Ese mismo día, alrededor de las 10:00 a.m., un envío diferente con destino a Arizona y valorado en unos $45,000 también fue recogido en las instalaciones; no obstante, nunca llegó a su destino, por lo que los investigadores están analizando una posible conexión entre ambos casos.

“Los investigadores identificaron similitudes entre los dos incidentes y están investigando si fueron cometidos como parte de la misma operación fraudulenta de robo de carga”, informó el MPD. “La información proporcionada sobre la empresa de transporte, el conductor y los vehículos involucrados contenía discrepancias y actualmente está siendo investigada.”

La policía pidió a cualquier persona que tenga información sobre los robos, los vehículos, el conductor, la empresa de transporte o la carga desaparecida que se comunique con el Departamento de Policía de Montclair.

Mientras tanto, PBR mantiene activa su búsqueda y continúa esperando recuperar las 20 toneladas de cerveza que desaparecieron de California.