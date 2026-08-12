Florida se prepara para probar una nueva generación de transporte aéreo con el impulso del gobernador Ron DeSantis. El estado avanza en el desarrollo de taxis aéreos eléctricos y vehículos autónomos, con pruebas de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) previstas para comenzar en los próximos meses, mientras las autoridades trabajan en los procesos de certificación e integración con el espacio aéreo.

Según FOX 13, DeSantis visitó junto al secretario del Departamento de Transporte de Florida, Jared Perdue, las instalaciones de SunTrax Advanced Air Mobility and Autonomous & Connected Transportation Testing Grounds, ubicadas en Auburndale, en el condado de Polk. Durante la visita, ambos destacaron las inversiones del estado en tecnologías emergentes de transporte.

¿Cuándo comenzarán las pruebas de los taxis aéreos?

Las autoridades de Florida esperan que los eVTOL comiencen sus pruebas en la región aeroespacial del estado a finales de 2026. El proceso dependerá también de los avances en la certificación federal y la integración de estas aeronaves en el espacio aéreo.

El objetivo es evaluar diferentes aspectos de esta tecnología en un entorno controlado antes de avanzar hacia posibles operaciones comerciales.

Aspecto Detalle Tecnología Aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) Inicio previsto Finales de 2026 Lugar de pruebas SunTrax, Auburndale, Florida Infraestructura Dos vertipuertos Supervisión Proceso de certificación e integración con la FAA Posibles usos Transporte de pasajeros, emergencias y servicios médicos Ciudades que podrían beneficiarse Tampa y Orlando, entre otras

Florida ya cuenta con vertipuertos para las pruebas

SunTrax es una instalación de investigación y pruebas del condado de Polk que tradicionalmente se ha concentrado en tecnología relacionada con el transporte y el tráfico. Ahora, el centro amplió sus capacidades para incorporar la llamada movilidad aérea avanzada.

La instalación cuenta actualmente con dos vertipuertos, que las autoridades describen como las primeras pistas aéreas de prueba dedicadas específicamente a la movilidad aérea avanzada.

Estos espacios permiten a empresas e investigadores evaluar aeronaves, sistemas de comunicación y otras tecnologías en condiciones que buscan reproducir situaciones reales, pero dentro de un entorno controlado.

A diferencia de los aviones tradicionales, los eVTOL no necesitan una pista convencional para despegar o aterrizar. Estas aeronaves pueden realizar ambas maniobras de forma vertical desde un vertipuerto, una característica que podría facilitar su utilización cerca de zonas urbanas.

Ron DeSantis espera importantes avances en esta tecnología durante los próximos años. | Crédito: evtolinsights.com

¿Cómo funcionarían los taxis aéreos eléctricos?

La idea es que los eVTOL puedan convertirse eventualmente en una alternativa para desplazarse entre diferentes puntos de las principales áreas metropolitanas de Florida.

Según las autoridades, uno de los posibles modelos de operación sería similar al de un servicio de taxi o una plataforma como Uber, pero utilizando aeronaves eléctricas capaces de realizar vuelos cortos.

La mayoría de estos vehículos están diseñados para funcionar con propulsión eléctrica y generar menos ruido que aeronaves convencionales como los helicópteros. Algunos modelos en desarrollo también incorporan sistemas de propulsión híbrida.

DeSantis considera que esta tecnología podría ofrecer una nueva alternativa para movilizarse en ciudades que enfrentan un crecimiento constante y problemas de congestión vehicular.

“Estamos convirtiendo este sueño en realidad”, afirmó DeSantis al referirse al desarrollo de esta tecnología.

El gobernador también señaló que los avances podrían permitir que, en un futuro no muy lejano, las personas puedan desplazarse por vía aérea de una manera diferente a la actual.

¿Podrían ayudar con el tráfico de Tampa?

Uno de los posibles beneficios de la movilidad aérea avanzada sería reducir la presión sobre las carreteras de las áreas metropolitanas de Florida.

Tampa y Orlando figuran entre las ciudades que podrían beneficiarse del desarrollo de una red de movilidad aérea avanzada. Al poder despegar y aterrizar verticalmente, los eVTOL podrían integrarse en entornos urbanos sin requerir necesariamente la infraestructura de un aeropuerto tradicional.

Sin embargo, todavía queda un largo camino antes de que estos servicios puedan transportar pasajeros de manera habitual.

Florida continúa trabajando con la Administración Federal de Aviación (FAA) en el proceso de certificación e integración. Las pruebas previstas también contemplarán aspectos como los controles de seguridad, el tráfico aéreo y la operación de la nueva tecnología.

Los taxis aéreos no serían el único proyecto

SunTrax también trabaja en el desarrollo y evaluación de vehículos autónomos y conectados. Entre las tecnologías que se prueban se encuentran vehículos de Waymo y el Cybercab de Tesla.

La instalación permite analizar el comportamiento de estos vehículos a alta velocidad en condiciones diseñadas para reproducir escenarios del transporte real.

Florida también busca preparar a trabajadores que puedan operar y respaldar estas nuevas tecnologías. Para ello, SunTrax mantiene alianzas con Embry-Riddle Aeronautical University y Polk State College para desarrollar programas de capacitación.

El futuro del transporte en Florida

Las autoridades estatales consideran que las tecnologías que se están desarrollando en SunTrax podrían tener aplicaciones que vayan más allá del transporte cotidiano.

La movilidad aérea avanzada podría utilizarse en el futuro para transporte médico, respuesta ante emergencias y labores de seguridad pública, mientras que los vehículos autónomos podrían modificar el traslado de personas y mercancías.

Anastasios “Stasi” Kamoutsas, presidente de Polk State College, destacó la importancia de estos proyectos y afirmó que el futuro del transporte, la industria aeroespacial y la manufactura avanzada se está desarrollando en Florida.

DeSantis, por su parte, anticipó que podrían producirse importantes avances tecnológicos durante los próximos años.

Ron DeSantis destacó el potencial de los eVTOL para transformar el transporte en Florida. | Crédito: Governor Ron DeSantis / Facebook

¿Qué falta para que los taxis aéreos sean una realidad?

Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa de pruebas y certificación. Las autoridades estatales preparan una ampliación de los ensayos mientras los reguladores federales avanzan en los procedimientos necesarios para autorizar la integración de estas aeronaves.

Si los eVTOL logran superar las pruebas y posteriormente obtienen las autorizaciones correspondientes, los taxis aéreos eléctricos podrían convertirse en una nueva alternativa para conectar importantes centros urbanos de Florida, incluida la región de Tampa Bay.

El objetivo inmediato, sin embargo, será comprobar que estas aeronaves pueden operar de manera segura y coordinada con el resto del sistema de transporte aéreo antes de pensar en un servicio comercial para pasajeros.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!