El gobernador Ron DeSantis firmó recientemente una ley que marca un cambio simbólico en una de las principales carreteras del sur del estado. Se trata de la SB 628, una normativa que designa de forma honorífica un extenso tramo de la State Road 80 con el nombre de “President Donald J. Trump Highway”, en reconocimiento al expresidente Donald Trump. La medida, confirmada en documentos legislativos estatales, establece que aproximadamente 124 millas de esta vía, clave para la conexión entre el este y el oeste de Florida, adoptarán esta denominación simbólica.

La designación abarca un tramo que se extiende desde el condado de Palm Beach hasta el condado de Lee, atravesando importantes comunidades como Belle Glade, South Bay y Clewiston. Esta carretera es fundamental para la dinámica económica del sur de Florida, ya que conecta zonas agrícolas con centros urbanos clave, facilitando el transporte de trabajadores y productos.

La State Road 80 llevará el nombre Trump Highway tras la firma de la ley por Ron DeSantis. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

En particular, sectores como la agricultura, la construcción y los servicios dependen en gran medida de esta ruta. Según datos de organismos laborales y agrícolas, estos rubros cuentan con una alta participación de trabajadores hispanos, quienes utilizan diariamente esta vía para desplazarse entre áreas rurales y ciudades como Fort Myers, donde se concentran oportunidades laborales en turismo, construcción y servicios.

Cuándo entra en vigor el cambio a “Trump Highway”

A pesar del nuevo nombre, las autoridades han dejado claro que se trata de una designación estrictamente honorífica. La carretera continuará siendo identificada oficialmente como State Road 80 o Southern Boulevard para fines administrativos, de navegación y señalización técnica, tal como lo mantiene el Departamento de Transporte de Florida.

Como parte de la implementación de la ley, se instruyó a las autoridades estatales a instalar señalización con el nombre “Trump Highway” a lo largo del corredor. Esta tarea estará a cargo del Departamento de Transporte de Florida, que deberá completar la colocación de los letreros antes de la fecha de entrada en vigor.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente el costo total que implicará la instalación de esta nueva señalización, aunque forma parte de un paquete más amplio de medidas relacionadas con transporte e infraestructura aprobadas recientemente en el estado.

Aunque el cambio ha generado atención mediática y política, su aplicación tiene una fecha clara: entrará en vigor el 1 de julio de 2026, según lo aprobado por la legislatura estatal.

El cambio a Trump Highway en la State Road 80 fue impulsado por Ron DeSantis y entrará en vigor en 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Un antecedente reciente

La SB 628 no surge de forma aislada. Esta iniciativa amplía una designación previa aprobada en 2025, que ya había otorgado el mismo nombre honorífico a un tramo cercano a la zona de Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en el sur de Florida. Legisladores estatales han señalado este contexto como un factor relevante en la continuidad de este tipo de reconocimientos.

Con esta nueva ley, Florida suma otro gesto simbólico dentro de su red vial, sin alterar el funcionamiento cotidiano de una de sus carreteras más transitadas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!