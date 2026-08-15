El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció un nuevo avance en la expansión de los viajes sin conductor en el estado, una tecnología que ya permite realizar traslados totalmente autónomos en algunas de sus principales ciudades. El proyecto contempla la llegada de estos vehículos autónomos a una nueva urbe del Estado del Sol durante los próximos meses, como parte de la estrategia estatal para impulsar tecnologías de transporte avanzadas y modernizar la movilidad. El servicio comercial está previsto para comenzar en los próximos meses, aunque todavía no se ha informado una fecha exacta.

Nueva ciudad de Florida tendrá viajes sin conductor

La ciudad que se prepara para recibir el servicio es Tampa, donde Waymo ya completó el mapeo de las calles y comenzó las pruebas con pasajeros. La empresa también realizó capacitaciones prácticas de seguridad con personal de emergencia local para facilitar la integración de los vehículos autónomos.

De acuerdo con la información difundida por la oficina de DeSantis, el servicio comercial de Waymo en Tampa está previsto para comenzar este otoño de 2026. Sin embargo, el gobierno estatal todavía no ha comunicado un día específico para el inicio de las operaciones.

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¿Dónde funcionan los viajes sin conductor en Florida?

Los viajes sin conductor ya están disponibles para residentes y visitantes de Miami y Orlando, según la oficina del gobernador. Waymo ofrece en ambas ciudades traslados completamente autónomos, mientras continúa ampliando su presencia en Florida.

La compañía también extendió sus operaciones para incluir la conducción autónoma en autopistas del sur de Florida, un avance que forma parte de su estrategia para ampliar el uso de esta tecnología en diferentes entornos.

Waymo trabaja directamente con el Departamento de Transporte de Florida (FDOT), las autoridades policiales y los equipos de emergencia para facilitar la incorporación segura de los vehículos autónomos a la red de transporte estatal.

Ron DeSantis también anunció avances en los taxis aéreos de Florida. | Crédito: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Cómo avanzan los autos sin conductor en Florida?

El desarrollo de los vehículos autónomos cuenta con el respaldo de instalaciones especializadas como SunTrax Air Ground, donde se pueden probar tecnologías de transporte conectadas y autónomas bajo condiciones controladas.

El complejo dispone de una pista de pruebas autónomas de alta velocidad y diferentes escenarios que permiten evaluar el funcionamiento de estas tecnologías. Entre ellos se encuentran entornos urbanos, cruces peatonales, pendientes y condiciones climáticas simuladas.

Según la oficina de DeSantis, estas pruebas permiten que las empresas evalúen nuevas tecnologías antes de implementarlas a una escala mayor.

Ron DeSantis destacó el avance de los vehículos autónomos en Florida. | Crédito: JASON HENRY / AFP

Ron DeSantis también anuncia avances en taxis aéreos

Además de los viajes sin conductor, Ron DeSantis destacó los avances de Florida en la Movilidad Aérea Avanzada (AAM), que incluye aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL.

El estado espera realizar vuelos de prueba de estas aeronaves hacia finales de 2026. De acuerdo con la administración estatal, esta tecnología podría convertirse en una alternativa de transporte capaz de ayudar a reducir la congestión y mejorar las conexiones aéreas regionales.

Las instalaciones de SunTrax también permitirán a las empresas probar aeronaves y sistemas de comunicación en condiciones reales. Además, se prevé la incorporación de hangares para actividades de investigación, fabricación ligera y ensamblaje final.

Ron DeSantis impulsa nuevas tecnologías de transporte en Florida. | Crédito: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Florida prepara trabajadores para la nueva generación del transporte

El FDOT se asoció con Embry-Riddle Aeronautical University y Polk State College para desarrollar oportunidades de capacitación y certificación destinadas a estudiantes interesados en la próxima generación del transporte.

La iniciativa contempla preparar a futuros pilotos, técnicos de mantenimiento, ingenieros y otros profesionales vinculados con las tecnologías de movilidad avanzada.

De esta manera, Florida busca acompañar la expansión de los vehículos autónomos y los taxis aéreos con programas de formación que permitan contar con trabajadores capacitados para probar, mantener y operar estas nuevas tecnologías.

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