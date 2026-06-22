El gobernador de Ron DeSantis firmó la ley SB 1332 como parte de un paquete de medidas de seguridad pública que busca endurecer las sanciones penales, reforzar las herramientas de las fuerzas del orden y aumentar la supervisión sobre delincuentes reincidentes en Florida. La nueva legislación introduce cambios significativos en el sistema de identificación de ciertos delincuentes considerados de alta peligrosidad. Entre las modificaciones más relevantes figura la creación de una licencia de conducir o tarjeta de identificación especial para personas clasificadas como reincidentes violentos, una medida que comenzará a aplicarse a partir del 1 de octubre de 2026.

¿Qué establece la ley SB 1332 en Florida?

La SB 1332 modifica los requisitos de identificación para los llamados “career offenders” o delincuentes reincidentes. A partir de octubre de 2026, determinadas personas deberán portar una licencia de conducir o tarjeta de identificación con una marca distintiva emitida por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV).

¿Quiénes deberán portar la licencia especial?

Categoría incluida en la ley Reincidentes habituales de delitos graves violentos Criminales de carrera violentos Reincidentes de delitos graves violentos en tres oportunidades Personas catalogadas como “prison releasee reoffenders”

El cambio más visible será la incorporación de la inscripción “775.261, F.S.” en la parte frontal de la licencia de conducir o tarjeta de identificación.

La medida también se aplicará a las personas que ya se encuentren bajo supervisión comunitaria y no estén encarceladas, quienes deberán obtener la nueva documentación conforme a los requisitos establecidos por la ley.

Ron DeSantis firmó en Florida una ley que exige que ciertas licencias de conducir de reincidentes violentos incluyan la inscripción “775.261, F.S.”. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Licencias marcadas en Florida: requisitos y plazos

Los reincidentes que residan en la comunidad deberán acudir personalmente a una oficina de licencias de conducir dentro de las 48 horas posteriores a su registro inicial ante la oficina del sheriff.

Durante el trámite deberán:

Identificarse formalmente como reincidentes.

Presentar pruebas de su registro previo.

Obtener o renovar la licencia de conducir o tarjeta de identificación con la marca obligatoria.

Actualizar anualmente el documento durante el mes de su nacimiento.

Además, estarán obligados a proporcionar una dirección residencial permanente o temporal. La ley prohíbe el uso de apartados postales (P.O. Box) como domicilio oficial.

En los casos en que la residencia sea una casa móvil, un vehículo motorizado o una embarcación, los solicitantes deberán presentar información adicional, incluyendo el número de identificación vehicular (VIN), matrícula, registro correspondiente y una descripción física detallada del lugar donde residen.

El proceso también contempla la toma de una fotografía actualizada y el pago de las tarifas asociadas a la emisión del documento.

Intercambio de información entre agencias

La legislación dispone que el DHSMV comparta las fotografías y los datos recopilados con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) y el Departamento de Correcciones de Florida.

Según el texto legal, las imágenes podrán utilizarse para fines de notificación pública relacionados con la presencia de estos individuos en la comunidad. El objetivo es fortalecer la supervisión y facilitar el seguimiento de quienes se encuentran bajo las disposiciones de la Ley de Registro de Reincidentes.

En Florida, Ron DeSantis aprobó nuevas medidas de seguridad pública que endurecen la supervisión de delincuentes. | Crédito: AFP

¿Qué sanciones contempla la ley?

La SB 1332 también establece consecuencias para quienes incumplan las nuevas obligaciones. Cualquier reincidente que no obtenga, mantenga o renueve la licencia de conducir o tarjeta de identificación con la marca correspondiente podrá enfrentar cargos por un delito grave de tercer grado.

Con esta medida, la administración de DeSantis busca reforzar los mecanismos de control y monitoreo sobre delincuentes reincidentes violentos, dentro de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la seguridad pública en Florida.

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