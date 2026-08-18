Florida destinará casi US$188 millones a mejorar el acceso a la atención médica en comunidades rurales, una inversión que puede marcar una diferencia para familias que viven lejos de hospitales, especialistas y centros de diagnóstico. El gobernador Ron DeSantis anunció más de 80 adjudicaciones dentro del Rural Health Transformation Program, administrado por la Agency for Health Care Administration (AHCA), con el propósito de reforzar clínicas, unidades móviles, telemedicina y formación de personal sanitario en 31 condados rurales, donde viven cerca de 1.2 millones de floridanos. Para muchos hispanos del estado, especialmente quienes tienen familiares en áreas agrícolas, en el Panhandle o en ciudades pequeñas del interior, el anuncio se relaciona con una dificultad frecuente: conseguir una cita cerca de casa sin conducir largas distancias o perder una jornada laboral.

La medida no significa que cada uno de los 1.2 millones de residentes recibirá un pago directo. Los recursos serán asignados a hospitales, centros comunitarios, Centros de Salud Calificados Federalmente —conocidos en inglés como FQHC—, universidades y proveedores que atienden a poblaciones alejadas de las grandes áreas urbanas.

La finalidad es ampliar las alternativas cerca de donde vive la gente, actualizar equipos, facilitar consultas virtuales y reforzar la disponibilidad de médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios. En un estado donde tener carro es fundamental para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o acudir al médico, reducir los traslados puede representar un alivio importante para muchas familias.

El gobernador Ron DeSantis hizo este anuncio el pasado 11 de agosto (Foto: AFP)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LOS FONDOS?

Las adjudicaciones forman parte del Rural Health Transformation Program (RHTP), una iniciativa federal-estatal gestionada en Florida por la AHCA. El plan busca ampliar el acceso, reforzar centros médicos rurales e impulsar la preparación de profesionales para atender las necesidades de estas localidades.

Entre los seleccionados figuran hospitales, clínicas comunitarias, FQHC, instituciones educativas y otros proveedores. Algunos de los montos más altos anunciados son los siguientes:

Organización Financiamiento aproximado Community Health IT US$18.51 millones Community Health IT US$13.35 millones en otra adjudicación Calhoun-Liberty Hospital US$11.24 millones Florida State University US$5.79 millones Florida State University US$5.61 millones en otra adjudicación Medlink Management Services / Lake Butler Hospital US$5.67 millones Escambia Community Clinics / Community Health Northwest Florida US$5.10 millones Florida Agricultural and Mechanical University US$4.99 millones North Brevard County Hospital District / Parrish Medical Center US$4.42 millones Madison County Hospital Health System US$4.41 millones St. Vincent’s Medical Center US$4.39 millones North Walton Doctors US$4.13 millones Northwest Florida Healthcare US$4.08 millones

Para ver la lista completa de centros de salud beneficiados, puedes entrar a este documento oficial de Florida.

¿DÓNDE SE CONCENTRARÁ LA INVERSIÓN?

La AHCA agrupó la distribución en cuatro regiones. El noroeste del estado, que incluye comunidades del Panhandle y áreas con distancias mayores entre hospitales, concentra la partida más alta.

Región Beneficiario Fondos asignado Noreste 14 US$51 millones Sureste 11 US$12 millones Suroeste 21 US$45 millones Noroeste 35 US$81 millones

En conjunto, el programa contempla más de 80 asignaciones en 31 condados rurales. Florida tiene 67 condados y, según la definición estatal, 31 entran dentro de la categoría rural, con una población aproximada de 1.2 millones de habitantes.

Esta iniciativa en Florida responde a la creciente necesidad de acercar los servicios de salud a una comunidad muchas veces olvidada dentro del estado (Foto: Freepik)

¿CÓMO SE USARÁN LOS US$188 MILLONES?

El financiamiento no estará limitado a reparaciones o compra de equipos. La estrategia contempla prevención, asistencia domiciliaria, servicios especializados, clínicas satélite, capacitación laboral, salud conductual y modelos de pago orientados a resultados.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Clínicas rurales y sedes satélite para ampliar la atención primaria, dental, de enfermedades crónicas, salud de la mujer, salud mental y urgencias.

Unidades móviles que llevarán servicios preventivos, diagnósticos, prenatales y de rehabilitación a áreas apartadas.

Telemedicina para conectar a pacientes con especialistas sin necesidad de viajar a ciudades grandes.

Monitoreo remoto para personas con hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Prácticas clínicas y rotaciones en áreas rurales para formar y atraer médicos, enfermeras y técnicos.

Sistemas de telesalud conductual para facilitar consultas de psiquiatría, terapia y seguimiento.

Tecnología para compartir estudios, imágenes y datos clínicos entre proveedores.

Apoyo a farmacias, atención comunitaria y servicios de salud en el hogar.

La intención es que los residentes no deban salir de su condado cada vez que necesiten una consulta especializada, seguimiento de una condición crónica o una evaluación que pueda realizarse mediante coordinación clínica y herramientas digitales.

¿QUÉ DEBEN SABER LAS FAMILIAS?

Florida recibió aproximadamente US$209 millones mediante la iniciativa federal, aunque la ronda anunciada por DeSantis reúne cerca de US$188 millones en adjudicaciones. El estado indicó que esta etapa permitirá distribuir recursos entre organizaciones seleccionadas para desarrollar proyectos en las zonas elegibles.

El programa federal tiene un horizonte de cinco años. Sus metas incluyen fortalecer la infraestructura sanitaria fuera de las grandes ciudades, ampliar alternativas de acceso, incorporar tecnología y desarrollar la fuerza laboral necesaria para atender a los residentes.

Los recursos no se entregarán como reembolsos individuales por consultas, tratamientos o facturas médicas ya pagadas. La inversión se destinará a las entidades que implementarán los proyectos y prestarán los servicios en sus respectivas comunidades.

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