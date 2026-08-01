En Florida, miles de conductores deberán prestar mucha más atención a las nuevas reglas de tránsito tras la firma de la ley HB 35 impulsada por el gobernador Ron DeSantis, que endurece significativamente las sanciones para quienes cometan una de las infracciones más peligrosas en las carreteras del estado. La medida, que entró en vigor el 1 de julio, contempla multas más elevadas, posibles penas de cárcel y consecuencias mucho más severas para los infractores reincidentes. El cambio busca reforzar la seguridad vial y reducir los accidentes relacionados con el exceso extremo de velocidad, por lo que es importante conocer qué conductas serán castigadas, a quiénes afecta la norma y cuáles son las sanciones que podrán imponer las autoridades a partir de ahora.

¿QUÉ ES LA LEY HB 35 Y POR QUÉ FUE APROBADA?

La HB 35, llamada Isaiah’s Law, modifica la normativa estatal para incluir a quienes manejan repetidamente sin una licencia válida dentro de la categoría de “habitual traffic offender” (infractor de tráfico habitual). La medida fue aprobada por la Legislatura de Florida y firmada por DeSantis con el argumento de reducir riesgos en vías muy transitadas y dar más herramientas a fiscales y autoridades para perseguir la reincidencia.

Resumen de la nueva ley:

Aspecto Detalle Nombre de la ley HB 35 (Isaiah’s Law) Firmada por Ron DeSantis Entrada en vigor 1 de julio de 2026 Objetivo principal Endurecer sanciones contra conductores reincidentes sin licencia válida Cambio clave Amplía la definición de infractor de tráfico habitual Zonas con mayor impacto Miami-Dade, Broward y Palm Beach

Antes, la etiqueta de “infractor habitual” se aplicaba principalmente a delitos más graves. Con la HB 35, las autoridades podrán incluir también a personas con condenas repetidas por conducir sin licencia válida. La modificación afecta el Estatuto 322.264 de Florida y añade la conducción sin licencia reiterada como causa para designar a alguien infractor habitual. En la práctica, ignorar suspensiones, conducir pese a una revocación o no haber obtenido nunca la licencia puede llevar ahora a sanciones mucho más severas.

Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, firmó hace semanas una ley contra algunos infractores de tránsito. El 1 de julio entra en vigor (Foto: AFP)

LAS SANCIONES QUE PODRÍAN ENFRENTAR LOS CONDUCTORES REINCIDENTES

Aunque cada caso se decidirá en tribunales, la ley abre la puerta a castigos que incluyen:

Mayor probabilidad de cargos penales más graves.

Riesgo aumentado de penas de cárcel en casos de reincidencia.

Suspensiones de licencia por periodos más largos.

Revocaciones más difíciles de revertir.

Procesos administrativos y judiciales más complejos.

Multas más elevadas.

Posibles órdenes de libertad condicional y condiciones impuestas por jueces.

Participación obligatoria en programas de rehabilitación o educación vial cuando aplique.

Aspecto Antes de la HB 35 Con la HB 35 Clasificación como infractor habitual Más limitada Más amplia Conductores sin licencia reincidentes Menor alcance legal Mayor vigilancia y persecución Herramientas para fiscales Más restringidas Más flexibilidad para presentar cargos Consecuencias futuras Dependían del caso Mayor posibilidad de sanciones severas

¿LA LEY CASTIGARÁ A QUIEN OLVIDÓ RENOVAR SU LICENCIA?

Las autoridades estatales han señalado que la intención no es perseguir errores administrativos aislados, como renovar la licencia unos días tarde. El enfoque va dirigido a conductas repetidas: personas que manejan pese a suspensiones previas, revocaciones o que nunca obtuvieron licencia. Fuentes del FLHSMV han declarado que la prioridad es reducir incidentes con conductores sin documentación que representen un riesgo para la seguridad pública.

Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, firmó hace semanas una ley contra algunos infractores de tránsito. El 1 de julio entra en vigor (Foto: AFP)

IMPACTO ESPERADO EN MIAMI‑DADE, BROWARD Y PALM BEACH

El sur de Florida será probablemente la región donde se note más la aplicación de la norma, debido al volumen de tráfico y a la dependencia del automóvil. En corredores como la I‑95, la Turnpike y la Palmetto, y en barrios con alta concentración hispana —Little Havana, Westchester, Hialeah, Doral—, se espera:

Más controles policiales en puntos clave.

Mayor fiscalización de conductores con antecedentes.

Incremento de investigaciones tras choques donde el conductor no tiene licencia.

Más procesos penales relacionados con conducción no autorizada.

Coordinación ampliada entre policía local, fiscales y el FLHSMV.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CONDUCTORES HISPANOS EN FLORIDA

Revisar el estatus de tu licencia en el portal del FLHSMV con anticipación y renovar con tiempo.

Si enfrentaste suspensión o revocación, busca asesoría legal antes de volver a conducir.

Conserva documentos que prueben trámites en curso (recibos de renovación, citas).

En comunidades hispanas, consulta a organizaciones locales (iglesias, centros comunitarios, clínicas legales) que ofrecen orientación en español.

Si dependes del vehículo para trabajar, considera alternativas temporales como rideshare, carpool con compañeros o transporte público cuando sea posible.

¿CÓMO AFECTARÁ A TRABAJADORES Y FAMILIAS LATINAS?

Muchos trabajadores latinos usan el carro para desplazarse a restaurantes, construcción, servicios de limpieza o para llevar a los niños a la escuela. Para estas familias, una revocación o sanción más fuerte puede significar pérdida de empleo y dificultades económicas. Por eso grupos comunitarios y defensores de inmigrantes ya piden que las autoridades combinen la aplicación de la ley con programas de asistencia para regularizar licencias y ofrecer información en español.

En Nueva York, las personas con deudas de impuestos estatales pueden enfrentarse a la suspensión temporal de su licencia, aun cuando dependen del carro para trabajar y cuidar a su familia (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES EN FLORIDA DEBEN PRESTAR ATENCIÓN A ESTA LEY?

La nueva norma está dirigida sobre todo a conductores con antecedentes de manejo reiterado sin licencia válida, con suspensiones previas o con revocaciones vigentes. No está pensada para un olvido menor o un trámite tardío aislado, sino para casos de reincidencia que las autoridades consideran un riesgo para la seguridad vial.

En la práctica, esto significa que los residentes de Florida que ya tuvieron problemas con su licencia deberían revisar su situación cuanto antes, especialmente si viven o trabajan en zonas con alta fiscalización de tránsito como Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Orange, Hillsborough o Duval.

¿QUÉ HACER SI MANEJAS EN FLORIDA Y TIENES DUDAS SOBRE TU LICENCIA?

Antes de salir a la carretera, verifica el estado de tu licencia en el portal del FLHSMV y confirma si tienes una suspensión, revocación o vencimiento pendiente. Si ya recibiste una notificación o acumulaste infracciones anteriores, busca asesoría legal antes de volver a conducir, porque la HB 35 amplía el margen para sanciones más severas en casos de reincidencia.

Si el trámite está en proceso, guarda siempre copias de citas, recibos, correos de confirmación y cualquier documento que demuestre que estás resolviendo tu situación. En una parada de tránsito, esos respaldos pueden ayudar a aclarar tu caso, aunque no sustituyen una licencia válida.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA LEY

¿QUÉ ES LA LEY HB 35 O “ISAIAH’S LAW” EN FLORIDA?

La ley HB 35 es una modificación a la normativa de tránsito de Florida que permite considerar “infractor habitual” a quien maneja repetidamente sin una licencia válida, además de otras conductas graves ya contempladas en la ley estatal. Entra en vigencia el 1 de julio de 2026 en todo el estado y forma parte de un paquete más amplio de normas aprobadas por la Legislatura y firmadas por el gobernador Ron DeSantis.

¿DESDE CUÁNDO APLICAN LAS NUEVAS MULTAS Y PENAS?

Las sanciones más severas comienzan a aplicarse desde el 1 de julio de 2026, fecha en la que HB 35 entra oficialmente en vigencia en Florida. Desde ese día, las autoridades podrán usar los antecedentes por conducir sin licencia válida para encuadrar a una persona como infractor habitual y activar penas más fuertes.

¿A QUIÉN PUEDE AFECTAR MÁS ESTA LEY EN FLORIDA?

Principalmente a conductores que han sido sancionados varias veces por manejar sin licencia válida, con suspensión o revocación, y que continúan conduciendo pese a las advertencias y multas previas. Esto incluye a residentes que usan el auto a diario para trabajar, hacer entregas, transportar materiales o llevar a sus hijos a la escuela en condados de alto tráfico como Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Orange, Hillsborough o Duval.

¿QUÉ RIESGOS CORRE UN CONDUCTOR REINCIDENTE SIN LICENCIA?

Además de las multas económicas, un conductor catalogado como infractor habitual puede enfrentar suspensiones más largas, antecedentes penales y, en ciertos casos, penas de cárcel, según el historial y las circunstancias del caso. La inclusión de la conducción reiterada sin licencia en el listado de conductas relevantes amplía el margen para que un juez o fiscal pida sanciones más severas.

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