Para muchas familias hispanas en Nueva York, los beneficios SNAP no son un extra: son la diferencia entre llegar bien a fin de mes o tener que apretarse aún más con el presupuesto de la semana. Por eso, cuando aparece el riesgo de clonación de tarjetas EBT, el golpe no solo es económico, sino también emocional, porque nadie espera descubrir que su saldo desapareció después de hacer una compra en el supermercado de siempre, en la bodega del barrio o en una tienda donde confía desde hace años. En los últimos meses, este tipo de fraude ha ido en aumento en distintas partes de Estados Unidos y, según autoridades estatales, muchas víctimas terminan perdiendo dinero que en la práctica no siempre se recupera. Si vives en Nueva York, especialmente en comunidades latinas de alto uso de dicha card, conviene estar alerta.

Por ejemplo, en el condado de Fulton, en Nueva York, más de 50 personas denunciaron el robo de sus beneficios tras detectarse dispositivos de “skimming” en comercios. La New York State Office of Temporary and Disability Assistance ha advertido que el número real de afectados podría ser mayor.

¿QUÉ ES LA CLONACIÓN DE TARJETAS EBT Y CÓMO OCURRE?

Te lo explico de forma simple: la clonación ocurre cuando delincuentes colocan dispositivos ilegales en lectores de tarjetas para copiar la información de tu EBT. A eso se le conoce como “skimming”.

Estos aparatos suelen instalarse en terminales de pago de supermercados, tiendas de conveniencia o pequeños comercios. El usuario pasa su tarjeta sin notar nada extraño, pero los datos quedan guardados y luego pueden ser usados para vaciar el saldo.

Un comercio en la Ciudad de Nueva York, donde aceptan pagos con las tarjetas EBT (Foto: AFP)

SEÑALES DE ALERTA QUE NO DEBERÍAS IGNORAR

Hay detalles que pueden ayudarte a detectar si un lector fue manipulado:

Presta atención a lo siguiente:

El lector de tarjetas está flojo o mal ajustado.

La tarjeta no entra correctamente o cuesta insertarla.

El dispositivo se ve diferente al habitual.

Hay piezas adicionales sospechosas.

Si notas algo así, lo mejor es no usar ese terminal y avisar de inmediato al personal del establecimiento o a la policía local.

MEDIDAS CLAVE PARA PROTEGER TU TARJETA EBT

Aquí es importante pasar de la alerta a la prevención. No basta con confiar en la rutina; hoy conviene revisar hábitos de seguridad con más cuidado.

Usa herramientas oficiales y seguras

Una de las principales recomendaciones es usar aplicaciones oficiales como EBT Edge, promovida por las autoridades estatales.

¿Por qué importa?

Te permite bloquear tu tarjeta cuando no la estás usando.

Te ayuda a revisar movimientos en tiempo real.

Reduce el riesgo de accesos no autorizados.

Evita aplicaciones de terceros no verificadas, porque pueden poner en riesgo tu información.

Cambia tu PIN y monitorea tu cuenta

Aunque parezca algo básico, muchas personas no cambian su PIN con la frecuencia necesaria.

Recomendaciones prácticas:

Cambia tu PIN regularmente.

No uses combinaciones fáciles como 1234 o fechas de nacimiento.

Revisa tu saldo después de cada compra.

Activa alertas si están disponibles.

¿QUÉ HACER SI CREES QUE TU TARJETA FUE CLONADA?

Si sospechas que alguien accedió a tus beneficios, actúa rápido. En estos casos, el tiempo sí cuenta.

Sigue estos pasos:

Bloquea tu tarjeta de inmediato.

Cambia tu PIN.

Reporta el incidente a tu oficina local de SNAP.

Contacta a la policía.

Guarda cualquier comprobante o evidencia.

En casos recientes, autoridades como el Gloversville Police Department han reiterado que denunciar estos hechos ayuda a frenar nuevas víctimas y avanzar en las investigaciones.

UN CAMBIO IMPORTANTE: TARJETAS CON CHIP

Para enfrentar este problema, agencias estatales ya trabajan en la implementación de tarjetas EBT con tecnología de chip, mucho más seguras que las actuales de banda magnética.

Este cambio, impulsado también por el New York State Police y otras entidades, busca reducir de forma significativa los casos de clonación en el futuro.

Un comercio en la Ciudad de Nueva York, donde aceptan pagos con las tarjetas EBT (Foto: AFP)

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