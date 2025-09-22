La trágica muerte de Celeste Rivas Hernández, de tan solo 15 años, ha puesto bajo la lupa la carrera del cantante D4vd, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke. El hallazgo del cuerpo de la adolescente dentro del maletero del Tesla del artista ha generado una ola de especulaciones, especialmente porque dos años antes él lanzó una canción titulada “Romantic Homicide” (“Homicidio Romántico”), cuyas letras ahora parecen cobrar un significado inquietante.

El tema, que muestra imágenes de una mujer ensangrentada vestida de blanco, fue publicado en 2022, mucho antes de la desaparición de Celeste. Sin embargo, el parecido con las circunstancias de su muerte ha desatado todo tipo de teorías en redes sociales. La controversia creció aún más cuando se reveló que D4vd también habría grabado una canción mencionando el nombre “Celeste”.

Celeste fue reportada como desaparecida el año pasado y la causa de su muerte sigue bajo investigación (Foto: GoFundMe)

EL VERDADERO ORIGEN DE ESTA CANCIÓN SEGÚN D4VD

A pesar de la conmoción, el cantante no ha sido acusado en relación con el fallecimiento de la menor. En entrevistas previas, D4vd explicó que sus letras son metafóricas y que toma inspiración de novelas gráficas y manga japoneses para dar vida a sus historias musicales. En su conversación con Genius, aseguró que “Romantic Homicide” no debe interpretarse de forma literal, sino como una expresión poética de emociones intensas.

“En el fondo de mi mente, ella murió. No la maté físicamente”, declaró el cantante al explicar el sentido del tema. Según él, los versos donde se lee “Te maté, y ni siquiera me arrepiento” representan un recurso narrativo que simboliza la transformación personal y el desprendimiento de un pasado doloroso. Para algunos fanáticos, esta interpretación es válida; para otros, la coincidencia resulta perturbadora.

EL VIDEOCLIP DE LA CANCIÓN NO AYUDA A CALMAR LAS DUDAS

Entre escenas de tormentas eléctricas, maletas arrastradas bajo la lluvia y una mujer inmóvil cubierta de sangre en una cama, los símbolos visuales parecen hoy más oscuros que nunca. Un cuchillo ensangrentado y una rosa blanca que cae al suelo completan la atmósfera sombría del proyecto audiovisual, que ya acumula más de 179 millones de reproducciones en YouTube.

Las redes sociales se han convertido en un espacio de luto y especulación. Comentarios como “Esta canción no podría haber envejecido peor” y “Celeste Rivas Hernández, que vivas por siempre hermosa” inundan los hilos del video. Lo que antes era visto como un trabajo artístico cargado de dramatismo ahora es revisitado con ojos críticos y con el dolor de una tragedia real.

D4VD HA INSISTIDO EN QUE SU MÚSICA ES POESÍA ABIERTA A MÚLTIPLES INTERPRETACIONES

“He visto a gente en línea interpretar de forma diferente esa parte de la canción donde su yo pasado muere… para mí, todo está en la mente porque es el lugar más seguro en el que puedes estar”, afirmó en entrevistas posteriores. Aun así, las coincidencias entre sus letras y el caso de Celeste Rivas han provocado un debate sobre los límites del arte y la vida real.

Mientras la investigación sigue su curso, la carrera de D4vd enfrenta uno de sus momentos más controversiales. Lo que para el cantante era una metáfora de emociones y rupturas amorosas, hoy se observa bajo la sombra de una tragedia irreparable.

