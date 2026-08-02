A partir del 1 de octubre de 2026, miles de vape shops, smoke shops y tiendas de tabaco en Florida deberán adaptarse a una de las restricciones comerciales más importantes aprobadas este año por el estado. La ley SB 432, conocida como “Meg’s Law” y ya convertida oficialmente en ley tras la aprobación de Ron DeSantis, prohibirá que los establecimientos con licencia para vender artículos de tabaco o nicotina comercialicen determinados productos con óxido nitroso, una medida que tendrá un impacto directo en negocios de todo el estado, donde este tipo de comercios forma parte del paisaje cotidiano. Además de imponer nuevas limitaciones a las ventas, la norma endurece las sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas por la Legislatura.

¿QUÉ ES LA LEY SB 432 O “MEG’S LAW”?

La SB 432 fue promovida por el senador estatal Clay Yarborough y aprobada por votación unánime: 37-0 en el Senado y 111-0 en la Cámara. Es una respuesta legislativa a la creciente preocupación por el uso recreativo y peligroso de sustancias que no siempre están reguladas para consumo humano.

La iniciativa apunta principalmente a dos sustancias:

Xilazina (xylazine), conocida en la calle como “tranq”, un sedante veterinario que ha aparecido mezclado con opioides.

Óxido nitroso (nitrous oxide), conocido popularmente como “laughing gas”, “Galaxy Gas” o “whippets”, empleado recreativamente por inhalación.

Según sus promotores, la intención es limitar el acceso recreativo a estos productos y dar herramientas legales más fuertes para perseguir su venta y distribución ilícita.

Estos establecimientos tendrán nuevas restricciones para la venta de productos que contengan las dos sustancias peligrosas (Foto: AFP) / HENRY NICHOLLS

EL CAMBIO QUE IMPACTARÁ A VAPE SHOPS Y TIENDAS DE TABACO

El punto de mayor impacto comercial es la restricción sobre el óxido nitroso: si la SB 432 se convierte en ley, los negocios con licencia para vender productos de tabaco o nicotina no podrán vender ni distribuir productos que contienen óxido nitroso desde sus locales.

Así quedaría:

Actividad ¿Estaría permitida? Venta de óxido nitroso en vape shops No Distribución por empleados del local No Comercialización en tiendas con licencia de tabaco o nicotina No Venta para usos médicos Sí Venta para usos industriales Sí

SANCIONES Y CONSECUENCIAS PENALES

La norma establece consecuencias penales claras para el incumplimiento dentro de los establecimientos regulados.

Infracción Consecuencia Venta o distribución ilegal de óxido nitroso en establecimientos regulados Delito grave de tercer grado (third degree felony)

Eso implica que la ley alcanza tanto al propietario como a empleados que participen en la venta o distribución desde el local.

¿SE PROHIBIRÁ COMPLETAMENTE EL ÓXIDO NITROSO EN FLORIDA?

No. El proyecto de ley SB 432 no elimina el óxido nitroso del mercado por completo; contempla excepciones para usos legítimos:

Venta en supermercados y grocery stores autorizados.

Productos alimenticios que usan óxido nitroso como propelente (por ejemplo, algunas cremas batidas comerciales).

Usos médicos y hospitalarios.

Tratamientos odontológicos.

Aplicaciones industriales autorizadas.

En resumen, la intención es cerrar el acceso recreativo a través de determinados comercios, sin afectar aplicaciones médicas, dentales o industriales.

LA OTRA PARTE DE LA LEY: NUEVAS SANCIONES POR TRÁFICO DE XILAZINA

La SB 432 endurece penas por la distribución ilegal de xilazina, manteniendo su uso veterinario legítimo pero creando el delito específico de tráfico de xilazina.

Penas propuestas por tráfico de xilazina:

Cantidad involucrada Pena mínima obligatoria Entre 28 y 100 gramos 3 años de prisión Entre 100 y 200 gramos 7 años de prisión Más de 200 gramos 25 años de prisión

Además, las multas pueden alcanzar hasta US$500,000 en casos graves.

¿POR QUÉ SE LLAMA “MEG’S LAW”?

El nombre surge tras la muerte de una joven llamada Megan, un caso que impulsó a familiares y activistas a pedir controles más estrictos sobre la venta minorista de óxido nitroso. La iniciativa conectó con un movimiento más amplio que busca limitar el acceso recreativo a estas sustancias.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR?

SB 432 ya superó el proceso legislativo y fue firmada por el gobernador Ron DeSantis. De acuerdo con el texto de la norma, esta entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

RESUMEN RÁPIDO

Punto clave Qué establece Venta de óxido nitroso en vape shops Prohibida Venta en supermercados Permitida bajo excepciones Usos médicos y dentales Permitidos Creación del delito de tráfico de xilazina Sí Nuevas penas de prisión por tráfico Hasta 25 años Estado actual del proyecto Espera la decisión de Ron DeSantis Fecha de entrada en vigor 1 de octubre de 2026

En caso DeSantis apruebe la ley, esta entrará en vigor el 1 de octubre de 2026 (Foto: Freepik)

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA SB 432 DE FLORIDA

¿La ley SB 432 me prohíbe comprar óxido nitroso en Miami si soy mayor de edad? La SB 432 no prohíbe por completo el óxido nitroso en Florida, pero sí restringe su venta en tiendas con licencia de tabaco o nicotina, como muchas vape shops y smoke shops de Miami y otras ciudades. Si la ley entra en vigor, estos locales ya no podrán ofrecer el producto para uso recreativo, aunque seguirá habiendo excepciones para usos médicos, dentales, alimentarios e industriales.

¿Qué pasa si sigo vendiendo óxido nitroso en mi smoke shop de Hialeah? De acuerdo con el texto de la SB 432, la venta o distribución ilegal de óxido nitroso en establecimientos regulados podría considerarse un delito grave de tercer grado. Eso significa que tanto el dueño como los empleados que participen en la venta se exponen a consecuencias penales, por lo que es fundamental revisar inventarios y políticas internas con asesoría legal.

¿Puedo seguir comprando cremas batidas o productos de supermercado que usan óxido nitroso? Sí. La ley contempla excepciones para productos alimenticios que utilizan óxido nitroso como propelente, así como para usos médicos y hospitalarios. Los consumidores podrán seguir encontrando estos artículos en supermercados y establecimientos autorizados, siempre que cumplan con las normativas estatales.

¿Cuándo debo empezar a hacer cambios en mi tienda si tengo licencia de tabaco en Florida? Si el gobernador Ron DeSantis firma la SB 432 o permite que entre en vigor sin vetarla, la fecha de referencia es el 1 de octubre de 2026. Lo ideal es que los dueños de tiendas de vapers, gasolineras, tiendas 24 horas y otros comercios con licencia de tabaco se adelanten y hablen con su abogado o con el DBPR para asegurarse de que están cumpliendo la norma antes de que entren en vigor las sanciones.

¿La SB 432 afecta también a la xilazina que se usa en veterinarias? La ley crea un delito específico de tráfico de xilazina y endurece penas según la cantidad involucrada, pero mantiene la posibilidad de uso veterinario legítimo. Esto significa que clínicas y profesionales que trabajan con animales podrán seguir utilizando el producto, siempre que cumplan con los requisitos legales y de registro que exija el estado de Florida.

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