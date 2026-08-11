El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que introduce cambios en las licencias de conducir y tarjetas de identificación de un grupo específico de personas. La normativa establece que sus credenciales deberán incluir una marca visible que permita identificar su condición legal. La medida forma parte de la SB 1332, conocida como Career Offender Registration, una legislación que también modifica los requisitos de registro y supervisión de estas personas en el estado.

La nueva norma fue aprobada por DeSantis y entrará en vigor el 1 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, quienes estén comprendidos en sus disposiciones tendrán que cumplir con nuevos requisitos ante las autoridades de Florida.

¿Quiénes deberán actualizar su licencia de conducir en Florida?

La obligación no alcanza a todos los conductores del estado. La nueva legislación está dirigida a las personas que tienen la clasificación legal de “ofensores de carrera” (career offenders) bajo las leyes de Florida.

Se trata de individuos que cumplen determinados criterios establecidos por la legislación estatal debido a sus antecedentes por delitos graves. El sistema de registro contempla, entre otros casos, a personas consideradas delincuentes graves violentos habituales o criminales de carrera violentos.

También están comprendidas determinadas personas que acumulan condenas por delitos graves violentos y aquellas que, después de haber cumplido una condena de prisión, reúnen las condiciones establecidas para quedar sujetas al registro.

La normativa también contempla a determinados ofensores liberados de instituciones penitenciarias federales cuando corresponda su incorporación al registro de Florida.

Estos son los principales cambios en las licencias

Aspecto Qué establece la nueva ley A quiénes aplica A las personas clasificadas legalmente como “ofensores de carrera”. Qué cambia Sus licencias de conducir o tarjetas de identificación deberán mostrar una marca visible. Qué aparecerá La inscripción “775.261, F.S.”, en referencia a la Ley de Registro de Ofensores de Carrera. Dónde realizar el trámite En persona, ante una oficina del Department of Highway Safety and Motor Vehicles (DHSMV). Cuándo actualizarla Durante el plazo establecido por la ley en relación con su mes de nacimiento. Cuándo comienza la medida 1 de octubre de 2026. Qué ocurre si incumplen Determinadas violaciones de las obligaciones de registro pueden generar consecuencias penales.

¿Qué marca tendrán las licencias de conducir?

Uno de los cambios más visibles de la legislación estará en la propia credencial.

Las licencias de conducir y tarjetas de identificación correspondientes a las personas alcanzadas por la norma deberán mostrar en la parte frontal la inscripción “775.261, F.S.”.

La referencia corresponde a la sección de las leyes de Florida relacionada con el registro de ofensores de carrera. De esta manera, la credencial incorporará una identificación específica vinculada con el estatus legal de su titular.

El cambio busca facilitar la identificación de estas personas durante determinadas interacciones con las autoridades.

Es importante precisar que la marca no será incorporada a las licencias de todos los residentes de Florida, sino únicamente a las credenciales de quienes estén sujetos a las disposiciones de la ley.

Ron DeSantis establece en Florida una nueva marca para las licencias de conducir de determinados ofensores. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuándo tendrán que actualizar la licencia?

Las personas que estén obligadas a contar con la nueva designación deberán realizar el trámite correspondiente de manera presencial ante las autoridades de vehículos motorizados de Florida.

La normativa establece requisitos específicos relacionados con el mes de nacimiento de la persona registrada y fija un plazo de 48 horas para determinadas obligaciones vinculadas con la obtención o actualización de la credencial.

Por ello, una vez que la ley entre en vigor, los afectados deberán prestar especial atención a los plazos establecidos para evitar incumplimientos.

Florida también cambia las reglas de registro

La modificación de las licencias de conducir es solo una parte de la nueva legislación impulsada durante la administración de Ron DeSantis.

La SB 1332 también endurece las obligaciones relacionadas con el registro de los ofensores de carrera.

Uno de los cambios consiste en reducir el plazo relacionado con el establecimiento de una residencia permanente. La normativa establece un periodo de tres días consecutivos para determinadas obligaciones de registro, en lugar del plazo de 14 días contemplado anteriormente.

Además, quienes estén obligados a registrarse deberán acudir personalmente a la oficina del sheriff local dentro del plazo establecido después de su liberación o cuando corresponda iniciar el registro.

La legislación elimina para estos casos la posibilidad de realizar el trámite ante el departamento de policía estatal.

¿Qué información deberán entregar?

Los requisitos de registro también se amplían.

Las personas comprendidas por la normativa deberán proporcionar diferentes datos personales y de identificación a las autoridades. Entre ellos se encuentran información relacionada con sus huellas palmares, números telefónicos y licencias profesionales, cuando corresponda.

En el caso de determinados ofensores que no son ciudadanos estadounidenses, también deberán presentar documentación relacionada con su estatus migratorio en el país.

La finalidad es que las autoridades estatales y locales dispongan de información actualizada sobre las personas incluidas en este registro.

Ron DeSantis ordena en Florida cambios en las licencias de conducir de los ofensores de carrera. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Nuevas sanciones para quienes incumplan

La legislación de Florida también endurece las consecuencias para quienes incumplan determinadas obligaciones o ayuden a un ofensor de carrera a evadir el sistema de registro.

En particular, la ley aumenta la gravedad de determinadas conductas relacionadas con ayudar a una persona registrada a evitar sus obligaciones. Este comportamiento pasa de estar considerado un delito menor de primer grado a un delito grave de tercer grado.

Por ello, la nueva normativa no solo establece cambios en las credenciales de identificación, sino que también refuerza las obligaciones que deben cumplir las personas incluidas en el sistema.

¿Cuándo entra en vigor la nueva ley de Ron DeSantis?

La nueva legislación comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2026.

Hasta esa fecha, las autoridades de Florida deberán preparar los sistemas y procedimientos necesarios para implementar los nuevos requisitos de registro y las modificaciones relacionadas con las licencias de conducir y tarjetas de identificación.

De esta manera, la medida firmada por Ron DeSantis establece un nuevo mecanismo de identificación para un grupo específico de personas con antecedentes penales graves.

Para la mayoría de los conductores de Florida, el cambio no implica ninguna modificación en su licencia. La nueva marca estará dirigida exclusivamente a quienes cumplan con los criterios legales para ser considerados ofensores de carrera y estén sujetos al registro correspondiente.

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