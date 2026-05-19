El gobernador Ron DeSantis volvió a poner el tema de la seguridad escolar en el centro del debate en Estados Unidos tras firmar la nueva ley HB 757, una medida que amplía los mecanismos de protección en universidades y colleges públicos de Florida. La decisión llega en un momento en que las autoridades estatales siguen reforzando protocolos después de varios episodios de violencia armada en campus y escuelas del país, con la memoria todavía viva del tiroteo en Marjory Stoneman Douglas y episodios más recientes que encendieron alarmas en comunidades universitarias. Para familias de inmigrantes hispanos que llegaron a Florida en busca de oportunidades —padres que trabajan doble turno, estudiantes que compaginan clases con empleos en restaurantes o servicios— la norma plantea preguntas concretas: ¿cómo cambiará la seguridad donde estudian sus hijos? ¿Quiénes estarán armados, qué entrenamiento recibirán y cómo afectará esto la vida cotidiana dentro de los campus?

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En ciudades con grandes comunidades latinas como Miami, Tampa y Orlando, la medida ya genera conversaciones en clubes estudiantiles, en reuniones de padres en iglesias y en grupos comunitarios que coordinan transporte y apoyo académico para estudiantes inmigrantes. En pocas palabras: HB 757 no es sólo una reforma técnica; es un cambio que puede influir en la sensación de seguridad, en las rutinas de estudiantes trabajadores y en la relación entre campus y barrios latinos alrededor de las universidades.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó la ley para que sea oficial (Foto: AFP) / GIORGIO VIERA

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LEY HB 757 EN FLORIDA?

La ley HB 757 amplía las medidas de seguridad escolar en el estado y establece nuevas obligaciones para universidades y colleges públicos. Entre los cambios más importantes aparecen nuevos protocolos de emergencia, sanciones más severas por uso ilegal de armas cerca de centros educativos y la expansión del llamado Guardian Program.

Principales cambios aprobados:

Medida Qué significa Expansión del Guardian Program Universidades y colegios públicos podrán incorporar guardianes armados entrenados Nuevos planes de respuesta Las instituciones deberán crear protocolos frente a tiradores activos Equipos de manejo de amenazas Se deberán identificar posibles riesgos antes de incidentes violentos Planes de reunificación familiar Se exigirán protocolos para emergencias o desastres Penalidades más fuertes Disparar un arma cerca de escuelas será considerado delito grave

EL GUARDIAN PROGRAM (ORIGEN Y ALCANCE)

Uno de los aspectos más comentados es la expansión del programa Chris Hixon, Coach Aaron Feis and Coach Scott Beigel Guardian Program, creado después de la masacre de Parkland en 2018. El programa permite que personas capacitadas actúen como guardianes armados dentro de campus educativos para responder ante posibles ataques. Con HB 757, esa capacidad se extiende ahora a universidades y state colleges públicos.

¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR EN EL GUARDIAN PROGRAM?

La ley abre la puerta para que empleados y miembros del personal en universidades públicas y state colleges participen, siempre que completen un riguroso entrenamiento aprobado por las oficinas del sheriff local.

Requisitos principales:

Evaluaciones psicológicas.

Pruebas antidrogas.

Más de 140 horas de entrenamiento.

Capacitación para respuesta ante ataques armados.

Certificaciones de seguridad.

Desde el gobierno estatal aseguran que la intención es reducir tiempos de reacción frente a posibles amenazas dentro de campus universitarios.

¿A QUIÉNES AFECTA ESTA NUEVA LEGISLACIÓN?

Estudiantes de universidades públicas en Florida.

Profesores y trabajadores universitarios.

Personal administrativo.

Oficinas de seguridad de los campus.

Departments of the sheriff encargados del entrenamiento.

También obliga a las instituciones educativas a actualizar sus sistemas de seguridad y coordinación frente a emergencias.

El gobernador de Florida firmó la ley que amplía un programa de seguridad para la población estudiantil del estado (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

INSTITUCIONES QUE DEBERÁN APLICAR LAS NUEVAS REGLAS

Tipo de institución ¿Debe cumplir HB 757? Universidades públicas de Florida Sí State colleges públicos Sí Escuelas K-12 Ya contaban con parte del sistema Universidades privadas No necesariamente

La población estudiantil de Florida tendrá una mejor seguridad con esta nueva ley (Foto: Freepik)

EL DEBATE SOBRE MÁS ARMAS EN CAMPUS UNIVERSITARIOS

Aquí es donde el tema se vuelve mucho más sensible. Los republicanos que apoyaron la ley aseguran que el programa puede salvar vidas y reforzar la seguridad. DeSantis defendió las medidas diciendo que “ponen a los criminales a la defensiva”. Para votantes conservadores y comunidades que priorizan respuesta rápida, el argumento es claro: personal entrenado y armado puede detener una amenaza antes de que llegue la policía.

Sin embargo, legisladores demócratas, asociaciones de profesores, y grupos comunitarios —incluyendo organizaciones latinas que trabajan en educación y derechos civiles— advierten sobre riesgos. Los opositores señalan que aumentar la presencia de armas dentro de campus podría generar confusión en situaciones de tensión, riesgos por errores humanos o conflictos con estudiantes armados por razones personales. En universidades con población estudiantil diversa, donde muchos alumnos son primeros en la familia en ir a la universidad, el temor es que la presencia de armas afecte la sensación de acceso y bienestar en el campus.

CONTEXTO RECIENTE

El debate volvió a intensificarse después del tiroteo ocurrido el año pasado en Florida State University, un caso que varios legisladores usaron como argumento para impulsar la expansión del programa. Además, en comunidades latinas de Florida se discute cómo estas políticas impactan a estudiantes indocumentados o de segunda generación que ya enfrentan barreras culturales y económicas.

Nuevas sanciones por armas cerca de escuelas

Otro punto importante de la ley es el endurecimiento de las penas relacionadas con armas de fuego cerca de centros educativos.

Ahora, disparar un arma dentro de un radio de 1,000 pies de una escuela podrá considerarse un delito grave de segundo grado en Florida. La intención, según autoridades estatales, es crear un entorno más seguro alrededor de campus y escuelas.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA LEY HB 757

Para resumir los puntos clave, esto es lo más importante de la nueva legislación firmada por Ron DeSantis:

Expande el Guardian Program a universidades públicas.

Permite guardianes armados entrenados en campus universitarios.

Obliga a crear planes contra tiradores activos.

Exige protocolos de reunificación familiar.

Refuerza el manejo preventivo de amenazas.

Endurece castigos por uso ilegal de armas cerca de escuelas.

Incrementa la participación de sheriffs locales en entrenamientos.

Impacto práctico y ejemplos:

Estudiantes que viven en residencias cerca del campus verán cambios en rutinas de seguridad, simulacros y controles de acceso.

Profesores y personal podrían enfrentarse a la decisión de enrolarse como guardianes o no; sindicatos y asociaciones docentes negociarán condiciones.

Familias latinas con estudiantes universitarios pueden percibir mayor seguridad o mayor preocupación por la presencia de armas; líderes comunitarios locales (p. ej., capillas, asociaciones de padres) comenzarán a organizar foros informativos.

Preguntas frecuentes rápidas:

¿Cuándo entra en vigor? La ley ya fue firmada; las instituciones tienen plazos para implementar protocolos y entrenamientos (revisa fechas específicas con cada campus).

¿Aplica a universidades privadas? No necesariamente; quedan fuera en muchas situaciones.

¿Pueden estudiantes armarse? No; la norma está pensada para empleados entrenados, no para la comunidad estudiantil.

¿Qué hacer si eres estudiante o padre?

Consulta la página de seguridad de tu universidad o college para fechas de implementación y políticas locales.

Participa en foros de padres o reuniones del campus; pregunta sobre protocolos de emergencia y planes de reunificación.

Si perteneces a una organización comunitaria latina, coordina sesiones informativas en español para explicar cambios y derechos.

Mantén contacto con oficinas de consejería estudiantil; ellas pueden orientar a estudiantes que se sienten inseguros.

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