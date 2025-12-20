A medida que se acercan las fiestas, millones de estadounidenses esperan recibir regalos en sus hogares, pero también aumenta el riesgo de convertirse en víctima de los llamados “porch pirates”, o ladrones de paquetes. El impacto económico es enorme: se estima que los robos le costaron a los estadounidenses alrededor de 15 mil millones de dólares en 2024, con cerca de 250 mil paquetes robados cada día en todo el país.

Los casos más extremos también han dejado incidentes graves. Según Univision Noticias, en Atlanta, un hombre enfrenta dos cargos de agresión agravada tras disparar contra dos adolescentes que supuestamente intentaban robar paquetes de su casa.

“En esos raros casos donde usted ha sido víctima de los porch pirates, que en verdad es un robo, es importante contactar a la policía”, señaló Zoe Richmond, portavoz de Amazon.

En casos de robo por "porch pirates", siempre es importante contactar a la policía de inmediato. | Crédito: Freepik

Para quienes quieran proteger sus pedidos, los expertos recomiendan instalar luces y cámaras de seguridad, así como mantener buena comunicación con los vecinos, quienes pueden ayudar a vigilar entregas y detectar comportamientos sospechosos.

Según SafeWise, empresa especializada en servicios de seguridad, los estados más afectados por este tipo de hurto son California, Nueva York, Texas, Florida y Pensilvania.

Instalar cámaras y luces puede ayudar a prevenir ataques de "porch pirates". | Crédito: Freepik

Además, una propuesta de ley en el Congreso busca endurecer las penas para estos robos, estableciendo multas de hasta 250 mil dólares y penas de hasta 10 años de cárcel para quienes sean declarados culpables.

Este es el ranking 2025 de los estados con más robos de paquetes en EE.UU., según SafeWise. | Crédito: SafeWise

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, la prevención y la conciencia comunitaria se vuelven clave para que los regalos lleguen a su destino sin sorpresas desagradables.

