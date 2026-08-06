Para muchas familias de Florida, el mayor obstáculo para recibir atención médica no era solo la enfermedad, sino también cómo llegar al hospital sin auto propio, sin licencia o sin dinero para pagar un viaje en plataforma de transporte o taxi. En el área de Tampa Bay, cientos de personas de bajos ingresos —incluyendo hispanos que trabajan por horas, abuelos que cuidan a sus nietos y residentes que dependen del sistema público— se apoyaban en un programa regional que les permitía asistir a citas especializadas, entre ellas quimioterapias y sesiones de diálisis, cuando no tenían otra alternativa para desplazarse. Esa iniciativa, conocida como TD Tampa Bay y coordinada por la Autoridad de Transporte Suncoast de Pinellas (PSTA), se había convertido en una especie de “salvavidas” para quienes vivían en condados como Pinellas, Hillsborough y Pasco y necesitaban trasladarse a centros de salud, incluso cuando estos quedaban lejos de su barrio. Tras un veto presupuestario del gobernador Ron DeSantis, ese servicio dejará de operar y muchas familias se preguntan cómo van a llegar a sus próximas consultas sin este apoyo.

EL PROGRAMA QUE AYUDABA A PACIENTES CON CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES GRAVES

Como informa el portal de noticias de Univision, TD Tampa Bay no funcionaba con una flota propia como la que muchos usuarios ven en las rutas tradicionales de autobuses. En su lugar, articulaba una red que incluía viajes compartidos, taxis y unidades adaptadas para personas con movilidad reducida, con el objetivo de garantizar que pacientes y usuarios con necesidades complejas pudieran acceder a tratamientos esenciales, aunque vivieran lejos de los grandes centros de salud de la región.

El servicio estaba dirigido principalmente a residentes de bajos ingresos que requerían atención especializada fuera de su entorno inmediato y no contaban con alternativas de desplazamiento, algo frecuente en zonas donde las rutas existentes no tienen la misma frecuencia que en ciudades más grandes como Miami u Orlando.

Entre los procedimientos y servicios más frecuentes se encontraban:

tratamientos contra el cáncer;

sesiones de diálisis;

consultas con especialistas;

atención regional no disponible en la comunidad de origen.

Para personas mayores, usuarios con discapacidades y familias latinas que ya lidian con el costo de la renta, la comida y la gasolina, TD Tampa Bay operaba como el enlace que conectaba su barrio con un sistema sanitario al que, sin ese apoyo, les resulta difícil llegar.

Pacientes de Tampa Bay que reciben quimioterapia podrían verse perjudicados con la decisión del gobernador de Florida (Foto: Magnific)

EL IMPACTO DEL VETO DE RON DESANTIS

Como informa el medio citado en párrafos anteriores, la eliminación del financiamiento afecta directamente a un plan que había recibido una subvención estatal de US$409,338 para operar entre julio de 2025 y junio de 2026. Durante ese período, los resultados fueron relevantes para residentes que, de otro modo, habrían tenido que cancelar citas o depender de favores de vecinos y familiares para conseguir un traslado hacia las instalaciones médicas.

RESULTADOS DEL PROGRAMA TD TAMPA BAY

Indicador Resultado Financiamiento estatal US$409,338 Período cubierto Julio 2025 – junio 2026 Viajes realizados Más de 6,000 Residentes beneficiados Cerca de 200 Condados atendidos Pinellas, Hillsborough y Pasco

¿QUIÉNES HAN SALIDO MÁS PERJUDICADOS?

Evidentemente, con tal decisión, los principales afectados son personas de escasos recursos con condiciones de salud graves, especialmente quienes requieren procedimientos frecuentes y altamente especializados y no pueden simplemente ajustar su rutina para encontrar otra forma de llegar a las instalaciones sanitarias. En el caso del cáncer, el tema del desplazamiento es crítico: muchas terapias exigen acudir de manera constante durante semanas o meses, y perder una cita puede romper la continuidad del proceso e incluso alterar los resultados médicos.

Los grupos más perjudicados incluyen:

pacientes oncológicos;

personas que reciben diálisis;

adultos mayores con limitaciones físicas;

personas con discapacidades;

residentes con desventajas de movilidad.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ajustó el presupuesto, quedando eliminado este programa (Foto: AFP)

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